Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa on tarjolla yli 10 800 opiskelupaikkaa
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku pidetään 1.–11.9.2025. Tammikuussa 2026 alkaviin koulutuksiin haetaan Opetushallituksen Opintopolku-palvelussa.
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina 1.9. kello 8 ja päättyy torstaina 11.9. kello 15. Tänä syksynä on haettavana kaikkiaan 10 833 opiskelupaikkaa 310 hakukohteessa tammikuussa 2026 alkavissa koulutuksissa. Hakeminen tapahtuu Opetushallituksen Opintopolku-palvelussa.
Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Yhteishaun aloituspaikoista valtaosa, noin 8 800, on suunnattu toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Näistä aloituspaikoista noin 63 % on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.
Tarjolla on pääasiassa suomenkielistä koulutusta. Suurin osa syksyn yhteishaun tarjonnasta on ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Yhteishaussa on mukana 20 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa; hakukohteista 301 on ammattikorkeakouluun ja 9 yliopistoon. Tarjolla on sekä AMK- että ylempään AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia. Yliopistokoulutuksista valtaosa on joko maisterikoulutuksia tai suunnattu avoimen korkeakoulun opintoja suorittaneille.
Syksyn yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka hakija laittaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa siitä hakukohteesta, johon hakijan valintamenestys riittää ja jonka hakija on asettanut mieluisuusjärjestyksessä korkeimmaksi.
Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 20.11.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Topias KähäräErityisasiantuntijaOpetushallitusPuh:029 533 1758topias.kahara@oph.fi
Mikko EronenErityisasiantuntijaOpetushallitusPuh:029 533 1485mikko.eronen@oph.fi
Linkit
Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinonalalla toimiva virasto, joka vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä. Opetushallituksen mediapalvelu palvelee maanantaista torstaihin klo 9–16 ja perjantaisin sekä juhlapyhien aattoina 9–15.
- puh. 0295 331 703 media@oph.fi
- Opetushallituksen verkkopalvelu: Medialle
- Tietosuojaseloste
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
I höstens gemensamma ansökan till högskolor erbjuds över 10 800 studieplatser28.8.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet ordnas 1-11.9.2025. I höstens gemensamma ansökan söker man till utbildningar som börjar i januari 2026. Ansökan ifylls i Utbildningsstyrelsens tjänst Studieinfo.
Det nya läsåret börjar: vi måste hålla fast vid en stark tro på utbildning1.8.2025 11:08:43 EEST | Pressmeddelande
Tron på betydelsen och nyttan av utbildning i arbetslivet är stark i Finland. De ungas framtidstro är ändå rekordlåg och vi måste medvetet upprätthålla tron på utbildning.
Uusi lukuvuosi on alkamassa: vahvasta koulutususkosta on pidettävä kiinni1.8.2025 11:06:45 EEST | Tiedote
Usko koulutuksen merkitykseen ja sen hyötyyn työelämässä on Suomessa vahva. Nuorten usko tulevaisuuteen on kuitenkin ennätysmatalalla, ja uskoa koulutukseen on ylläpidettävä tietoisesti.
Antalet elever som börjar i årskurs 1 fortsätter att minska – i augusti inleder 51 000 barn sin skolgång24.7.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning börjar drygt 51 000 barn i skolan i augusti, vilket är över tusen färre än förra hösten. Antalet elever som börjar i årskurs 1 har klart minskat under de senaste åren: år 2020 uppgick antalet till cirka 60 000. Antalet unga som inleder utbildning på andra stadiet har förblivit på ungefär samma nivå under de senaste åren. Totalt börjar närmare 130 000 elever och studerande på hösten i grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen.
Ekaluokkalaisten määrä pienenee edelleen – elokuussa koulutiensä aloittaa 51 000 lasta24.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Opetushallituksen arvion mukaan runsaat 51 000 ekaluokkalaista aloittaa koulunsa elokuussa, mikä on yli tuhat vähemmän kuin viime syksynä. Koulun aloittavien ikäluokka on pienentynyt viime vuosina selvästi: vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli vielä noin 60 000. Toisen asteen koulutuksissa aloittavien määrä on pysynyt tasaisempana. Kaikkiaan lähes 130 000 uutta oppilasta ja opiskelijaa aloittaa syksyllä peruskoulun, lukiokoulutuksen tai ammatillisen perustutkintokoulutuksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme