UTAK: Velkajarruesityksen hyväksyminen olisi vakava virhe

Uuden talousajattelun keskuksen (UTAK) toiminnanjohtaja Lauri Holappa pitää hallituksen esitystä kansalliseksi velkajarruksi epärealistisena ja huonosti perusteltuna. Velkajarrun kokonaisyhteiskunnallisista vaikutuksista ei ole vielä käyty julkista keskustelua. Holappa tarttuu hallituksen esityksen keskeisiin ongelmakohtiin lausunnossaan velkajarrusta.