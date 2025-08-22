Didrichsenin taidemuseon juhlaviikot alkavat 1.9.2025

Didrichsenin taidemuseo etsii Elin Danielson-Gambogin teoksia tulevaan näyttelyyn 22.8.2025 07:57:00 EEST | Tiedote

Didrichsenin taidemuseo järjestää syksyllä 2026 näyttelyn, joka esittelee suomalaisen taiteen pioneerin, Elin Danielson-Gambogin (1861–1919), ainutlaatuista tuotantoa. Näyttelyssä haluamme valaista hänen taiteensa monipuolisuutta – myös vähemmän tunnettujen teosten kautta. Etsimme nyt erityisesti muotokuvia ja omakuvia, mutta kaikki tieto yksityisomistuksessa olevista maalauksista, piirroksista tai muusta Danielson-Gambogiin liittyvästä materiaalista on arvokasta. Toivomme lämpimästi, että henkilöt, jotka omistavat Elin Danielson-Gambogin teoksia tai tietävät niiden sijainnista ottavat meihin yhteyttä. Yhdessä voimme rikastuttaa näyttelyä ja kunnioittaa yhtä maamme merkittävimmistä naistaiteilijoista. Tiedot voi ystävällisesti lähettää osoitteeseen: anna-maria.wiljanen@didrichsenmuseum.fi