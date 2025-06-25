Pohjoismainen selvitys: Tekoäly tullut osaksi opettajan arkea
Tuore selvitys osoittaa generatiivisen tekoälyn olevan jo laajasti käytössä pohjoismaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Tanskassa ja Norjassa käyttö on toistaiseksi hieman yleisempää kuin Suomessa ja Ruotsissa. Yleistyneestä käytöstä huolimatta opettajista monet arvelevat tekoälyn vaikuttavan oppijoihin negatiivisesti tulevaisuudessa.
Tuore selvitys ”Generative AI, education and copyright – A Nordic joint survey” osoittaa, että keskimäärin 62 % suomalaisista opettajista esikouluista korkeakouluun tuntee tekoälytyökaluja vähintään jonkin verran. Mitä korkeammalle koulutusasteelle siirrytään, sitä paremmin tekoälyä tunnetaan.
”Suomessa on syytä havahtua tekoälyn laajenevaan käyttöön opetuksessa ja huolehtia tekijänoikeuksien toteutumisesta myös tekoälyn aikakaudella. Tämä on tärkeä viesti sekä päättäjille että opetuksen järjestäjille. Selvitys osoittaa, että Pohjoismaissa ollaan uuden opetuksen aikakauden kynnyksellä”, toteaa Kopioston laki- ja tutkimusasioista vastaava johtaja Kirsi Salmela.
Tällä hetkellä jo noin 8 % suomalaisista opettajista käyttää päivittäin tai muutaman kerran viikossa tekoälytyökaluja erilaisten sisältöjen, kuten tekstin tai kuvien, tuottamiseen opetusta varten. Toisaalta iso osa opettajista, noin 42 %, ei ole koskaan käyttänyt tekoälytyökaluja tällaisen sisällön tuottamiseen.
Videoiden ja musiikin tuottamiseen tekoälyä käyttää 6 % suomalaisista opettajista vähintään muutaman kerran kuukaudessa. Muissa Pohjoismaissa vastaava luku on puolet pienempi.
Avoimissa vastauksissa tuli esiin, että tekoälyä saatettaisiin käyttää enemmänkin, mutta tekoälyn eettiset näkökulmat ja ilmastovaikutukset huolestuttavat.
Silti suurin osa eli noin 58 % suomalaisista opettajista uskoo käyttävänsä vuoden päästä tekoälyä enemmän kuin nyt. Vain marginaalinen osuus eli noin 2 % vastaajista uskoo käyttävänsä tekoälytyökaluja vähemmän tulevaisuudessa.
Kolmannes opettajista uskoo tekoälyn korvaavan perinteisiä oppimateriaaleja
30 % suomalaisista opettajista uskoo, että vähintään puolet kustannetusta opetusmateriaalista korvautuu tulevaisuudessa tekoälyn tuottamalla materiaalilla. Muissa Pohjoismaissa opettajat pitävät tätä hieman todennäköisempänä. Vain hyvin pieni osa vastaajista kuitenkaan uskoo, että kustannettu materiaali korvautuisi kokonaan tekoälyn tuottamalla aineistolla.
Raportti tuo esiin ilmiön, jossa julkaistuja opetusaineistoja syötetään tekoälytyökaluihin. Selvityksen mukaan viimeisen kuukauden aikana toisten tekemää materiaalia oli tekoälytyökaluun ladannut 15–33 % suomalaisista opettajista, kouluasteesta riippuen. Noin puolet vastaajista ei ollut koskaan syöttänyt julkaistua materiaalia tekoälytyökaluihin.
Opettajat ovat Suomessa valtaosin sitä mieltä, että luovan alan ammattilaisten tulisi saada korvaus heidän teostensa käytöstä tekoälyn kouluttamisessa. Näin vastasi noin 67 % suomalaisista opettajista, kun muissa Pohjoismaissa tätä mieltä oli noin 61 % opettajista. Vain noin 9 % suomalaisista opettajista oli sitä mieltä, ettei korvauksia pitäisi luovan alan tekijöille maksaa.
Monet opettajat skeptisiä tekoälyn vaikutuksesta oppijoihin
Suomessa opettajat arvioivat oppijoiden tekoälyn käytön hieman vähäisemmäksi kuin Norjassa ja Tanskassa. Suomalaisista peruskoulun opettajista yli puolet eli 53 % arvioi, ettei yksikään oppilas käytä tekoälyä säännöllisesti opiskelutarkoituksessa. Norjassa vastaava luku on 41 %. Toisen asteen koulutuksessa ero kapenee, mutta Suomessa oppijoiden arvioitiin silti käyttävän tekoälyä vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.
