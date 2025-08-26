Veikkaus Oy

Vakiossa seitsemän yli 57 000 euron voittoa - Suurin potti Savitaipaleelle

27.8.2025 13:47:52 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Vakiosta löytyi lauantaina seitsemän täysosumaa, joilla voitti yli 57 000 euroa.

Vakion lauantain bonuskierroksen seitsemän täysosumaa menivät seuraaville paikkakunnille ja pelaajille:

Nettipelaaja, Savitaipale, alavoittoineen 63 807 euroa
Kahvila-ravintola Kosken Toppari, Taivalkoski, 60 968 euroa
Nettipelaaja, Helsinki, 60 090 euroa
Nettipelaaja, Juva, 58 079 euroa
Nettipelaaja, Tampere, 58 188 euroa
Kahden osuuden porukkapeli, rivin laati nettipelaaja Hyvinkäältä, 57 186 euroa
Kymmenen osuuden porukkapeli, jossa voittajia eri puolelta Suomea, 57 142 euroa

- Isot onnittelut Englannin jalkapallokohteissa onnistuneille taitaville ja onnekkaille suomalaisille veikkaajille! Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Tällä viikolla Lauantaivakiossa on 150 000 euron takuupotti, jos kierroksella löytyy vain yksi täysosuma eli 13 oikein -tulos.

Veikkauksen Vakiossa on tarjolla tällä viikolla myös alkavien koripallon EM-kisojen kohteita.

Tulokset
Lauantaivakio 23.8.

1. Arsenal – Leeds U 5–0 1 80 %
2. Brentford – Aston Villa 1–0 1 25 %
3. Bournemouth – Wolverhampton 1–0 1 58 %
4. Burnley – Sunderland 2–0 1 38 %
5. Southampton – Stoke 1–2 2 22 %
6. Preston – Ipswich T 1–0 1 27 %
7. Sheffield U – Millwall 0–1 2 23 %
8. Norwich C – Middlesbrough 1–2 2 32 %
9. Wrexham – Sheffield W 2–2 X 21 %
10. West Bromwich – Portsmouth 1–1 X 21 %
11. Coventry C – QPR 7–1 1 68 %
12. Birmingham – Oxford U 1–0 1 73 %
13. Plymouth A – Blackpool FC 1–0 1 38 %

Voitonjako

13 oikein 7 kpl 57 142 euroa
12 oikein 149 kpl 669 euroa
11 oikein 1784 kpl 38 euroa
10 oikein 12960 kpl 8 euroa

Vakiossa veikataan 6 – 18 kohteen voittajia varsinaisella peliajalla (1=kotivoitto, X=tasapeli tai 2=vierasvoitto) tai kahden taikka kolmen kilpailijan keskinäisen kilpailun tulosta taikka tulosvaihtoehdon toteutumista. Vakio 1:ssä on aina 13 kohdetta. Vakio on Veikkauksen vanhin peli.

