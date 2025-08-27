Uusi professori Arja Sääkslahti: Liikkumisen ilo varhaislapsuudessa luo parhaan pohjan kehitykselle

Sääkslahden liikuntapedagogiseen tutkimukseen sisältyy vahvasti kehityksellinen näkökulma, yksilöllisyyden huomioiminen ja se että meistä jokainen on jollakin tavalla liikuntakasvattaja.

“Läpi työurani suurena tavoitteenani on ollut eri-ikäisten lasten ja nuorten kehityksen ymmärtäminen siten, että jokainen lapsi ja nuori saisi parhaan mahdollisen pohjan liikkumiseen. Haluan tukea lapsia ja nuoria löytämään itselleen sopivat tavat liikkua ja säilyttää liikunnan ilo elämässä”, Sääkslahti kertoo.

Sääkslahti korostaa, että milloinkaan ei ole liian myöhäistä löytää liikunta elämäänsä, mutta omissa tutkimuksissaan hän on huomannut, että koko elämänkulkua ajatellen varhaisten vuosien merkitys on avainasemassa.

“Siksi tutkimuksellinen intohimoni painottuu tällä hetkellä varhaislapsuuteen. Olen erityisen kiinnostunut selvittämään, miten synnynnäinen tarve liikkua, aistiminen koko keholla sekä ilon ja onnistumisten kautta syntyvät positiiviset kokemukset liittyvät lasten kokonaisvaltaiseen kehitykseen.”

Liikunnan opettajien koulutuksella pitkäaikainen vaikutus yhteiskuntaan

Lasten liikkumisen määrä on edelleen riittämätöntä, vaikka asiasta on puhuttu paljon.

Yhdessä Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kanssa vuonna 2022 julkaistu kansallinen uimataitotutkimus antoi jo varoituksen merkit siitä, mitä puutteelliset taidot tarkoittavat käytännössä. Kuluneen kesän aikana olemme maksaneet kovan hinnan lasten heikoista vesitaidoista.

“Tarve tutkimustiedolle on ilmeinen, jotta voimme löytää parhaat ratkaisut lasten liikunnan edistämiseksi. Erinomaisella opettajankoulutuksella, oikeilla sisällöillä ja taitavilla opettajilla saadaan suurin mahdollinen pitkäaikaisvaikutus yhteiskuntaan.“

Parhaillaan käynnissä olevissa tutkimusprojekteissa Sääkslahti yhteistyökumppaneineen selvittää muun muassa musiikki- ja liikuntatuokioiden vaikutuksia päiväkotilasten sosioemotionaalisiin taitoihin, ulkoleikkipaikkojen rakentamista ohjaavia säädöksiä lasten liikkumisen ja oppimisen näkökulmista sekä lasten ja koululaisten vesipätevyyttä ja uinninopetuksen määrää kouluissa sekä opettajakoulutuksessa eri maissa.

Sääkslahti valmistui liikunnanopettajaksi vuonna 1993 ja väitteli liikuntatieteiden tohtoriksi 2005. Tutkijanuraan ja erityisesti tutkimuskohteiden valintaan ovat vahvasti vaikuttaneet liikunnanopettajan työ Jyväskylän norssin alakoulussa sekä vauvauinnin ohjauksen harrastaminen. Missiona on ollut tuoda tieteellinen tieto käytäntöön. Tutkijanura sisältääkin lukuisten tieteellisten tutkimusartikkeleiden lisäksi oppikirjoja, sekä tieteen popularisointia ja tiedon siirtämistä päätöksentekijöiden käyttöön. Sääkslahti toimii liikuntapedagogiikka -oppiaineen pääedustajana liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tehtäväkenttä on laajentunut entisestään kansainväliseen toimintaan lasten liikuntatutkimuksen määrän ja laadun parantamiseksi.

Lisätietoja:

Professori Arja Sääkslahti

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