Suomalaisista opettajista jopa 43 % uskoo tekoälyn vaikuttavan oppilaiden ja opiskelijoiden koulutukseen negatiivisesti tulevaisuudessa. Vajaat 18 % ajattelee vaikutusten olevan positiivisia. Alle kolmannes pitää vaikutusta neutraalina.
Selvitys toteutettiin maaliskuussa 2025. Kysely lähetettiin opettajille Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomessa vastauksia saatiin 517 ja muissa Pohjoismaissa yhteenlaskettu vastaajamäärä oli 2023. Vastaukset on painotettu maittain vastaamaan kyseisten maiden populaatioita. Selvityksen toteutti Kantar ja Suomessa tiedonkeruun teki Norstat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi SalmelaLakiasiainjohtajaKopiostoPuh:09 4315 2349kirsi.salmela@kopiosto.fi
Liitteet
Me Kopiostossa mahdollistamme tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten vaivattoman ja vastuullisen käytön. Samalla varmistamme, että luovan alan ammattilaiset saavat heille kuuluvat korvaukset teostensa käytöstä. Olemme Suomen luovaa alaa kattavimmin edustava tekijänoikeusjärjestö. www.kopiosto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kopiosto
Kesäkuussa avattu kirjastojen oma tekijänoikeussivusto on käytännöllinen tietopankki25.6.2025 07:32:00 EEST | Tiedote
Kirjastotyön tueksi suunniteltu Kirjaston Kopiraittila tarjoaa käytännölliset ja selkeät ohjeet tekijänoikeuksien kunnioittamiseen. Juhannusviikolla avatun sivuston ovat toteuttaneet yhteistyössä kirjastoalan ammattilaiset ja tekijänoikeusjärjestö Kopiosto.
Tv-ohjelmia käytetään aktiivisesti opetuksessa – dokumenttiohjelmat suosituimpia13.2.2025 07:50:00 EET | Tiedote
Viime vuonna toteutettu selvitys osoittaa, että peruskoulussa lähes kaikki opettajat esittävät tv-ohjelmia tai elokuvia opetuksessa. Peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat esittävät tv-ohjelmia tai elokuvia oppijoille keskimäärin 19 kertaa vuodessa. Ohjelmia käytetään opetuksen rikastamiseen, mutta myös oppijoiden palkitsemiseen.
Kopiostolta luovalle alalle 49 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia21.1.2025 07:55:00 EET | Tiedote
Kopiosto maksoi tekijänoikeuskorvauksia oikeudenhaltijoille sekä henkilökohtaisesti että heitä edustavien järjestöjen kautta. Televisio-ohjelmien tekijöille ja esittäville taiteilijoille tilitettiin yhteensä 24 M€ ja kirjojen, lehtien ja nuottiaineistojen tekijöille ja kustantajille 20,1 M€. Kuvantekijöille tilitettiin lainauskorvausta 2,2 M€. Lisäksi Kopioston osana toimiva AVEK jakoi audiovisuaaliselle kulttuurille ja luoville aloille 2,8 M€.
Kopioston uusi taloustoimintojen vetäjä on Niko Tuomonen17.1.2025 07:55:00 EET | Tiedote
Tehtävässään 7.1.2025 aloittanut Niko Tuomonen vastaa kokonaisvaltaisesti Kopioston taloudesta ja sen kehittämisestä.
Korkein oikeus linjasi: tekijänoikeusjärjestöillä ei ole kanneoikeutta luovan alan tekijöiden oikeuksia puolustaessaan20.9.2024 15:35:34 EEST | Tiedote
Tänään annettu korkeimman oikeuden ennakkopäätös (KKO:2024:53) vaikuttaa tekijänoikeusjärjestöjen mahdollisuuksiin valvoa luovan alan oikeuksia. Päätöksen mukaan Kopiostolla ei ollut oikeutta ajaa kannetta edustamiensa audiovisuaalisen alan tekijöiden puolesta. Korkeimman oikeuden ennakkopäätös ulottuu koskemaan myös muiden tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme