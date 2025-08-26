Keski-Suomen hyvinvointialue

Huijaustekstiviestejä lähetetty asiakkaille Keski-Suomen hyvinvointialueen eri palvelujen nimissä

27.8.2025 13:59:59 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue muistuttaa, ettei se lähetä asiakkailleen tekstiviestitse pyyntöjä asentaa yksityiskäyttöön tarkoitettuja pikaviestisovelluksia asiointia varten eikä pyydä linkin kautta kirjautumista pankkitunnuksilla.

Hyvinvointialueen tietoon on tullut huijausyrityksiä, joissa asiakkaille on lähetetty tekstiviestejä, jotka näyttäisivät tulevan hyvinvointialueen puhelinnumeroista.

Tekstiviestissä on esimerkiksi voinut esiintyä tekaistu tai oikea hyvinvointialueen ammattilaisen nimi ja viestissä on pyydetty asentamaan pikaviestisovellus jatkokeskustelua varten. Asiakkaita on lähestytty muun muassa lastensuojelun nimissä. Asiakkaiden saamat tekstiviestit voivat näyttää aidoilta, mutta niiden sisältämä linkki on ohjannut haitalliselle sivustolle, jossa on esimerkiksi kalasteltu pankkitunnuksia tai jotka ovat sisältäneet haittaohjelmia.

Huijaustekstiviestin tunnistaa yleensä epämääräisestä linkistä.

Yhteyshenkilöt

Jari Liesoja, tietoturvapäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, jari.liesoja(at)hyvaks.fi, p. 014 269 2565

Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
  
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.

Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue

#hyvaks #hyväarkikaikille

