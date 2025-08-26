Kosmetiikan kemikaalikuorma huolettaa monia – 54 % suomalaisista valitsee yhä useammin luonnonkosmetiikan tuotteita

Sokoksen ja Emotionin kauneuden hankintapäällikkö Mona Davidssonin mukaan luonnollisuuden trendi näkyy kuluttajakäyttäytymisessä ylipäänsä nyt vahvasti. Asiakkaat haluavat olla yhä tietoisempia siitä, mitä eri raaka-aineita kosmetiikkatuotteet sisältävät ja miten ne vaikuttavat ihoon.

Sokoksen kyselyn* mukaan 60 prosenttia suomalaisista käyttää luonnonkosmetiikkaa vähintään silloin tällöin ja jo lähes viidesosa päivittäin. Luonnonmukaisia tuotteita käytetään eniten kasvovoiteissa ja ihonpuhdistustuotteissa. Meikeissä luonnonkosmetiikkaa ilmoittaa käyttävänsä noin kolmannes vastaajista.

“Ihon hyvinvointi, ainesosien puhtaus ja tavoite luonnollisesta ulkonäöstä ovat tekijöitä, jotka suuntaavat kuluttajia käyttämään enemmän luonnonkosmetiikkaa. Yhä useampi hakee sertifioituja eli tutkittuja tuotteita, joissa on käytetty ainoastaan luonnollisia raaka-aineita ilman synteettisiä kemikaaleja. Olemme Sokoksella reagoineet kysyntään sijoittamalla kaikki sertifioidut luonnonkosmetiikan tuotteet samalle alueelle, jotta ne ovat helpommin löydettävissä. Yksittäinen kestohitti meillä on jo useampana vuotena ollut Whamisan kosteuttava kasvovesi,” kertoo Davidsson.

Suomalaisten tärkein syy valita luonnonkosmetiikkaa perinteisempien kosmetiikkatuotteiden sijaan on kemikaalien välttäminen ja turvallisuus. Luonnolliset ainesosat ja niiden hyödyt sekä ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys seuraavat merkittävinä ostopäätökseen vaikuttavina tekijöinä heti perässä. Lähes puolet vastaajista kokee eduiksi myös tuotteiden eettisyyden ja eläinkokeettomuuden tai vähäisemmän ihoärsytyksen.

“Kosmetiikkavalinnoissa kiinnitetään huomiota itse tuotteen ohella todella paljon myös pakkauksiin ja niiden kierrätykseen. Kysely osoittaa, että yli puolet pitävät luonnonkosmetiikkatuotteiden pakkauksia ekologisempina, millä on tietysti myös vaikutusta lopullisiin valintoihin. Sertifioitu luonnonkosmetiikka eroaakin perinteisestä kosmetiikasta ihan koko elinkaariajattelultaan tehden siitä kokonaisvaltaisesti ekologisempaa. Esimerkiksi uudelleentäytettävät ratkaisut ovat suosittuja vaihtoehtoja”, avaa Davidsson.

Sertifikaattimerkinnät opastavat kuluttajia - Nämä asiat asiantuntija kehottaa varmistamaan tuotteista ja niiden säilytyksestä

Kosmetiikan luonnollisesta alkuperästä ja vastuullisuudesta kuluttajalle kertovat niiden saamat hyväksytyt sertifikaatit. Erilaiset luonnonkosmetiikan sertifikaatit, kuten bio-, vegaani- tai eläinkokeeton sertifikaatti, ovatkin erittäin tai melko tärkeitä valtaosalle kyselyn vastaajista. Lähes puolet pitävät esimerkiksi melko tärkeänä sitä, että luonnonkosmetiikkatuotteet ovat vegaanisia.

”On hyvä muistaa, että pelkästään sanat natural ja organic eivät vielä itsessään takaa tuotteiden 100 prosenttista luonnollisuutta. Sen sijaan virallinen sertifikaatti, kuten COSMOS tai Ecosert, auttaa kuluttajaa varmistumaan tuotteen täyttävän tietyt luonnonkosmetiikan kriteerit raaka-aineiden, valmistusprosessien ja pakkausmateriaalien suhteen. Sertifikaattimerkinnän lisäksi suosittelen tarkistamaan tuotteista aina parasta ennen -päiväyksen. Luonnonkosmetiikassa tämä korostuu, sillä säilyvyysaika on usein synteettistä kosmetiikkaa lyhyempi. Luonnonkosmetiikkaa ei tule myöskään säilyttää kylpyhuoneen kosteassa lämmössä, sillä se on herkempää lämpötilanvaihteluille ja siten pilaantumiselle. Nyrkkisääntönä sanoisin, että avaamisen jälkeen tuote tulee käyttää aina 6–12 kuukauden sisällä, ellei toisin mainita,” muistuttaa Davidsson.

Mitä jokaisen tulisi tietää luonnonkosmetiikasta? Vastasimme yleisimpiin kysymyksiin

Sokoksen myydyimmät luonnonkosmetiikkatuotteet:

•Whamisa Deep Rich toner

•Mossa Vitamin cocktail kasvoöljy

•Weledan Skin Food yleisvoide

•Evolve hyaluronihapposeerumi

•Pure=Beauty Birch mist

•Djusie Liquid Silk puhdistusöljy

*Kyselytutkimus toteutettiin S-ryhmän kannassa huhtikuussa 2025. Kyselyn kohderyhmänä olivat suomenkieliset ja täysi-ikäiset asiakasomistajatalouksien jäsenet. Vastaajien kokonaismäärä oli 1061. Heistä vajaa neljäsosa oli miehiä ja loput naisia.