Pääkirjaston toinen kerros osittain suljettu 1.–13.9.2025

1.9.2025 12:47:47 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan pääkirjaston toisen kerroksen aineisto järjestetään uudelleen ja suurin osa toisesta kerroksesta on suljettu 1.–13.9.2025. Nykyinen aihepiirijako poistuu, ja kirjat siirretään luokkajärjestykseen kuten muissakin Suomen kirjastoissa. Samalla osaston nimeksi palautetaan pääkirjaston Aikuistenosasto.

Muutosten vaikutukset asiakkaille:

  • Suurin osa toisesta kerroksesta on suljettu 1.–13.9.2025, jolloin toisessa kerroksessa ei ole asiakaspalvelua eikä puheluihin vastata.
  • Kirjoihin voi tehdä hyllyvarauksia, jotka toimitetaan alakerran varaushyllyyn tai lähikirjastoihin noudettavaksi.
  • Lukupaikat ovat käytettävissä Vennyssä, jonne kuljetaan aulan hissillä, Uutisalueen vierestä.
  • Taidekäytävä Teemaan pääsee aulasta, Uutisalueen vieressä olevalla hissillä.
  • Hankenin ja Helsingin yliopiston kirjoja voi lainata. Kulku aulasta, Uutisalueen vieressä olevalla hissillä.
  • Uutuuskirjoja tuodaan ensimmäisen kerroksen aulaan sitä mukaa, kun niitä ehditään käsitellä.
  • Dialogi-tilaa ei voi varata, mutta sitä saa käyttää, jos tila on vapaana.

Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa haittaa ja toivomme ymmärrystä muutosten aikana.

Yhteyshenkilöt

palvelupäällikkö Anna Pakka Kulttuuri- ja kirjastopalvelut. +358401824289, anna.pakka@vaasa.fi.

