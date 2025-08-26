Mikkeli rakentaa Suomen ensimmäisen julkisen sähköveneiden latausasemaverkoston yhteistyössä Schneider Electricin ja Amplitin kanssa
Mikkelin kaupunki, Amplit ja Schneider Electric rakentavat sähköveneiden latausinfrastruktuurin, joka kattaa kolme vilkasta satamaa Saimaalla: Anttolan, Kallioniemen ja Mikkelin. Kyseessä on Suomen ensimmäinen ja Euroopassakin harvinainen julkinen sähköveneiden latausverkosto. Projekti toteutettiin asiakkaalle avaimet käteen -ratkaisuna, jossa hyödynnettiin Amplitin vahvaa suunnitteluosaamista ja Schneiderin teknologiaa.
Kaikille kolmelle latausasemalle asennetaan DC-pikalaturit ja AC-peruslaturit. Näistä valtaosa palvelee sähköveneitä, mutta myös esimerkiksi vesijetit ja moottorikelkkailijat voivat hyödyntää latausasemia.
Tilaaja on Mikkelin kaupunki ja pääurakoitsija Amplit Oy. Mikkelin kaupungin rakentama latausverkosto on osa laajempaa Virtaa Vuoksen vesistölle -hanketta. Hankkeen rahoittaja on Etelä-Savon maakuntaliitto, ja se on Euroopan unionin osarahoittama.
– Venesatamat ovat uuden edessä, kun sähköveneiden määrä kasvaa. Latausinfra puuttuu kuitenkin lähes täysin. Mikkelin hanke toimii hienona esimerkkinä siitä, kuinka kunnat ja muut alan edelläkävijät voivat käytännössä edistää sähköistä vesiliikennettä, kertoo Schneider Electricin avainasiakkuuspäällikkö Mika Suur-Askola.
Latausasemien asentaminen alkoi heinäkuun alussa, ja kokonaisuus on valmis 28. elokuuta.
– Mikkelissä on syntynyt yrityskeskittymä, joka panostaa sähköisten vesikulkuneuvojen valmistukseen. Samaan aikaan Saimaan vesialueen sähköinen infrastruktuuri, joka palvelisi sähköisiä kulkuneuvoja, on käytännössä olematon, kertoo Mikkelin kaupungin energiainsinööri Erkka Kanerva.
Asiakkaalle vaivaton avaimet käteen -ratkaisu
Amplit ja Schneider Electric toteuttavat Mikkelin alueen latausverkoston avaimet käteen -ratkaisuna. Schneider Electric toimittaa tarvittavat tuotteet, kouluttaa Amplitin asiantuntijat ja konsultoi koko projektin ajan. Amplit vastaa kokonaisuudessaan sähkösuunnittelusta, verkoston rakentamisesta sekä kaikista asennuksista.
Vesi ja sähkö on yhdistelmä, jossa turvallisuus on erittäin tärkeää.
– Projekti on sinänsä teknisesti yksinkertainen, mutta vaatii osaamista muun muassa laiturirakenteiden sähköturvallisuudesta, vedenpinnan vaihteluiden aiheuttamista haasteista ja suojalaitteista, korostaa Amplitin projektipäällikkö Joni Kupiainen.
Amplitin vahvuutena on oma suunnittelutiimi, joka toteutti laitureiden sähkösuunnittelun.
– Suunnittelijamme piirsivät laiturirakenteet sähkösuunnitelmiin ja kävivät aktiivista keskustelua laituritoimittajan kanssa sekä Schneiderin tuotekehityksen kanssa. Näin löysimme parhaat ratkaisut laiturin liikkeiden huomioimiseksi ja mahdollisten haittavaikutusten minimoimiseksi.
Skaalattava tuote myös vientiin
Saimaan kohteet toimivat malleina, joita voidaan monistaa helposti muille vesialueille.
– Meidän tietojemme mukaan laajat julkiset sähköveneiden latausverkostot ovat vielä hyvin harvinaisia koko Euroopassa. Tämä projekti on hyvä pohja, jota voimme skaalata ja monistaa myös vientiin mihin päin maailmaa tahansa, kertoo Schneider Electricin Mika Suur-Askola.
