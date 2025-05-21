Mehiläisistä avaruuteen – valtion tiedonjulkistamisen apurahat avaavat uusia näkökulmia maailmaan
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on jakanut vuoden 2025 apurahat, yhteensä 440 000 euroa 38 eri hankkeelle. Rahoitetut hankkeet avaavat uusia väyliä tiedolle, tarinoille ja tuoreille näkökulmille. Suomalainen tiedonjulkistaminen on monimuotoista ja korkeatasoista ja puhuttelee kaikenikäisiä ja -taustaisia yleisöjä.
"Kun yhteiskunta kärsii polarisaatiosta ja epäluulosta, avoin ja saavutettava tieto voi rakentaa ymmärrystä ja tuoda ihmisiä lähemmäs toisiaan", neuvottelukunnan puheenjohtaja Liisa Suvikumpu kiteyttää.
Tämän vuoden hankkeissa historia, tiede ja kulttuuri kietoutuvat toisiinsa tuoreilla tavoilla. Tutkittua tietoa välitetään eri kohderyhmille monin eri välinein tietokirjoista dokumentteihin ja podcasteihin. Mukaan mahtuu niin suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä kuin henkilökohtaisia tarinoita.
Yksi rahoitetuista tietokirjahankkeista avaa ihmisen ja mehiläisen ainutlaatuista suhdetta, joka on muovannut kulttuuriamme ja tulevaisuuttamme. Toisessa taas pureudutaan musiikin ja rasismin kytköksiin tarkastellen mm. oopperan stereotypioiden ja moninaisuuden puutteen heijastumista koko alaan.
Hankkeissa näkyy tarve ymmärtää menneitä ja tulevia kriisejä. Pietariin paenneiden suomalaisten punaisten kohtalot, Hangon saksalaisen kauttakulkuleirin arkeologiset löydöt sekä naisten johtama evakkolehmien valtava siirto-operaatio avaavat historiaan uusia näkymiä. Dokumenttielokuva vie vuorostaan katsojat polaarialueille tutkijoiden rinnalle, ja tietokirja kertoo, miten ihmiset elvyttävät heikentyneitä ekosysteemejä.
Lasten ja nuorten tiedonjulkistaminen on tärkeässä roolissa. Rahoituksen turvin syntyy muun muassa kuvitettuja tietokirjoja, innostava luontokirja yhteisiin retkihetkiin sekä lapsille suunnattu maailmankartasto.
Monet hankkeet ylittävät tieteenalojen ja tekstilajien rajoja. Avaruusetiikan kirja kysyy, millaisia eettisiä velvoitteita liittyy ihmisen toimintaan avaruudessa. Esseet ja elämäkerrat haastavat katsomaan kulttuuriperintöä uusista kulmista, olipa kyse sateenkaarevasta kansanperinteestä, siteeraamisen kulttuurihistoriasta tai teknologian kehityksestä. Myös tiedeviestintä itse nousee näkyväksi, kun tutkijoita innostetaan podcasteissa astumaan tiedon tulkeiksi yhä uusille yleisöille.
Tutkittu tieto ei kuulu vain tieteellisille foorumeille. Rahoitetut hankkeet tekevät sitä yhteistä ja saavutettavaa. "On tärkeää muistaa, että Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan apurahat ovat ainoa julkinen rahoitusmuoto, joka tukee tiedon jakamista näin laajasti”, Suvikumpu kuvaa.
Tiedonjulkistamisen apurahat numeroina
Tiedonjulkistamisen apurahahakemuksia saapui 673 kappaletta. Haettu kokonaissumma, 9,1 miljoonaa euroa, oli 20 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Rahoitusta voitiin myöntää vain alle 6 prosentille hakijoista, yhteensä 440 000 euroa.
Rahoitusta sai kaikkiaan 38 hanketta, joista 17 sai pitkän työskentelyapurahan (6–8 kuukautta). Neuvottelukunta on tietoisesti päättänyt tukea pitkäkestoista työskentelyä, vaikka se tarkoittaa rahoitettavien hankkeiden määrän supistumista. Pitkät apurahat antavat tekijöille mahdollisuuden paneutua perusteellisesti hankkeisiinsa ja varmistavat tulosten korkean laadun.
Tiedonjulkistamisen apurahat ovat valtionavustusta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tiedonjulkistamisen edistämiseen. Apurahoilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista sekä tiedonjulkistamisen hankkeita. Apurahapäätökset tekee Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, joka myös seuraa apurahojen käyttöä ja arvioi niiden vaikuttavuutta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa SuvikumpuPuheenjohtajaTiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)Puh:040 5139400
Reetta KettunenPääsihteeriTiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)Puh:040 7335 935reetta.kettunen@tjnk.fi
Linkit
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK)
TJNK on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka edistää luotettavan tutkitun tiedon saatavuutta ja käyttöä yhteiskunnassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
Tutkijoiden ja asiantuntijoiden sananvapauden turvaaminen vaatii yhteisiä toimia21.5.2025 09:49:09 EEST | Tiedote
Häirintä uhkaa tutkijoita ja tieteen vapautta. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on julkaissut tutkimusyhteisön käyttöön suositukset, joiden tavoitteena on tutkijoiden ja asiantuntijatehtävissä toimivien suojeleminen häirinnältä ja painostukselta. Uudet suositukset tarjoavat konkreettisia keinoja sananvapauden turvaamiseen ja tukirakenteiden kehittämiseen.
Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan elinvoimaista tietokulttuuria5.5.2025 09:44:11 EEST | Tiedote
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) myöntää vuosittain apurahoja tietokirjoittamiseen ja muuhun tutkitun tiedon yleistajuistamiseen. Apurahat ovat merkittävä julkinen tukimuoto tutkitun tiedon levittämiselle yhteiskunnassa. TJNK jakaa rahoitusta tänä vuonna 440 000 euron edestä. Apurahojen haku on nyt auki.
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kommentoi nuorten kokemuksia sananvapaudesta15.4.2025 13:07:11 EEST | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriön väistyvä kansliapäällikkö Anita Lehikoinen pohtii Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) haastattelussa koulutusjärjestelmän suhdetta sananvapauteen. Nuorilla on Lehikoisen mukaan monipuolisia keinoja käyttää sananvapauttaan, mutta innokkuutta heikentävät huonoiksi koetut vaikuttamismahdollisuudet.
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan uusi puheenjohtajisto painottaa avoimuutta ja aktiivisuutta toimikaudella 2025–202727.1.2025 09:34:25 EET | Tiedote
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut toimikaudelle 2025–2027, on valinnut varapuheenjohtajakseen kehittämispäällikkö Maria Lassila-Merisalon (Hämeen ammattikorkeakoulu). Puheenjohtaja on toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu (Säätiöt ja rahastot ry). Puheenjohtajisto korostaa avoimuutta ja aktiivisuutta toiminnan keskiössä.
Uusi Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta nimitetty14.1.2025 14:31:35 EET | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan kolmivuotiskaudelle 2025-2027. Jäsenet edustavat laaja-alaista ja terävää asiantuntemusta tutkitun tiedon välittämisessä, tieteen popularisoinnissa ja vaikuttavassa viestinnässä. Puheenjohtajaksi on nimitetty dosentti, toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme