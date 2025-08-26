Vinkit Galleriaviikolle 26.–31.8. – maksuttomia näyttelyitä ja tapahtumia ympäri Suomea
Galleriaviikko toivottaa myös ensikertalaiset lämpimästi tervetulleiksi gallerioihin. Viikon aikana koettavissa on paitsi monipuolisesti taidenäyttelyitä, myös avajaisia, työpajoja, performansseja ja taiteilijoiden vetämä yhteislenkki.
Galleriaviikko käynnistyi taidegallerioissa eri puolilla Suomea tiistaina 26.8.2025. Galleriaviikko järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa, ja vastedes vuosittain. Se kokoaa yhteen yli 100 näyttelyä ja runsaasti tapahtumia, levittäytyen 71 galleriaan Helsingistä Äkäslompoloon ja Vaasasta Joensuuhun.
Tapahtuman aikana gallerioihin toivotetaan erityisen lämpimästi tervetulleeksi heidät, jotka eivät niissä ole aiemmin vierailleet. Galleriaviikko pyrkii lisäämään näkyvyyttä paitsi gallerioiden esittämille taiteilijoille ja näyttelyille, myös gallerioille itselleen, jotka ovat monipuolinen ja keskeinen osa taiteen ekosysteemiä.
Galleriat esittävät lähtökohtaisesti taiteilijoiden uusinta taidetta, ja niissä vieraileminen on aina maksutonta. Monella paikkakunnalla galleriat ovatkin ainoita kulttuuriorganisaatioita, jotka järjestävät yleisölle ilmaisia, vaihtuvia taidenäyttelyitä vuoden ympäri.
Yhteislenkki, opastettuja galleriakierroksia ja “Tekisin ite tonnilla” -työpaja
Galleriaviikon ohjelman ytimen muodostavat taidenäyttelyt, joissa nähdään monipuolisesti veistoksia, maalauksia, videotaidetta, taidegrafiikkaa, valokuvaa, installaatioita ja performanssia.
Näyttelyiden lisäksi galleriat järjestävät viikon aikana muita kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia.
Helsingissä kokoonnutaan kiertämään galleriota kaupunginosittain suomen- ja englanninkielisten oppaiden johdolla. Helsingin galleriakierrokset järjestetään lauantaina 30.8. ja sunnuntaina 31.8. klo 13.30 vaihtuvista lähtöpisteistä. Vetäjinä toimivat kuvataiteilijat Jane Hughes ja Katariina Salmijärvi.
Kuopiossa taiteilijat Iida Valkonen ja Milla Toukkari kutsuvat yleisön mukaan yhteislenkille ja tekemään oma juoksupiirros. Lenkki alkaa lauantaina 30.8. klo 14 GalleriAsta, jossa on esillä Valkosen ja Toukkarin juoksuaiheinen Cursor-näyttely.
Lahdessa pääsee toteuttamaan taiteellisia visioita osallistumalla “Tekisin ite tonnilla” -työpajaan Galleria Uusi Kipinässä lauantaina 30.8. klo 12.30. Miss Kompron, Nelli Pennan ja Janika Salosen vetämässä työpajassa ideoidaan julkisen taiteen teoksia epätavallisista materiaaleista.
Tutustu Galleriaviikon ohjemaan: galleriaviikko.fi
Galleriaviikko järjestetään ympäri Suomea ensimmäistä kertaa 26.–31.8.2025 ja vastedes vuosittain.
Tänä vuonna Galleriaviikkoon osallistuu 71 galleriaa 23 paikkakunnalta. Tapahtuma levittäytyy siis Äkäslompolosta Helsinkiin ja Vaasasta Joensuuhun. Ohjelma sisältää yli sata taidenäyttelyä sekä runsaan valikoiman tapahtumia: avajaisia, työpajoja, performansseja, konsertteja, taiteilijatapaamisia ja opastettuja kierroksia. Mukaan mahtuu myös muun muassa yhteislenkki ja taidepiknik.
Galleriaviikon tavoitteena on levittää sanaa eri puolilla Suomea toimivista gallerioista ja rohkaista uusia yleisöjä ylittämään kynnys galleriaan. Galleriaviikko tiivistää myös taidegallerioiden keskinäistä yhteistyötä. Muun vuoden aikana toimijat kootaan yhteen niille räätälöityihin koulutuksiin ja työpajoihin.
Tapahtumaa koordinoivat valtakunnalliset kuvataidejärjestöt Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Taidemaalariliitto ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry. Galleriaviikko käynnistyy Taiteen edistämiskeskuksen myöntämällä erityisavustuksella.
