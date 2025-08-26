Maxpo 2025 esittelee isot koneet torstaista lauantaihin Hyvinkäällä
Suomen suurimmat konemessut Maxpo 2025 esittelee isot koneet ja maarakennusalan palvelut alan ammattilaisille nyt loppuviikosta 250 näytteilleasettajan voimin. Tänä vuonna päästään tutustumaan myös autonomisiin työkoneisiin. Maxpo 2025 -messut järjestetään torstaista lauantaihin 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä.
Maxpo-messut on nyt suurempi kuin edellisen kerran, kaksi vuotta sitten järjestetty tapahtuma. Mukana on noin 250 (2023: 237) yritystä ja käytössä tasan 47 000 m2 (2023: 43 912 m2). Maxpossa esitellään maarakennus-, ympäristönhoito-, tie- ja talonrakennuskoneita sekä teollisuuden materiaalinkäsittelykoneita kaikissa kokoluokissa.
Maxpoa on uudistettu ja toiminnallisuutta on lisätty paljon. Messuilla näkee nyt entistä enemmän koneita käynnissä ja siellä pääsee myös koeajamaan noin 20 konetta. Tapahtuman juontajana toimii Helena Riihitupa, joka nostaa erilaisia uutuuksia ja kiinnostavia tuotteita tekemissään haastatteluissa. Jokaisena päivänä nähdään itsenäisen työkoneparven esiintyminen ja demoja. Loppuviikosta, perjantaina ja lauantaina, järjestetään ensimmäiset ajoneuvonosturikuljettajien EM-kisat.
Työkoneparven ensiesiintyminen Maxpossa
Maxpo-messuilla näkee, miten autonomista kaivuukonetta, maansiirtoautoa, puskutraktoria ja maantiivistäjää toimivat yksittäin ja yhdessä. Messuilla on koneiden koneparviesitys, jossa tehdään tienpätkä parviälyä hyödyntäen. Esitysajat ovat torstaina 28.8. klo 13, perjantaina 29.8. klo 16 ja lauantaina 30.8. klo 14. Joka päivä on lisäksi yksittäisiä konedemoja.
Oulun yliopiston SWARM-hanke on maarakennuskalustojen autonomisen yhteistyön tutkimusprojekti, joka tutkii ja kehittää rakennuskalustoparvea ja sen automaattista ohjausta infrastruktuurin rakennustyömaalla. Maxpo 2025 -messuilla esitellään hanketta ja päästään ensimmäistä kertaa näkemään ja kuulemaan viiden miljoonan euron hankkeen tuloksista.
Torstaina 28.8. klo 12.30 on paneelikeskustelu siitä, miten työkoneiden automaattinen ohjaus tulee muuttamaan toimialaa. Keskustelussa Koneparvet käytännössä – edellytykset, haasteet ja toimialavaikutukset ovat mukana SWARM-hankkeen vetäjä professori Rauno Heikkilä Oulun yliopistosta, Development Manager Mika Jaakkola Destiasta, Head of Technology Heikki Keränen Satelilta, Research Director Antti Kolu Novatronilta, johtava asiantuntija Nina Raitanen Infra ry:ltä ja Strategic Research and Innovation Manager Mikko Valtee Sandvikilta. Keskustelun jälkeen nähdään autonomisen työkoneparven ensiesiintyminen klo 13.
Golden Crane Competition - 48 kisaajaa
Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävään Golden Crane Competition 2025 Ajoneuvonosturikuljettajien Euroopan mestaruuskisaan osallistuu 16 kuljettajaa ulkomailta ja 32 Suomesta. Kisat järjestetään perjantaina ja lauantaina 29.–30.8. Kisat ajetaan kahdella eri radalla ja ajoneuvonosturilla. Tehtävään kuuluu kappaleiden nostamista, kuljettamista ja sijoittamista tiettyyn paikkaan. Palkintojen jako on lauantaina 30.8. klo 15.
Uuden Golden Crane Competition -kisan järjestää INFRA ry:n Ajoneuvonosturi- ja erikoiskuljetusjaosto yhteistyössä Forssan ammattiopiston kanssa.
Entistä suurempi, monipuolisempi ja toiminnallisempi
Suomen suurimmilla maarakennus- ja ympäristökoneiden Maxpo 2025 -messut järjestetään 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä. Maxpo-messut on avoinna to-pe 28. – 29.8. klo 9-17 ja la 30.8. klo 9-16.Messukeskus järjestää Maxpo-messut Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen toimeksiannosta. Tapahtumassa on mukana noin 250 yritystä ja messuneliöitä on varattuna tasan 47.000 m2.
Rekisteröidy tapahtumaan veloituksetta www.maxpo.fi
Lisätietoja
Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Karppinen, Dynaset Oy, puh 0400 625 799. reijo.karppinen@dynaset.fi
Maxpo-messuista: viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 3760804, teija.armanto@messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
