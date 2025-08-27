Kansainvälinen hoitotyön ja hoidon etiikan konferenssi Turussa 28.–29.8.2025

Konferenssi on maailmanlaajuinen, ja se järjestetään vuosittain eri maanosissa. Turun yliopiston hoitotieteen laitos toivottaa noin 150 hoidon ja hoitotyön etiikan alueen tutkijaa, tervetulleiksi konferenssiin. Vuoden 2025 hoitotyön ja hoidon etiikan konferenssi kannustaa osallistujia pohtimaan hoitotyön etiikan merkitystä terveydenhuollossa, tieteellisen tutkimuksen ja tutkimusyhteistyön arvoa eettisesti turvallisen hoidon, palvelujen ja yhteiskuntien kannalta kansainvälisestä, moniammatillisesta ja poikkitieteellisestä näkökulmasta.

Ohjelmassa on neljä pääluentoa, kaksi paneelia, joissa kummassakin on kolme eri alojen tutkijaa keskustelemassa, yli 60 suullista esitystä ja yli 20 suullista posteriesitystä. Konferenssin aiheet sisältyvät teemoihin:

Teoreettiset, filosofiset ja kulttuurienväliset pohdinnat hoitotyössä; menetelmälliset edistysaskeleet hoitotyön etiikan tutkimuksessa; potilaiden oikeudet kestävän hoidon ja palvelujen ohjaajana

Etiikka tulevaisuuden ammattilaisten muovaamisessa

Paikallisesta globaaliin etiikkaan – hoitotyön yhteiskunnallisten arvojen kohtaaminen

Ihmisten ja planetaarisen terveyden tasapaino

Etiikka hoitotyön uuden teknologian ja tekoälyn aikakaudella

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alan ammattilaiset, tutkijat, kouluttajat, johtajat ja opiskelijat jokaiselta mantereelta osallistuvat konferenssiin edistämään vuoropuhelua paikallisista ja globaaleista vastauksista eettisiin haasteisiin. Konferenssin teema heijastaa filosofisia, empiirisiä ja metodologisia kehityssuuntia etiikan alueella, joiden tuloksia on mahdollista soveltaa hoitoon ja palveluihin kaikilla tasoilla kestävän hoidon, palvelujärjestelmien ja globaalin terveyden kehittämiseksi.

Yksi konferenssin kohokohdista on Human Rights and Nursing Award -palkinto, joka jaetaan konferenssin yhteydessä torstaina 28.8. kello 17.30 alkaen. Jokaisessa kansainvälisessä hoitotyön etiikkaa käsittelevässä konferenssissa jaetaan ihmisoikeus- ja hoitotyöpalkinnot kahdelle sairaanhoitajalle tunnustuksena heidän erinomaisesta sitoutumisestaan ihmisoikeuksiin. Tänä vuonna joukossa on myös suomalainen sairaanhoitaja.

– Nämä palkinnot, joita hallinnoi Nursing Ethics -lehti, ilmentävät hoitotyön hoidon filosofian ydintä. Olemme kiitollisia nimettömälle lahjoittajalle, joka on antanut erittäin anteliaan rahoituksen näille palkinnoille, jotka jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 ja ovat siitä lähtien saaneet yhä enemmän suosiota. Palkinnot on jaettu sairaanhoitajille, jotka työskentelevät erilaisissa tilanteissa, joissa autetaan köyhimpiä ihmisiä, sekä edelläkävijöinä innovatiivisessa hoidossa, sosiaalisessa edunvalvonnassa ja terveydenhuollon henkilöstön kouluttamisessa kaikenlaisissa ympäristöissä. Palkintojen tarkoituksena on tuoda hoitajia esille ja kunnioittaa niitä, joiden työ edistää kansainvälistä ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista kaikkialla maailmassa, kertoo konferenssin järjestävän hoitotieteen laitoksen professori Riitta Suhonen.