Kelan Matinkylän palvelupisteen aukioloaika muuttuu

Kelan palvelupiste Matinkylässä palvelee jatkossa kesällä tutuksi tulleilla aukioloajoilla. Henkilökohtaista neuvontaa saa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 12–15 sekä muulloin ajanvarauksella. Ajan palvelupisteeseen voi varata Kelan puhelinpalvelusta. Matinkylän palvelupiste sijaitsee Espoossa osoitteessa Suomenlahdentie 1.

– Muutimme aukioloaikoja, koska haluamme tarjota asiakkaille enemmän palvelua ajanvarauksella. Näin pystymme tarjoamaan kaikille palvelupisteellä asioiville riittävän tuen. Lisäksi palvelupisteellä on mahdollisuus käyttää asiakastietokoneita omatoimisesti Kelan verkkoasiointiin jokaisena arkipäivänä, kertoo Kelan palveluryhmän päällikkö Sanna-Kaisa Koivistoinen.

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa. Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

Asiakas voi soittaa puhelinpalveluun myös tunnistautuneena OmaKelassa. Tunnistautuminen tapahtuu tilaamalla kertakäyttöinen koodi OmaKelassa. Puhelinpalveluun voi soittaa ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia.

Asiakas voi myös jättää soittopyynnön puhelinpalveluun OmaKelassa. Soittopyynnön voi jättää kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle. Kelan asiantuntija soittaa puolen tunnin kuluessa valitusta ajasta. Lue lisää