Schneiderin ja Amplitin asiantuntijat kannustavat myös yksityisiä satamatoimijoita huomaamaan, millaisia mahdollisuuksia vesiliikenteen sähköistyminen tuo mukanaan.
– Tässä on samanlainen muna-kana-ongelma kuin sähköautojen kanssa. Tarvitaan latausinfraa ja kotilatausasemia, jotta sähkökäyttöiset kulkuneuvot yleistyvät, korostaa Amplitin projektipäällikkö Teemu Nieminen.
Sähköveneiden latausverkosto Mikkelissä
- Yhteensä kokonaisuuteen kuuluu kolme pikalatausasemaa ja kuusi peruslatausasemaa.
- Asema palvelee 28.8.2025 alkaen.
- Maksutavat: eParking sovellus ja yleisimmät maksukortit
- Virtaa Vuoksen vesistölle -hankkeessa rakennetaan lataustehoa yhteensä 312 kilowattia.
- CCS2-pistokkeita 6 kpl ja Type2-pistorasioita 6 kpl
- Payter Apollo (Schneider ProPay -maksukioski) 3 kpl
Lisätietoja:
- Teemu Nieminen, projektipäällikkö, Amplit, teemu.nieminen@amplit.fi, p. 044 584 4627
- Joni Kupiainen, projektipäällikkö, Amplit, joni.kupiainen@amplit.fi, p. 044 744 8479
- Erkka Kanerva, energiainsinööri, Mikkelin kaupunki, erkka.kanerva@mikkeli.fi, p. 040 482 1322
- Mika Suur-Askola, avainasiakkuuspäällikkö, Schneider Electric Finland Oy, mika.suur-askola@se.com, p. 050 300 4317
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider luo merkitystä tarjoamalla kaikille mahdollisuuden hyödyntää energiaa ja muita resursseja parhailla mahdollisilla tavoilla. Kaikessa toiminnassamme yhdistyy edistys ja kestävä kehitys. Kutsumme tätä ajatusta teemalla Life Is On.
Globaalina teollisena teknologiajohtajana tuomme sähköistämisen, automaation ja digitalisoinnin huippuasiantuntemusta älykkääseen teollisuuteen, joustavaan infrastruktuuriin, tulevaisuuden datakeskuksiin, älykkäisiin rakennuksiin ja intuitiivisiin koteihin. Syvällisen toimialatuntemuksemme ansiosta tarjoamme integroituja, koko elinkaaren kattavia ja tekoälypohjaisia teollisia IoT -ratkaisuja, joissa yhdistyvät kytketyt tuotteet, automaatio, ohjelmistot ja palvelut. Rakennamme asiakkaillemme myös digitaalisia kaksosia kannattavan kasvun mahdollistamiseksi.
Tärkein voimavaramme ovat ihmiset: 150 000 kollegaa ja yli miljoona kumppania yli 100 maassa varmistavat läheisen yhteyden asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Integroimme monimuotoisuuden ja inkluusion kaikkeen toimintaamme, ja meitä ohjaavat tavoitteemme luoda kestävää tulevaisuutta kaikille.
