ENNAKKOTIEDOTE: Mestarillinen teos vaietusta perhekohtalosta ja hivin historiasta – Tartunta ilmestyy 1.9.

Anthony Passeron haluaa kirjallaan näyttää, että hänen setänsä elämäntarina oli osa maailmanlaajuista historiallisten, maantieteellisten ja yhteiskunnallisten totuuksien myllerrystä, sekä kertoa siitä, mitä hänen perheensä joutui käymään läpi yksinäisyydessä, kun perheen esikoispoika sairastui leimaavaan tautiin.

”Miten puhun heidän puolestaan ilman että omat näkemykseni ja päähänpistoni syrjäyttävät heidän ajatuksensa? Tällaiset kyseenalaistukset estivät minua pitkään ryhtymästä työhön. Kunnes lopulta heräsin siihen ajatukseen, että kirjoittaminen on ainoa tapa varmistaa, etteivät kotikyläni ja sukulaiseni vie mukanaan hautaan setäni tarinaa, minun perheeni tarinaa”, Passeron kirjoittaa.

”Pääskööt kerrankin kartan keskipisteeksi, ja kaikki se mikä yleensä on huomion kohteena saa jäädä varjoon. Heidän elämänsä kaukana kaupungista, huippulääketieteestä, kantaa ottavasta taiteesta ja aktivisteista nouskoon vihdoin esiin.”

Setänsä kohtalon rinnalla Passeron kertoo aids-tutkijoiden kilpajuoksusta aikaa vastaan kuvaamalla vaiheita, joissa toivo syttyi ja sammui yhä uudelleen. Taidokkaassa ja moneen kertaan palkitussa teoksessa yksityinen ja kollektiivinen tragedia kietoutuvat yhteen ja särkevät lukijan sydämen.

”Mestariteos. Yksi niistä kirjoista, joita ei voi unohtaa. Saa kyyneliin ja raivon valtaan – intensiivinen ja järisyttävä, vähäeleinen mutta silti julman loistelias.” – Le Figaro littéraire

Anthony Passeron (s. 1983) on Nizzassa syntynyt kirjailija ja opettaja. Tartunta on hänen 16 kielelle käännetty ja kriitikoiden ylistämä esikoisteoksensa, jolle on myönnetty lukuisia palkintoja, muun muassa Prix Wepler ja Prix Première Plume.

”Teos, joka on niin voimakas, niin koskettava, että se jää mieleen pitkäksi aikaa. Suurenmoinen.” – Annie Ernaux

Anthony Passeron: Tartunta (Gummerus)

alkuteos Les Enfants endormis

suomentanut Sampsa Peltonen

259 sivua

ilmestyy painettuna kirjana 1.9. sekä e- ja äänikirjana 11.9., lukija: Raiko Häyrinen

