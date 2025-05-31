Trodo rakentaa datapohjaista tulevaisuutta auton varaosien verkkokaupassa

Oikean sopivuuden löytäminen alusta alkaen

”Käyttäjäkokemus on etusijalla”, kertoo Trodon tiimi. ”Pyrimme vähentämään vaadittuja asiakasvaiheita ja kysymysten tarvetta.” Tätä varten yritys on kehittänyt sivuilleen saumattoman käyttökokemuksen, joka opastaa käyttäjiä tuotteiden valinnassa.

Jos ei ole varmaa, sopiiko osa ajoneuvoon, Trodo tarjoaa ilmaisen yhteensopivuuden tarkistuspalvelun. Asiakas syöttää autonsa tiedot, ja koulutettu teknisten asiantuntijoiden tiimi varmistaa, että tilattu osa sopii ajoneuvoon.

”Parhaillakin järjestelmillä virheitä sattuu toisinaan, etenkin kun asiakkaat ohittavat tarkistusvaiheen. Tällaisissa tapauksissa pyrimme tarjoamaan parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja hyväksymme palautukset maksutta pitkiksi ajoiksi”, tiimi kertoo.

Automaation ja asiantuntemuksen tasapainottaminen

Vaikka monet alustat pyrkivät täyteen automaatioon, Trodo säilyttää vahvan inhimillisen läsnäolon asiakaspalvelussaan ja vahvistusprosesseissaan. ”Joillakin asiakkailla on ajoneuvoihin tehtyjä muutoksia tai OE-luettelot voivat olla puutteellisia”, tiimi toteaa. ”Nämä tapaukset vaativat inhimillistä kosketusta.”

Vaikka Trodo on harkinnut yhteensopivuuden tarkistusprosessin osittaista automatisointia, se on päättänyt tietoisesti olla tekemättä niin. ”On paljon pahempaa vahvistaa yhteensopivuus virheellisesti, lähettää tuote ja tuottaa asiakkaalle pettymys muutamaa päivää myöhemmin.”

Monimutkaisesta tuotevalikoimasta simppeli

Trodo myy miljoonia auton varaosia, ja mukana on tuhansia eri tuotetyyppejä ja variaatioita. Mutta tämä monimutkaisuus on piilotettu virtaviivaisen, intuitiivisen käyttöliittymän taakse.

”Kun tulet sivustollemme, kysymme ensin autosi tiedot”, tiimi kertoo. ”Tämä voi vähentää yhden tyypin tai luokan tuotetuloksia kymmenistä tuhansista alle kymmeneen.”

Joillakin markkinoilla asiakkaat voivat myös syöttää rekisterinumeronsa, jolloin järjestelmä etsii automaattisesti asiakkaan ajoneuvon. ”Parannamme jatkuvasti tätä käyttäjäkokemuksen osaa”, tiimi kertoo ja korostaa jatkuvia investointeja käytettävyyteen.

Mitä tapahtuu myyntitapahtuman jälkeen

Trodo ylläpitää suurta, monikielistä tukitiimiä, joka on aina valmiina auttamaan tilauksia, palautuksia tai asennusta koskevissa kysymyksissä.

”Olemme ylpeitä reagointivasteestamme ja paikallisella kielellä tarjoamastamme tuesta”, tiimi kertoo. ”Asiakaspalvelijamme on koulutettu käsittelemään monenlaisia tilanteita.” Yrityksen maine puhuu puolestaan. Yrityksellä on 4,7 tähden keskiarvo Googlessa ja 4,4 tähden keskiarvo Trustpilotissa eri markkinoilla. Lisäksi on tuhansia arvosteluja, joissa korostuu asiakastyytyväisyys.

Datapohjainen tulevaisuus

Trodo ei jää paikoilleen, vaan katsoo tulevaisuuteen. ”Käytämme satoja datapisteitä ymmärtääksemme, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivuston kanssa, missä kohdissa he jäävät jumiin ja mikä heitä turhauttaa”, tiimi kertoo. ”Sivustomme ja palvelumme kehittyvät jatkuvasti, jotta ne olisivat entistä helpompia, nopeampia ja kätevämpiä.”

Trodon laajentuessa uusille markkinoille ja valikoiman laajentuessa sen sitoutuminen asiakaspalveluun pysyy yhtiön peruspilarina. Alalla, jossa jokainen virhe maksaa luottamusta, huolellisesti suunnitellut työkalut ja aito ihmisten tuki auttavat luomaan kertaluonteisista ostajista uskollisia asiakkaita.

Trodo on vahvasti läsnä yli 15 Euroopan markkinalla ja sen valikoimassa on miljoonia tuotteita. Se on osoittanut, että hyvin suunniteltu käyttökokemus ja laadukas tuki voivat olla kilpailuetu jopa teknisesti monimutkaisella verkkokaupan alalla.