Löydä oma polkusi ja palaa voimasi luo! Meri Mortin Minun magiani on inspiroiva käsikirja magiaa elämäänsä kutsuvalle

"Jos olet joskus kokenut jotain maagista, tiedät ettei magia ole vain uskon asia, vaikka et aivan osaisikaan selittää miten se toimii. Magia on henkilökohtaista kokemista. Älä siis tyydy toistamaan vain sitä mitä muut tekevät. Luo oma reittisi, tapasi toimia."

Meri Mortin Minun magiani on maagista elämää vahvistava teos, joka valottaa nykynoituutta käytännön ja tarinoiden kautta. Henkilökohtainen, eri magiaperinteistä ammentava käsikirja sisältää itsetuntemusta ja luovuutta lisääviä harjoituksia, sielukkaita rituaaleja ja runsaasti tietoa magian harjoittamisesta. Upeasti kuvitettu, lumovoimainen kirja johdattaa lukijansa varjotyöskentelyyn ja muutosvoimaisuuteen ja vie elämän yöpuolelle, unenkaltaiseen tilaan, myyttien ja magian maailmaan.

Meri Mort (s. 1981) on kirjailija, kuvittaja, joogaopettaja ja villi nainen, joka kirjoittaa kuun valossa ja nauttii valon ja varjon leikistä. Hän on julkaissut useita teoksia maagisesta elämästä ja kuun seuraamisesta sekä suosittuja vuosikalentereita samoista teemoista. Koulutukseltaan Meri on taidekasvattaja (TaM), YTT-Yoga Elder ja Terra Soul Jooga -opettajakouluttaja. Hän ohjaa Vanda Scaravellin elämäntyöstä inspiroitunutta joogaa, Villi nainen -retriittejä, Mustaa joogaa sekä seremonioita. Meriä inspiroivat luovuuden virrassa kulkeminen, elämän siirtymäportit, ihmisten yhteen tuominen ja feminiinin mystiikan maisemissa vaeltelu.