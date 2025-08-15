BYD jatkaa kasvuaan Euroopassa julkaisemalla uuden automallin IAA Mobility 2025 -messuilla

IAA Mobility 2025 -messujen lehdistötilaisuudessaan BYD tulee kertomaan ajankohtaista tietoa yhtiön tuotantosuunnitelmista ja Flash Charging -pikalatausteknologiasta Euroopassa. Julkistusten päätähtenä loistaa kuitenkin BYD:n uusin automalli SEAL 6 DM-i TOURING. Super Hybrid DM -teknologialla varustettu ajoneuvo voi mullistaa perhesedan- ja farmariautomarkkinat, sillä sen yhdistetty toimintamatka on jopa 1505 kilometriä.

Lehdistötilaisuuden jälkeen BYD toivottaa median tervetulleeksi BYD Oasis -alueelle Wappenhalleen, joka sijaitsee vain lyhyen kävelymatkan päässä Messe Entrance West -sisäänkäynnistä. BYD Oasis -alueella toimittajat voivat tutustua tarkemmin BYD- ja DENZA-malleihin, keskustella BYD-edustajien kanssa ja tehdä haastatteluja. BYD Oasis -tila on avoinna lehdistötilaisuuspäivänä 8. syyskuuta kello 12.00–18.00 paikallista aikaa.

Mediapäivän jälkeen BYD:n toiminta messuilla keskittyy kahteen yleisölle avoimeen osastoon Open Space -alueella, jotka ovat avoinna 9.–14. syyskuuta. BYD:llä on myös osasto Odeonplatzilla, jossa sillä on esillä uusi SEAL 6 DM-i TOURING sekä SEAL, SEAL U DM-i, DOLPHIN SURF, ATTO 2 ja SEALION 7 -mallit. BYD:n luksusautomerkki DENZA on myös läsnä Odeonplatzilla ja tekee julkisen debyyttinsä Saksassa esittelemällä D9 MPV -mallinsa sekä Z9GT-lippulaivamallinsa.

BYD:n toinen näyttelytila Königsplatzilla esittelee brändin huippuluokan innovaatioita, jotka tekevät siitä globaalin johtajan vihreässä teknologiassa. Vierailijoilla on Königsplatzilla ainutlaatuinen tilaisuus tutustua tarkemmin yhden megawatin (1000 kW) tehoiseen Flash Charging -pikalataukseen, jonka teknologinen läpimurto voi lisätä noin 400 kilometriä toimintamatkaa vain viidessä minuutissa. Lisäksi BYD tarjoaa Königsplatzilla koeajomahdollisuuksia kattavasta täyssähkö- ja Super Hybrid -valikoimastaan, jolloin vierailijat pääsevät kokemaan autojen edistykselliset voimansiirrot ja käyttökokemusta parantavat teknologiat suoraan tien päällä.

BYD:n lehdistötilaisuus IAA-messuilla järjestetään 8. syyskuuta klo 12.00–12.20 paikallista aikaa Hall 2 -päälavalla.