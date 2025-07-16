Rakennusalalla eniten töitä – muita aloja paremmat näkymät

Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut merkittävästi, mutta pudotus ei ole samanlainen kaikilla aloilla. Rakennusalan työpaikkailmoitusten määrä on laskenut selvästi vähemmän kuin muiden eniten työllistävien toimialojen. Rakennusalalla on myös julkaistu kaikista toimialoista eniten työpaikkailmoituksia tähän mennessä tänä vuonna.

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin 1.1.–23.8.2025 yli 28 000 rakennusalan työpaikkailmoitusta , mikä oli noin 10 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Kaikkien työpaikkailmoitusten määrä laski samalla jaksolla noin 26 prosenttia .

Esimerkiksi toiseksi eniten työpaikkailmoituksia sisältäneellä sosiaali- ja hoiva-alalla ilmoitusten määrä väheni samalla jaksolla noin 42 prosenttia.

Jos tarkastellaan kahtakymmentä eniten työpaikkailmoituksia tänä vuonna tarjonnutta toimialaa, ainoastaan 18. sijalla olevalla turvallisuusalalla lasku on ollut lievempää kuin rakennusalalla.

Avoimia työpaikkoja on enemmän kuin työpaikkailmoituksia, sillä moni työnantaja etsii yhdellä ilmoituksella useita työntekijöitä.

”Rakennusala on herkkä talouden suhdanteille ja on siksi kärsinyt pitkään. Alan kehitys on kuitenkin ollut tänä vuonna valoisampaa kuin muiden suurten alojen. Moni toimija onkin ennustanut alalle paljon odotettua kasvua tälle ja tuleville vuosille”, kommentoi Duunitorin kaupallinen johtaja Lauri Iso-Markku.

”Verrattain hyvää tilannetta selittävät esimerkiksi korjaus- ja energiaremontit, jotka työllistävät silloinkin, kun uudisrakentamista on vähemmän. Lisäksi valtiot ja kunnat ovat jatkaneet rakennushankkeita erityisesti infran ja julkisten tilojen osalta. Nyt myös uudisrakentaminen alkaa heräillä Suomessa, mikä on erittäin lupaava merkki.”

Näillä alueilla on eniten rakennusalan töitä

Näillä alueilla julkaistiin 1.1.–23.8.2025 eniten rakennusalan työpaikkailmoituksia Duunitorilla (suluissa muutosprosentti suhteessa viime vuoteen):

Uusimaa (–16 %) Pirkanmaa (+6 %) Varsinais-Suomi (–3 %) Pohjois-Pohjanmaa (–24 %) Lappi (+9 %) Pohjois-Savo (–14 %) Keski-Suomi (–11 %) Kanta-Häme (+11 %) Satakunta (–34 %) Päijät-Häme (–20 %)

Rakennusalan ilmoitusten määrä nousi suhteessa viime vuoteen Pirkanmaalla, Lapissa ja Kanta-Hämeessä. Eniten laskua rakennusalan ilmoituksissa oli Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

”Lapin työllisyys on ylipäätään ollut tänä vuonna muuta maata paremmalla tolalla. Lapissa kaikkien työpaikkailmoitusten määrä on laskenut 15 prosenttia, kun valtakunnallisesti laskua on ollut 26 prosenttia”, Iso-Markku kertoo.

Kysytyimmät rakennusalan tekijät tänä vuonna

Näitä rakennusalan ammattilaisia työnantajat etsivät eniten Duunitorin työpaikkailmoituksissa 1.1.–23.8.2025:

Sähköasentaja Asentaja Esihenkilöroolit Kuljettaja Tienrakentaja Rakennustyöntekijä Koneenkuljettaja LVI-/putkiasentaja Timpuri Maa- ja vesirakennustyöntekijä

Työmarkkinan ja alan yleisestä kehityksestä sekä alan muista ammateista poiketen LVI- ja putkiasentajien sekä timpureiden työpaikat ovat jopa lisääntyneet hieman suhteessa viime vuoteen. Myös muiden LVI-alan töiden määrä on pienessä kasvussa.

”LVI-ala sisältää laajan kirjon monenlaisia tehtäviä. Suomessa on paljon korjausvelkaa, joten töitä on riittänyt myös laskusuhdanteessa. Lisäksi LVI-järjestelmät eivät ole kertaluonteisia investointeja, vaan edellyttävät jatkuvaa huoltoa. Samaan aikaan Suomessa on ollut pitkään pulaa LVI-osaajista”, Iso-Markku sanoo.

Miten houkutella rakennusalan osaajia?

”Rakennusala on hyvä esimerkki alasta, jolla on paikoin osaajapulaa yleisen työmarkkinatilanteen synkkyydestä huolimatta. Tässäkin markkinassa on usein vaikeaa löytää etenkin kokeneita tekijöitä ja niitä, joilla on kysyttyä erityisosaamista. Tämä pätee rakennusalan lisäksi moniin muihin toimialoihin.”

Miten sitten löytää parhaat rakennusalan osaajat? Nämä asiat vaikuttavat Duunitorin työnhakijatutkimuksen mukaan eniten, kun rakennusalan ammattilaiset harkitsevat työpaikkaa:

Johtajat ymmärtävät käytännön työtä Työturvallisuus Palkka tai palkkahaitari on kerrottu Palkka on kilpailukykyinen Työyhteisö on psykologisesti turvallinen

”Näihin asioihin panostaminen auttaa kehittämään houkuttelevaa työnantajakuvaa ja sitouttamaan työntekijöitä. Esimerkiksi palkan kertominen työpaikkailmoituksessa on verrattain helppo tapa parantaa mahdollisuuksia tavoittaa sopivimmat osaajat”, Iso-Markku vinkkaa.

Tällä hetkellä vain noin 6 prosentissa Duunitorilla olevista rakennusalan työpaikkailmoituksista kerrotaan tehtävän palkka tai palkkahaitari.

Kaipaatko lisätietoa?

Haluatko tietää lisää työmarkkinoista tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä!