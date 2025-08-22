Didrichsenin taidemuseon juhlaviikot alkavat 1.9.2025
Didrichsenin taidemuseon avautumisesta tulee syyskuussa 2025 kuluneeksi 60 vuotta. Juhlan kunniaksi taidemuseo tarjoaa yleisölle erityisohjelmaa 1.9.–16.9.2025 välisenä aikana.
Didrichsenin taidemuseon juhlaviikot alkavat näyttävästi maanantaina 1.9.2025, jolloin taidemuseoon on vapaa pääsy klo 11–18! Sen lisäksi tarjotaan kakkukahvit 300 ensimmäiselle vieraalle.
Juhlaviikkojen ohjelmassa myös keskustelutilaisuus taiteilija Kuutti Lavosen kanssa su 14.9.2025 klo 13, ilmaisopastuksia näyttelyyn ja veistospuistoon sekä kurkistuksia museotyön kulisseihin sosiaalisessa mediassa.
Gunnar (1903–1992) ja Marie-Louise (1913–1988) Didrichsenin perustama Didrichsenin taidemuseo avasi ovensa yleisölle ensimmäistä kertaa 1. syyskuuta 1965. Virallisia avajaisia vietettiin 16. syyskuuta, ja avaajana toimi presidentti Urho Kekkonen.
Juhlaviikkojen ohjelma 1.9.–16.9.2025:
maanantai 1.9.2025
Vapaa pääsy klo 11–18
Kakkukahvit 300 ensimmäiselle vieraalle
klo 13 suomenkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn
klo 15 suomenkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn
klo 16 suomenkielinen opastus veistospuistoon
tiistai–sunnuntai 1.9.–16.9.2025
suomenkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn joka päivä klo 15
lauantai 6.9.2025
klo 12 englanninkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn
klo 13 suomenkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn
klo 14 suomenkielinen opastus veistospuistoon
klo 15 suomenkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn
sunnuntai 7.9.2025
klo 12 ruotsinkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn
klo 13 suomenkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn
klo 15 suomenkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn
lauantai 13.9.2025
klo 13 suomenkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn
klo 14 suomenkielinen opastus veistospuistoon
klo 15 suomenkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn
sunnuntai 14.9.2025
klo 12 ruotsinkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn
klo 13 Taiteilija Kuutti Lavonen kertoo yleisölle Didrichsenille juhlavuoden kunniaksi tekemästään grafiikasta.
klo 15 suomenkielinen opastus Modernia!-näyttelyyn
