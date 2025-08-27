Uusi professori Arja Sääkslahti: Liikkumisen ilo varhaislapsuudessa luo parhaan pohjan kehitykselle
Jyväskylän yliopiston uusi professori Arja Sääkslahti tarkastelee erilaisista näkökulmista liikkumisen merkitystä lapsen kehitykseen. Tutkimus keskittyy erityisesti varhaislapsuuteen - hyvän liikunnallisen pohjan kehittymiseen sekä liikunnan ilon säilyttämiseen. Liikunnan opettajien laadukas koulutus on Sääkslahden mukaan avainasemassa lasten riittävien liikunnallisten taitojen tukemisessa. Sääkslahti aloittaa liikuntapedagogiikan professorina 1.9.2025.
Sääkslahden liikuntapedagogiseen tutkimukseen sisältyy vahvasti kehityksellinen näkökulma, yksilöllisyyden huomioiminen ja se että meistä jokainen on jollakin tavalla liikuntakasvattaja.
“Läpi työurani suurena tavoitteenani on ollut eri-ikäisten lasten ja nuorten kehityksen ymmärtäminen siten, että jokainen lapsi ja nuori saisi parhaan mahdollisen pohjan liikkumiseen. Haluan tukea lapsia ja nuoria löytämään itselleen sopivat tavat liikkua ja säilyttää liikunnan ilo elämässä”, Sääkslahti kertoo.
Sääkslahti korostaa, että milloinkaan ei ole liian myöhäistä löytää liikunta elämäänsä, mutta omissa tutkimuksissaan hän on huomannut, että koko elämänkulkua ajatellen varhaisten vuosien merkitys on avainasemassa.
“Siksi tutkimuksellinen intohimoni painottuu tällä hetkellä varhaislapsuuteen. Olen erityisen kiinnostunut selvittämään, miten synnynnäinen tarve liikkua, aistiminen koko keholla sekä ilon ja onnistumisten kautta syntyvät positiiviset kokemukset liittyvät lasten kokonaisvaltaiseen kehitykseen.”
Liikunnan opettajien koulutuksella pitkäaikainen vaikutus yhteiskuntaan
Lasten liikkumisen määrä on edelleen riittämätöntä, vaikka asiasta on puhuttu paljon.
Yhdessä Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kanssa vuonna 2022 julkaistu kansallinen uimataitotutkimus antoi jo varoituksen merkit siitä, mitä puutteelliset taidot tarkoittavat käytännössä. Kuluneen kesän aikana olemme maksaneet kovan hinnan lasten heikoista vesitaidoista.
“Tarve tutkimustiedolle on ilmeinen, jotta voimme löytää parhaat ratkaisut lasten liikunnan edistämiseksi. Erinomaisella opettajankoulutuksella, oikeilla sisällöillä ja taitavilla opettajilla saadaan suurin mahdollinen pitkäaikaisvaikutus yhteiskuntaan.“
Parhaillaan käynnissä olevissa tutkimusprojekteissa Sääkslahti yhteistyökumppaneineen selvittää muun muassa musiikki- ja liikuntatuokioiden vaikutuksia päiväkotilasten sosioemotionaalisiin taitoihin, ulkoleikkipaikkojen rakentamista ohjaavia säädöksiä lasten liikkumisen ja oppimisen näkökulmista sekä lasten ja koululaisten vesipätevyyttä ja uinninopetuksen määrää kouluissa sekä opettajakoulutuksessa eri maissa.
Sääkslahti valmistui liikunnanopettajaksi vuonna 1993 ja väitteli liikuntatieteiden tohtoriksi 2005. Tutkijanuraan ja erityisesti tutkimuskohteiden valintaan ovat vahvasti vaikuttaneet liikunnanopettajan työ Jyväskylän norssin alakoulussa sekä vauvauinnin ohjauksen harrastaminen. Missiona on ollut tuoda tieteellinen tieto käytäntöön. Tutkijanura sisältääkin lukuisten tieteellisten tutkimusartikkeleiden lisäksi oppikirjoja, sekä tieteen popularisointia ja tiedon siirtämistä päätöksentekijöiden käyttöön. Sääkslahti toimii liikuntapedagogiikka -oppiaineen pääedustajana liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tehtäväkenttä on laajentunut entisestään kansainväliseen toimintaan lasten liikuntatutkimuksen määrän ja laadun parantamiseksi.
Lisätietoja:
Professori Arja Sääkslahti
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
arja.saakslahti@jyu.fi, +358408053974
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Uusi professori Timo Jaakkola etsii ratkaisuja lasten liikkumisen lisäämiseksi - suunnitteilla laaja koulun liikunnan interventio27.8.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Liikuntatieteellisen tiedekunnan uusi professori Timo Jaakkola suunnittelee laajaa liikuntainterventiota kouluympäristöön. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikkumista sekä tutkia sen vaikutuksia hyvinvointiin – esimerkiksi uneen ja palautumiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään myös lapsiin, joilla on erityisiä tarpeita liikkumisen suhteen.
Nuorten energiajuomien käyttö yleistynyt - käyttö säännöllistä jo 11-vuotiailla26.8.2025 10:04:17 EEST | Tiedote
Nuorten energiajuomien käyttö on kasvanut merkittävästi vuosien 2014 ja 2022 välillä, osoittaa TtM Maija Puupposen tuore, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehty väitöstutkimus. Vuonna 2022 energiajuomia käytti 26,5 % 11-vuotiaista, 53,5 % 13-vuotiaista ja 65 % 15-vuotiaista, ja yhä useampi käytti niitä useita kertoja viikossa. Käyttö on kasvanut erityisesti tytöillä.
Väitös: Sulfaatin vaikutukset suomalaisiin lohikaloihin (Mäkinen)26.8.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopistossa valmistuneessa väitöskirjassa tutkittiin ensimmäistä kertaa kohonneen sulfaattipitoisuuden vaikutuksia ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti arvokkaille suomalaisille lohikaloille. Tutkimus keskittyi kalojen lisääntymiseen ja varhaiskehitykseen, jotka ovat erityisen herkkiä vaiheita ympäristövaikutusten kannalta. Tutkimuksen ansioista voidaan laatia tarkemmat sulfaattipäästöjen raja-arvot vesieliöille.
Varhaiskasvatuksen siirtymissä kohtaavat rakenteet ja lapsen arki25.8.2025 12:36:28 EEST | Tiedote
Siirtymä päiväkotiryhmästä tai päiväkodista toiseen on lapselle merkittävä muutos arjessa, kun taas varhaiskasvatusjärjestelmälle se on käytäntö, jolla toiminta mahdollistetaan. Jyväskylän yliopistossa toteutettu väitöstutkimus osoittaa, että nämä saman ilmiön kaksi puolta eivät ole toisistaan irrallisia.
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun uudessa hankkeessa tutkitaan kestäviä työurapolkuja Puolustusvoimissa25.8.2025 10:11:25 EEST | Tiedote
Muuttunut turvallisuustilanne, pienenevät ikäluokat ja Nato-jäsenyys haastavat Puolustusvoimia uudistamaan työurapolkujaan ja vahvistamaan henkilöstön muuntautumiskykyä tehokkaalla johtamisella. Näitä aiheita tutkitaan elokuussa 2025 käynnistyneessä, kaksivuotisessa Puolustusvoimien kestävät työurapolut: houkuttelevuus ja muuntautumiskyky -tutkimushankkeessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme