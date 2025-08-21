S-Pankin tutkimus: koti merkitsee suomalaiselle turvaa, tukikohtaa, mutta myös sijoitusta
Kodin merkitys suomalaisille korostuu ennen kaikkea omana tilana ja rauhana, mutta myös itsensä toteuttamisen paikkana. Asumiseen liittyvät päätökset syntyvät useimmiten elämänmuutosten keskellä, kuten parisuhteen alkaessa, lasten syntyessä tai työ- ja opiskelupaikan vaihtuessa, kertoo S-Pankin tuore tutkimus.
S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2025 -tutkimuksen mukaan yli puolelle suomalaisista koti merkitsee turvaa ja pysyvyyttä, ja monelle koti on myös tulevaisuutta turvaava sijoitus. Toisaalta noin joka kymmenennelle ja miehistä jopa 17 prosentille koti merkitsee vain paikkaa, jossa säilyttää tavaroitaan ja käydä nukkumassa.
Suomalaisista joka kahdestoista ja helsinkiläisistä joka kahdeksas kokee asumisen suureksi taloudelliseksi menoeräksi.
”Asunnon hankinnassa korostuu usein sekä järki että tunne. Koti on tunnetasolla tärkeä oma paikka, mutta myös pitkäaikainen sijoitus. Nämä kaksi puolta yhdessä vaikuttavat asumisvalintoihin eri elämänvaiheissa. Kun ymmärrämme, millaisia haaveita, tarpeita tai huolenaiheita suomalaiset liittävät asumiseen, pystymme tukemaan heitä niin asumisen suurissa päätöksissä kuin vaikkapa remonttisuunnitelmissa”, sanoo S-Pankin lainapalveluiden kehityspäällikkö Annemari Airaksinen.
Kotia vaihdetaan yleisimmin, kun parisuhde alkaa
Suurin osa merkittävistä asumispäätöksistä liittyy elämäntilanteen muutoksiin. Tutkimuksen mukaan yleisin syy kodin vaihtamiseen on parisuhteen alkaminen, mutta myös lasten syntymä ja elämäntyylin muutos nousevat tärkeiksi käännekohdiksi.
Alle 25-vuotiailla asumispäätöksiä vauhdittavat erityisesti opiskelut ja työpaikan vaihto. Joka kolmas nuori on tehnyt asumiseen liittyvän ratkaisun opintojen vuoksi. Sen sijaan 26–45-vuotiailla talouden epävarmuus ja korkotaso hidastavat päätöksiä, vaikka tarvetta suuremmalle tai erilaiselle kodille olisikin.
”On ymmärrettävää, että tämänhetkinen taloudellinen tilanne mietityttää ihmisiä myös asumiseen liittyvissä päätöksissä. On kuitenkin hyvä muistaa, että aina on hyvä hetki ostaa asunto, jos oma taloudellinen tilanne sen mahdollistaa. Asuntolaina on kuitenkin pitkäaikainen sijoitus, jonka aikana yleinen taloudellinen tilanne ja korkotaso ehtivät muuttua moneen kertaan. Asunnon ostoa kannattaa lähestyä ensisijaisesti omista tarpeista käsin”, sanoo Airaksinen.
Asumisessa turvallisuus ja arjen sujuvuus tärkeämpää kuin yhteisöllisyys
Turvallisuus ja pysyvyys, arjen sujuvuus sekä yksityisyys nousevat tutkimuksessa tärkeimmiksi asumiseen liitetyiksi arvoiksi. Naiset painottavat turvallisuutta ja arjen sujuvuutta selvästi enemmän kuin miehet. Miehistä yli kolmannes pitää vapautta tärkeänä arvona asumiseen liittyen. Arjen sujuvuus on erityisen tärkeää perheellisille. Yhteisöllisyys, esteettisyys, ekologisuus ja esteettömyys jäävät arvojen tärkeysjärjestyksessä hännille.
”On hienoa nähdä, että yhä useampi uskaltaa etsiä juuri omaan elämäntilanteeseensa ja arvoihinsa sopivaa asumisratkaisua. Asumisen ei tarvitse olla suoraviivainen polku omakotitaloon, jossa asutaan koko elämä. Koti ja asumistilanne voi vaihtua, joustaa tai mukautua elämäntilanteen mukaan”, Airaksinen sanoo.
S-Pankissa tuetaan asiakasta muuttuneissa elämäntilanteissa. Tarvittaessa uuden asuntolainahakemuksen saa tehtyä helposti vaikkapa S-mobiilin kautta.
“Tarpeiden muuttuessa kannattaa ottaa yhteyttä pankkiin ja keskustella avoimesti mahdollista uusista lainatarpeista tai joustoista nykyiseen lainaan. Vaikka taloudellinen tilanne olisi epävarma, asumisen ratkaisuja ei kannata pelätä. Lainahakemuksen tekemisestä on hyvä lähteä liikkeelle, eikä se vielä sido asiakasta mihinkään”, Airaksinen muistuttaa.
Suomalaiset ovat tyytyväisiä asumiseensa
Suurin osa suomalaisista, 84 prosenttia, on melko tai erittäin tyytyväinen nykyiseen asumiseensa. Tyytyväisimpiä ovat iäkkäät ja omistusasujat. Tulevaisuuden asumistoiveissa korostuvat rauhallinen sijainti, luonnonläheisyys, hyvät liikenneyhteydet sekä palvelujen ja vapaa-ajan mahdollisuuksien läheisyys. Edistykselliset älykotiratkaisut kiinnostavat vain harvaa.
”Kodilta ei odoteta niinkään teknisiä ratkaisuja vaan turvallisuutta ja toimivuutta. Moni on kuitenkin tällä hetkellä jumissa asuntomarkkinoilla: asuntoa ei uskalleta myydä, vaihtaa tai remontoida. Meidän tehtävämme on auttaa katsomaan rohkeasti eteenpäin ja löytämään ratkaisuja, jotka tekevät arjesta parempaa juuri nyt”, Airaksinen toteaa.
Tietoa tutkimuksesta
Kyselytutkimuksen toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Vastaajia oli 2001, ja he edustivat Suomen 15–79-vuotiasta väestöä. Mukana oli vastaajia eri alueilta, ammattiasemista ja tuloluokista.
