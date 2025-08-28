Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa on tarjolla yli 10 800 opiskelupaikkaa

Ekaluokkalaisten määrä pienenee edelleen – elokuussa koulutiensä aloittaa 51 000 lasta 24.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Opetushallituksen arvion mukaan runsaat 51 000 ekaluokkalaista aloittaa koulunsa elokuussa, mikä on yli tuhat vähemmän kuin viime syksynä. Koulun aloittavien ikäluokka on pienentynyt viime vuosina selvästi: vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli vielä noin 60 000. Toisen asteen koulutuksissa aloittavien määrä on pysynyt tasaisempana. Kaikkiaan lähes 130 000 uutta oppilasta ja opiskelijaa aloittaa syksyllä peruskoulun, lukiokoulutuksen tai ammatillisen perustutkintokoulutuksen.