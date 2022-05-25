Artesaaniruoan SM-kilpailut 2025 Kemiönsaaressa – kutsu tuottajille ympäri Suomen

Artesaaniruoan SM-kilpailut järjestetään nyt jo 9. kerran, ja ne kokoavat yhteen tuottajia ympäri Suomea. Tällä kertaa kilpailu järjestetään luonnonkauniissa Kemiönsaaren kunnassa Turunmaan saaristossa. Täällä saaristo ja maaseutu kohtaavat, ja artesaaniruoka elää vahvana osana paikallista kulttuuria.

Kilpailun myötä saadaan nostettua esiin saariston rikasta ja kestävää ruokakulttuuria sekä käsityöperinteitä, kertoo Kemiönsaaren kunnan matkailu- ja destinaatiokehittäjä Stella Törnroth.

Paikalliset artesaaniruokatuottajamme ovat pieni, mutta näkyvä osa alueen maaseutuelinkeinoja, ja ne vahvistavat sekä kulttuurista kestävyyttä että vastuullista matkailua. Artesaaniruoka on aitoa, pienimuotoista ja käsityönä tehtyä elintarvikkeiden jalostusta, joka vaalii paikallisia raaka-aineita ja perinteitä, hän jatkaa.

Artesaaniruoan SM-kilpailut ovat osa Kemiönsaaren 700-vuotisjuhlavuotta, jota vietetään koko vuoden ajan.

Kolme päivää artesaaniruoan parissa

Artesaaniruoan SM-kilpailut tarjoavat tuottajille mahdollisuuden tuoda esiin omaa osaamistaan, ja ne toimivat samalla valtakunnallisena verkostoitumisalustana. Kilpailu kokoaa osallistujia pohjoisesta etelään, sanoo projektipäällikkö Ida Lindroos.

– Toivotamme kaikki artesaaniruokatuottajat lämpimästi tervetulleiksi meille kolmen päivän ajaksi nauttimaan kiinnostavasta ohjelmasta ja innostavista kohtaamisista muiden tuottajien kanssa. SM-kilpailut tarjoavat kolme päivää inspiraatiota, yhteisöllisyyttä ja elämyksiä kaikille aisteille, hän jatkaa.

Kolmen päivän aikana kilpailijat ja osallistujat pääsevät osallisiksi monipuolisesta ohjelmasta, johon sisältyy muun muassa tuote­arviointeja, kilpailuosuuksia, inspiroiva seminaaripäivä alan asiantuntijoiden johdolla, luentoja ja työpajoja. Ohjelmassa on myös yritysvierailuja paikallisiin artesaaniruokayrityksiin sekä markkinat Söderlångvikin kartanolla, jossa pääsee lähietäisyydeltä tutustumaan saaren tarjontaan.

– Olemme erityisen ylpeitä siitä, että paikalliset tuottajamme avaavat ovensa ja esittelevät osaamistaan kilpailupäivien aikana, iloitsee Törnroth.

Kilpailupäivät huipentuvat lauantaina juhlalliseen palkintogaalaan Söderlångvikin kartanolla, sen historiallisessa ja merellisessä ympäristössä, jota innoittaa Välimeren arkkitehtuuri. Illan makuelämyksistä vastaa Amos Krog, ja ohjelmassa on mukana myös muun muassa tv:stä tuttu huippukokki Michael Björklund.

Artesaaniruoan SM-kilpailut ovat täysin kaksikieliset. Seminaariohjelma tulkataan reaaliaikaisesti yleisölle, mikä takaa tasavertaisen saavutettavuuden kaikille osallistujille.

Artesaaniruokamarkkinat ja seminaaripäivä yleisölle

Tapahtuma on ensisijaisesti suunnattu alan tuottajille, mutta tänä vuonna tarjolla on myös yleisölle avointa ohjelmaa. Kaikki lähiruoan ja ruokaperinteiden ystävät ovat lämpimästi tervetulleita perjantain seminaaripäivään sekä viikonlopun artesaaniruokamarkkinoille. Viikonlopun aikana Söderlångvikin kartanolla on tarjolla myös lähiruokalounas.

Ilmoittaudu mukaan

Kilpailuun osallistuminen on maksutonta, ja ilmoittautuminen on nyt avoinna. Tarkempi ohjelma, ilmoittautumisohjeet sekä käytännön tiedot löytyvät tapahtuman verkkosivuilta: www.artesaaniruokasm.fi