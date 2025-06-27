TAALERI KIINTEISTÖT LEHDISTÖTIEDOTE 28.8.2025 KLO 9.00

Taaleri neuvotteli uudelleen kahden rahastonsa pankkilainat yhteensä noin 100 miljoonan euron edestä

Taaleri Kiinteistöt on menestyksekkäästi neuvotellut ja toteuttanut uudelleenrahoituksen Taaleri Asuntorahasto VIII- ja Taaleri Vuokrakoti -rahastoilleen. Taaleri uudelleenneuvotteli lainoja yhteensä noin 100 miljoonan euron edestä.

Asuntorahasto VIII -rahaston kaikki erillislainat uudelleenrahoitettiin yhdeksi uudeksi rahastotason pitkäaikaiseksi lainaksi. Vuokrakoti-rahaston kahdeksan vapaarahoitteisen asunto-osakeyhtiön erillislainat yhdistettiin yhdeksi rahastotason pitkäaikaiseksi lainaksi. Uudelleenrahoitusten avulla kummankin rahaston laina-aika pidentyi. Pidempi laina-aika edesauttaa rahastojen pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista. Uudelleenrahoitukset parantavat myös rahastojen riskiasemaa.

”Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta rahoitusneuvottelut sujuivat rahoittajien kanssa erinomaisesti. Kumpikin uudelleenrahoitus toteutettiin vihreänä lainana, mikä kertoo rahoitettavien kohteiden erittäin matalasta energiankulutuksesta ja pitkäjänteisestä työstämme rahastojen arvonluonnissa myös vastuullisuuden saralla”, sanoo Taaleri Kiinteistöjen rahoitusjohtaja Jyrki Moilanen.

Lähes kaikille Asuntorahasto VIII:n kohteista on myönnetty BREEAM In Use -ympäristösertifikaatit Vuokrakodin energiatehokkaat kohteet täyttivät pankin määritelmän mukaan vihreän lainan kriteerit. Muun muassa kohteiden energiatehokkuus puolsi vihreän lainan myöntämistä. Sekä sertifikaatit että vihreän lainan kriteerien täyttyminen vaikuttivat myönteisesti rahoituksen saatavuuteen ja hintaan.

Taaleri Asuntorahasto VIII on vuonna 2021 perustettu suljettu asuntorahasto. Rahasto rakennuttaa pääkaupunkiseudulle, Tampereelle sekä Turkuun laadukkaita ja energiatehokkaita vuokra-asuntokohteita. Taaleri Vuokrakoti on vuonna 2017 perustettu suljettu asuntorahasto, joka rakennuttaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Suomen kasvukeskuksiin. Molemmat rahastot luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen perusteella artikla 8:n mukaisiksi rahoitustuotteiksi.



Lisätietoja:

Jyrki Moilanen, rahoitusjohtaja, Taaleri Kiinteistöt, 040 767 7571, jyrki.moilanen@taaleri.com





Taaleri Kiinteistöt lyhyesti

Taaleri Kiinteistöt on pohjoismainen kiinteistösijoittaja, joka luo arvoa sijoittajilleen vakaiden ja houkuttelevien tuottojen avulla. Meillä syvä toimialakokemus yhdistyy paikallistuntemukseen. Hallinnoimme noin 700 miljoonan euron varallisuutta kiinteistörahastojemme ja sijoitusmandaattiemme kautta.

Taaleri Kiinteistöt on osa Taaleri-konsernia. Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja. Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

