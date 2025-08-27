HSY:n jätevedenpuhdistamoiden ravinnekuormitus Itämereen on pienin kautta aikojen

Jätevedenpuhdistus on kehittynyt huimasti sadan vuoden aikana

Vielä 1900-luvun alussa kaupunkilaisten ja teollisuuden likavedet laskivat puhdistamattomina suoraan Itämereen. Suomen ensimmäinen jätevedenpuhdistamo rakennettiin vuonna 1910 Helsingin Alppilaan, mistä alkoi työ Itämeren pelastamiseksi. Tänä päivänä HSY puhdistaa pääkaupunkiseudun jätevedet kahdella puhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Blominmäessä.

Puhdistustekniikka kehittyi merkittävästi 1970-luvulla. Kun kemiallinen fosforinsaostus otettiin käyttöön 1970-luvulla, se pienensi fosforipäästöjä merkittävästi. Vuodesta 1975 nykyhetkeen verrattuna päästöt pienenivät 94,5 prosenttia. Samassa ajassa viemäröintialueen asukasluku on lähes kaksinkertaistunut.

– Tänä päivänä puhdistamme jätevettä tehokkaasti. Viikinmäessä puhdistamme fosforin 97 prosenttisesti ja Blominmäessä jopa 99-prosenttisesti, mikä on myös paremmin kuin mitä lupamääräykset edellyttävät. Yhteensä puhdistamme noin 1,4 miljoonan asukkaan jätevedet, kertoo HSY:n jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Kristian Sahlstedt.

Blominmäen puhdistamo puolitti typpikuorman mereen

Typen poistaminen jätevedestä tapahtuu biologisesti bakteerien avulla, mikä on verrattain haastavaa Suomen kylmissä vesissä. 1990-luvun lopulla Viikinmäessä ja silloisella Suomenojan puhdistamolla tehtiin muutoksia puhdistusprosessiin aktiivilietteen osalta, mikä mahdollisti ensimmäistä kertaa tehokkaan typenpoiston. Tämän ansiosta typpipäästöt tippuivat noin puoleen. Typpikuormaa pienennettiin entisestään vuonna 2004, kun Viikinmäessä otettiin käyttöön biologinen jälkisuodatus. Lisäksi vuonna 2022 käyttöönotettu Blominmäen jätevedenpuhdistamo on jatkanut typen vesistökuormituksen merkittävää vähentymistä.

– Verrattuna aikaan ennen Blominmäen puhdistamon käyttöönottoa typen vähenemä oli 54 %, kertoo osastonjohtaja Sahlstedt. Viime vuonna saavutimme typenpoiston osalta kaikkien aikojen huipputuloksen: saimme poistettua typestä Viikinmäessä 92 prosenttia ja Blominmäessä 95 prosenttia, Sahlstedt jatkaa.

Itämeripäivänä 28.8. juhlistamme omaa kotimertamme

HSY:llä suojelemme Itämerta joka päivä. Itämeripäivä on John Nurmisen säätiön aloitteesta käynnistetty jokavuotinen juhlapäivä, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota rakkaaseen kotimereemme. Itämeripäivänä järjestetään monia tapahtumia Itämeren ympäri.

HSY on mukana koko perheen ilmaisessa Itämerifest-tapahtumassa Kansalaistorilla torstaina 28.8. kello 12–19. Teltallamme opit viemärietiketistä ja arjen kemikaalikuorman vähentämisestä, pääset haastamaan lajittelutaitosi Kakkakoriksessa sekä äänestämään Itämeritekoasi. Telttamme vieressä on myös Sortti-kontti, jonne voit tuoda kodin vaarallista jätettä.

Helsingin ja Espoon jätevedenpuhdistamojen fosforikuorma vesistöön vuosina 1975–2024. Vuonna 2024 fosforikuorma oli 26,6 tonnia vuodessa. Kuva: HSY