Fingrid-lehti 2/2025: visio luo näkemystä kantaverkon kehittämiseen

Fingrid-lehden 2/2025 pääkirjoituksessa sähkömarkkinoiden johtaja Antti Keskinen kirjoittaa sähkömarkkinoiden vauhtivuosista ja lukuisista uudistuksista, jotka vievät kohti reaaliaikaisempaa ja markkinaehtoisempaa toimintaa. Hän korostaa, että tehokkaasti toimiva sähköjärjestelmä vaatii kaverikseen hyvin toimivat sähkömarkkinat.

Lehden kansijutussa erikoisasiantuntija Jussi Närhi ja yksikön päällikkö Annika Ahtiainen esittelevät sähköjärjestelmävisiota, jossa esitellään pitkän aikavälin kehityspolkuja Suomen energiajärjestelmälle neljän eri skenaarion avulla. Vision loppuraportti julkaistaan syksyllä.

Verkon rakentamisen aikana tehtävät käyttökeskeytykset aiheuttavat tuotannon rajoituksia ja siten harmia sähköntuottajille. ”Pyrimme toimimaan niin, että asiakkaalla on aina riittävästi aikaa sopeutua tilanteeseen”, sanoo Fingridin yksikön päällikkö Petri Parviainen lehden haastattelussa. Kaikkea ei voi kuitenkaan ennakoida ja yllätyksiäkin sattuu. Tilanne helpottuu länsirannikon hankkeiden valmistuttua.



Lehden asiakashaastatteluissa CPC Finland /Koppö Energia, Eurowind Energy, Taaleri Energia, Green North Energy, Merus Power sekä Blastr Green Steel kertovat ajankohtaisista hankkeistaan ja syistä investoida Suomeen.

Fingrid-lehdessä 2/2025 myös muiden muassa:

Tehovajeen torjuntaa uusiutuvan energiantuotannon aikakaudella

Tuotanto ja kulutus naapureiksi

Vihreä siirtymä lisää sähköasemien määrää

Kantaverkkomaksuja kannattaa uudistaa





Fingrid-lehden painettu versio julkaistaan asiakkaille sekä lehden tilanneille. Lehden voi lukea myös pdf-versiona Fingridin verkkosivuilla, ja lisäksi artikkelit julkaistaan vaiheittain Fingridin verkkolehdessä osoitteessa www.fingridlehti.fi. Lehti julkaistaan myös englanniksi.

Fingrid-lehti 2/2025 (pdf) >

Fingrid Magazine 2/2025 (pdf) >

