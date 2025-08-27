Fingrid-lehti 2/2025: visio luo näkemystä kantaverkon kehittämiseen
Vuoden toisessa Fingridin sidosryhmälehdessä esitellään vuoteen 2040 ulottuvaa sähköjärjestelmävisiota ja sen neljää skenaariota. Tähän päivään omat haasteensa tuo verkon rakentamisbuumi, joka vaatii myös käyttökeskeytyksiä.
Fingrid-lehden 2/2025 pääkirjoituksessa sähkömarkkinoiden johtaja Antti Keskinen kirjoittaa sähkömarkkinoiden vauhtivuosista ja lukuisista uudistuksista, jotka vievät kohti reaaliaikaisempaa ja markkinaehtoisempaa toimintaa. Hän korostaa, että tehokkaasti toimiva sähköjärjestelmä vaatii kaverikseen hyvin toimivat sähkömarkkinat.
Lehden kansijutussa erikoisasiantuntija Jussi Närhi ja yksikön päällikkö Annika Ahtiainen esittelevät sähköjärjestelmävisiota, jossa esitellään pitkän aikavälin kehityspolkuja Suomen energiajärjestelmälle neljän eri skenaarion avulla. Vision loppuraportti julkaistaan syksyllä.
Verkon rakentamisen aikana tehtävät käyttökeskeytykset aiheuttavat tuotannon rajoituksia ja siten harmia sähköntuottajille. ”Pyrimme toimimaan niin, että asiakkaalla on aina riittävästi aikaa sopeutua tilanteeseen”, sanoo Fingridin yksikön päällikkö Petri Parviainen lehden haastattelussa. Kaikkea ei voi kuitenkaan ennakoida ja yllätyksiäkin sattuu. Tilanne helpottuu länsirannikon hankkeiden valmistuttua.
Lehden asiakashaastatteluissa CPC Finland /Koppö Energia, Eurowind Energy, Taaleri Energia, Green North Energy, Merus Power sekä Blastr Green Steel kertovat ajankohtaisista hankkeistaan ja syistä investoida Suomeen.
Fingrid-lehdessä 2/2025 myös muiden muassa:
- Tehovajeen torjuntaa uusiutuvan energiantuotannon aikakaudella
- Tuotanto ja kulutus naapureiksi
- Vihreä siirtymä lisää sähköasemien määrää
- Kantaverkkomaksuja kannattaa uudistaa
Fingrid-lehden painettu versio julkaistaan asiakkaille sekä lehden tilanneille. Lehden voi lukea myös pdf-versiona Fingridin verkkosivuilla, ja lisäksi artikkelit julkaistaan vaiheittain Fingridin verkkolehdessä osoitteessa www.fingridlehti.fi. Lehti julkaistaan myös englanniksi.
Fingrid-lehti 2/2025 (pdf) >
Fingrid Magazine 2/2025 (pdf) >
Lisätiedot:
Marjut Määttänen, viestintä
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Fingrid laajentaa markkinavalvonnan ulkoistuksen aFRR- ja mFRR-kapasiteettimarkkinoiden markkinavalvontaan27.8.2025 11:08:53 EEST | Tiedote
Fingrid ulkoistaa NordPoolille joulukuussa 2022 käynnistyneen aFRR-kapasiteettimarkkinan sekä marraskuussa 2024 käynnistyneen mFRR-kapasiteettimarkkinan säännöllisen monitoroinnin. Lopullinen vastuu markkinavalvonnasta ja sen toteutuksesta säilyy Fingridillä. Ulkoistus tehostaa markkinavalvontaa ja on jatkoa muutama vuosi sitten käynnistyneelle Fingridin ja NordPoolin yhteistyölle.
Aurora Linen käyttöönotto ja varmuusmarginaalin muutokset muuttavat siirtokapasiteetteja Suomen ja Ruotsin välillä21.8.2025 16:30:32 EEST | Tiedote
Sähköjärjestelmän käyttövarmuutta turvaavan varmuusmarginaalin muutos pienentää aiemmin markkinoille julkaistuja siirtokapasiteetteja Suomen ja Pohjois-Ruotsin välisellä rajalla.
Tasevastaavien tasepalvelumaksut laskevat 1.9.202531.7.2025 10:21:25 EEST | Tiedote
Fingrid laskee tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.9.2025 alkaen. Laskun syynä on voimajärjestelmän reservikustannusten ennustettua alhaisempi taso kevään ja kesän aikana.
Fingrid-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.202524.7.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu konsernin vuoden 2024 tilinpäätöksessä esitettyjä laatimisperiaatteita. Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli erittäin korkea. Suomen sähkön kulutus oli edellisvuoden tasolla. Suomessa kulutetun sähkön päästöt alenivat. Yhtiö arvioi vuosien 2025–2028 bruttoinvestointien määrän olevan noin 1,7 miljardia euroa, josta on sidottu 629,8 miljoonaa euroa. Kantaverkkoon liitetyn uusiutuvan tuotantokapasiteetin määrä kasvoi 794 (585) MW. Uusien sähkön kulutus- ja sähkövarastohankkeiden kantaverkon liityntäkyselyiden määrä kasvoi merkittävästi. Tammi–kesäkuun liikevaihto oli merkittävästi edellisvuotta alhaisempi pääosin leudon talve
Jussi Pohjanpalo Fingridin talous- ja rahoitusjohtajaksi14.7.2025 14:01:13 EEST | Tiedote
Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi (CFO) on nimitetty Jussi Pohjanpalo 1.8.2025 alkaen vastuualueenaan yhtiön talous ja rahoitus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme