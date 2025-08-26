Huijaustekstiviestejä lähetetty asiakkaille Keski-Suomen hyvinvointialueen eri palvelujen nimissä
Keski-Suomen hyvinvointialue muistuttaa, ettei se lähetä asiakkailleen tekstiviestitse pyyntöjä asentaa yksityiskäyttöön tarkoitettuja pikaviestisovelluksia asiointia varten eikä pyydä linkin kautta kirjautumista pankkitunnuksilla.
Hyvinvointialueen tietoon on tullut huijausyrityksiä, joissa asiakkaille on lähetetty tekstiviestejä, jotka näyttäisivät tulevan hyvinvointialueen puhelinnumeroista.
Tekstiviestissä on esimerkiksi voinut esiintyä tekaistu tai oikea hyvinvointialueen ammattilaisen nimi ja viestissä on pyydetty asentamaan pikaviestisovellus jatkokeskustelua varten. Asiakkaita on lähestytty muun muassa lastensuojelun nimissä. Asiakkaiden saamat tekstiviestit voivat näyttää aidoilta, mutta niiden sisältämä linkki on ohjannut haitalliselle sivustolle, jossa on esimerkiksi kalasteltu pankkitunnuksia tai jotka ovat sisältäneet haittaohjelmia.
Huijaustekstiviestin tunnistaa yleensä epämääräisestä linkistä.
Yhteyshenkilöt
Jari Liesoja, tietoturvapäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, jari.liesoja(at)hyvaks.fi, p. 014 269 2565
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
