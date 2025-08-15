BYD jatkaa kasvuaan Euroopassa julkaisemalla uuden automallin IAA Mobility 2025 -messuilla
Maailman johtava uuden energian ajoneuvojen valmistaja BYD pitää virallisen lehdistötilaisuuden Euroopan suurimmassa autonäyttelyssä 8. syyskuuta, jossa se esittelee uuden SEAL 6 DM-i TOURING -automallinsa. Lisäksi BYD:llä on messuilla kaksi yleisölle avointa osastoa, joissa vierailijat pääsevät tutustumaan muun muassa Flash Charging -pikalataukseen käytännössä.
IAA Mobility 2025 -messujen lehdistötilaisuudessaan BYD tulee kertomaan ajankohtaista tietoa yhtiön tuotantosuunnitelmista ja Flash Charging -pikalatausteknologiasta Euroopassa. Julkistusten päätähtenä loistaa kuitenkin BYD:n uusin automalli SEAL 6 DM-i TOURING. Super Hybrid DM -teknologialla varustettu ajoneuvo voi mullistaa perhesedan- ja farmariautomarkkinat, sillä sen yhdistetty toimintamatka on jopa 1505 kilometriä.
Lehdistötilaisuuden jälkeen BYD toivottaa median tervetulleeksi BYD Oasis -alueelle Wappenhalleen, joka sijaitsee vain lyhyen kävelymatkan päässä Messe Entrance West -sisäänkäynnistä. BYD Oasis -alueella toimittajat voivat tutustua tarkemmin BYD- ja DENZA-malleihin, keskustella BYD-edustajien kanssa ja tehdä haastatteluja. BYD Oasis -tila on avoinna lehdistötilaisuuspäivänä 8. syyskuuta kello 12.00–18.00 paikallista aikaa.
Mediapäivän jälkeen BYD:n toiminta messuilla keskittyy kahteen yleisölle avoimeen osastoon Open Space -alueella, jotka ovat avoinna 9.–14. syyskuuta. BYD:llä on myös osasto Odeonplatzilla, jossa sillä on esillä uusi SEAL 6 DM-i TOURING sekä SEAL, SEAL U DM-i, DOLPHIN SURF, ATTO 2 ja SEALION 7 -mallit. BYD:n luksusautomerkki DENZA on myös läsnä Odeonplatzilla ja tekee julkisen debyyttinsä Saksassa esittelemällä D9 MPV -mallinsa sekä Z9GT-lippulaivamallinsa.
BYD:n toinen näyttelytila Königsplatzilla esittelee brändin huippuluokan innovaatioita, jotka tekevät siitä globaalin johtajan vihreässä teknologiassa. Vierailijoilla on Königsplatzilla ainutlaatuinen tilaisuus tutustua tarkemmin yhden megawatin (1000 kW) tehoiseen Flash Charging -pikalataukseen, jonka teknologinen läpimurto voi lisätä noin 400 kilometriä toimintamatkaa vain viidessä minuutissa. Lisäksi BYD tarjoaa Königsplatzilla koeajomahdollisuuksia kattavasta täyssähkö- ja Super Hybrid -valikoimastaan, jolloin vierailijat pääsevät kokemaan autojen edistykselliset voimansiirrot ja käyttökokemusta parantavat teknologiat suoraan tien päällä.
BYD:n lehdistötilaisuus IAA-messuilla järjestetään 8. syyskuuta klo 12.00–12.20 paikallista aikaa Hall 2 -päälavalla.
Yhteyshenkilöt
Mellakka Helsinkicasper.pfitzner@mellakka.fi
Tietoa BYD:stä
BYD on monikansallinen teknologiayritys, joka keskittyy hyödyntämään teknologisia innovaatioita paremman elämän puolesta. Vuonna 1995 ladattavien akkujen valmistajan perustettu BYD toimii nyt monialaisesti kattaen autot, raideliikenteen, uuden energian ja elektroniikan. Sillä on yli 30 teollisuuspuistoa Kiinassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Brasiliassa, Unkarissa ja Intiassa. BYD tarjoaa päästöttömiä energiaratkaisuja energian tuotannosta ja varastoinnista sen eri sovellutuksiin. Näin BYD vähentää osaltaan maailmanlaajuista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Sen uuden energian ajoneuvoja on kuudella mantereella, sadassa maassa ja yli 400 kaupungissa. BYD on listautunut Hongkongin ja Shenzhenin pörsseihin. Se tunnetaan Fortune Global 500 -yrityksenä, joka tavoittelee vihreämpää maailmaa innovaatioiden avulla. Lisätietoa osoitteesta www.bydglobal.com.
