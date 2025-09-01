Pääkirjaston toinen kerros osittain suljettu 1.–13.9.2025

Koulujen maksuton harrastustoiminta tavoittaa satoja lapsia 29.8.2025 13:27:44 EEST | Tiedote

Vaasan koululaiset pääsevät jälleen lukukaudella 2025–2026 osallistumaan monipuoliseen ja maksuttomaan harrastustoimintaan. Ilmoittautuminen harrastustoimintaan ja kerhoihin alkaa 1.9.2025 ja itse harrastustoiminta syyskuun aikana.