www.se.com/fi/fi/
Tietoa Amplitista
Amplit Oy on kotimainen vuonna 1987 perustettu perheyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia taloteknisiä ratkaisuja yrityksille. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä ja Espoossa. Yrityksessä työskentelee noin 230 henkilöä, ja liikevaihtomme on noin 47 miljoonaa euroa. Missiomme on toteuttaa taloteknisiä asennuksia, joista asiakkaat kiittävät ja joista voimme ylpeinä kertoa tuleville sukupolville. www.amplit.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Schneider Electric
Schneider Electric laajentaa moduulikomponenttien valikoimaansa: Easy9-sarjassa laatu ja edullinen hinta kohtaavat26.8.2025 08:13:00 EEST | Tiedote
Schneider Electric vastaa markkinoiden tarpeisiin ja laajentaa moduulikomponenttisarjaa Easy9-sarjalla. Sarja on suunniteltu tukemaan asuin- ja pienkiinteistöjen sähkönjakelun turvallisuutta. Easy9 tarjoaa sähköasentajille, urakoitsijoille ja keskusvalmistajille luotettavat ominaisuudet, helpon ja nopean asennuksen sekä kustannustehokkuutta. Tuotteiden valintaa helpottaa tiivis ja tärkeimpiin komponentteihin keskittynyt laadukas valikoima. Schneider Electric lanseeraa elokuun lopussa Easy9-tuotesarjan, joka on tehty vastaamaan asuin- ja pienkiinteistöjen sähkönjakelun tarpeisiin. Easy9 täydentää Schneider Electricin moduulikomponenttivalikoimaa 34:llä eri tuotteella. Tuoteperheeseen kuuluvat: johdonsuojakatkaisijat vikavirtasuojakytkimet ja -katkaisijat kontaktorit apulaitteet (Of ja SD) pääkytkimet virtakiskot ylijännitesuoja Tulevaisuutta silmällä pitäen suunniteltu Asennusominaisuuksiltaan Easy9-sarja tarjoaa tuttua Schneider-laatua ja helppoutta. Yhteensopivuus virtakiskojen kanssa
Kotimainen Okken-keskus turvaa kriittisen infran ja datakeskusten toimintaa – valmistus Savonlinnassa käynnistyi elokuussa25.8.2025 09:56:08 EEST | Tiedote
Sähkönjakeluratkaisujen kehittäjä ja valmistaja Norelco on suomalainen keskusvalmistaja, joka on saanut globaalilta Schneider Electriciltä lisenssin valmistaa Okken-pienjännitekennokeskuksia. Sopimus solmittiin tammikuussa, ja nyt Okken-keskusten valmistus on käynnistynyt Norelcon uudessa tehtaassa Savonlinnassa. Okken-keskukset sopivat erityisesti kriittisen infran ja datakeskusten tarpeisiin, ja niitä myydään Suomen lisäksi Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan.
Paras Aqua kehittää eettisempää kalankasvatusta yhdessä Schneider Electricin kanssa18.8.2025 08:24:00 EEST | Tiedote
Suomalainen Paras Aqua Oy kehittää uudenlaista, kannattavampaa ja ympäristöystävällisempää kalanviljelyteknologiaa, jonka avulla myös eläintuotannon eettisyys pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvin. Schneider Electric on ollut mukana yrityksen alkuvaiheista asti toiminnan konsultoinnissa, automaatiojärjestelmän ja sähkönjakelun suunnittelussa sekä laitetoimituksissa.
Rauman Energian kaukolämpöön saatiin älykästä ohjattavuutta Schneider Electricin ratkaisuilla14.8.2025 09:46:42 EEST | Tiedote
Rauman Energian uusi palvelukonsepti tarjoaa paremman näkyvyyden ja ohjattavuuden kaukolämmön käyttöön. Yhdessä LVI Säätölaitepalvelu Mäkisen kanssa kehitetty ratkaisu hyödyntää Schneider Electricin kiinteistönhallinta-alustaa, johon liitettävillä säätimillä ja toiminnoilla raumalaiset taloyhtiöt voivat hallita energiankulutustaan entistä tehokkaammin.
Schneider Electric ja E.ON nopeuttavat yhdessä energiasiirtymää SF₆-vapailla keskijännitekojeistoilla12.8.2025 10:34:04 EEST | Tiedote
Schneider Electric ja E.ON ovat solmineet pitkäaikaisen puitesopimuksen, jonka tavoite on tuoda SF₆-vapaat keskijännitekojeistot nopeammin käyttöön. Schneider Electric toimittaa merkittävän osan E.ONin keskijännitekojeistojen laitteistotarpeista ensisijaisille ja toissijaisille sähkönjakelujärjestelmille. Kumppanuuden avulla E.ON saa käyttöönsä kestävää teknologiaa varhaisessa vaiheessa ja varmistaa näin teknologiansa noudattavan Euroopan unionin uutta F-kaasuasetusta heti tammikuusta 2026 alkaen. Espoo, 12.8.2025 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on allekirjoittanut pitkäaikaisen puitesopimuksen Euroopan suurimpiin energiayhtiöihin kuuluvan E.ONin kanssa. Strateginen kumppanuus edistää merkittävästi kestävän ja digitaalisen energiainfrastruktuurin käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa. Schneider Electricin uusimmat SF₆-vapaat keskijännitekojeistot ja digitaaliset teknologiat tukevat E.ONin tavoitteita. Strategisesti merkittävä sopimus Schneid
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme