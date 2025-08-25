Mitä hoitoja iäkäs syöpäpotilas kestää? – Toimintakyvyn arviointi jokaiseen hoidon suunnittelun vaiheeseen

Iäkkään potilaan toimintakyky on usein ikää tärkeämpi tekijä syövän hoidon suunnittelussa. Siksi toimintakykyä on arvioitava jokaisessa syövän diagnostisen ketjun vaiheessa. Näin potilas ja hänen läheisensä saavat ajoissa tietoa hoitovaihtoehdoista ja voivat osallistua aktiivisesti hoidon suunnitteluun

Taysissa aloittaa 1. syyskuuta 2025 uusi geriatris-onkologinen konsultaatiotiimi, jossa työskentelee syöpälääkäri, syöpäsairaanhoitaja ja geriatri. Tiimi palvelee koko hyvinvointialuetta ja tuo onkologista ja geriatrista tietämystä jo syövän diagnostiikkavaiheeseen.

Lisäksi Taysin keuhkosairauksien poliklinikalla ja Hatanpään Vatsakeskuksessa aloitetaan kartoittamaan systemaattisesti yli 75-vuotiaiden potilaiden toimintakykyä jo syöpäepäilyvaiheessa. Vastaava toiminta käynnistyy Tays Keskussairaalan urologian poliklinikalla lokakuussa. Sairaanhoitajan soittaman puhelun perusteella arvioidaan, tarvitaanko vastaanottokäyntiä ennen toimenpiteitä.

Iäkkään potilaan hoidossa toimintakyky ratkaisee

– Jos potilaan toimintakyky on rajoittunut, hänellä on heikommat mahdollisuudet kestää syöpään kohdistuvia raskaita hoitoja, kuten leikkausta tai sytostaattihoitoa. Silloin tulee jo varhaisessa vaiheessa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa miettiä, tuottavatko kajoavat diagnostiset tutkimukset potilaalle enemmän hyötyä vai haittaa, kertoo syöpätautien vastuualuejohtaja Maarit Bärlund.

Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän elää. Tutkimustiedon perusteella tiedetään, että hyväkuntoiset iäkkäät sietävät esimerkiksi sytostaattihoitoja hyvin, mutta toimintakyvyn laskiessa hoitojen riskit ja haitat lisääntyvät merkittävästi.

Toimintakyvyn arviointi osaksi arjen vastaanottokäyntiä

– Toimintakyvyn systemaattisia arvioita iäkkäillä syöpäpotilailla on tehty syöpätautien poliklinikalla jo vuodesta 2018, mutta hankkeen tuomalla laajennuksella saamme aikaistettua arvioinnin koskemaan jo syöpäepäilyvaihetta, sanoo syöpätautien erikoislääkäri Kaisa Lehtomäki.

– Pyrimme kattamaan syövän diagnostisen ketjun koko hyvinvointialueella perustasolta erikoissairaanhoitoon, iloitsee perusterveydenhuollon tutkimuksen apulaisylilääkäri Elina Tolvanen.

Hankkeen myötä koko hyvinvointialueen henkilökunnalle tarjotaan koulutusta toimintakyvyn arvioinnista. Neljällä pilottiosastolla kehitetään toimintamallia systemaattisesta toimintakyvyn arviosta ja geriatris-onkologisen tiimin hyödyntämisestä syöpäepäilytilanteissa.

Hanke on viiden kuukauden pituinen ja sen tuloksista kerrotaan vuodenvaihteessa. Hanketoiminnasta tehdään myös tieteellistä tutkimusta.

Iäkkään potilaan syövän diagnostiikan ja hoidon kohdentamista kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintavoilla (HOPPU) -hankkeessa. Hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.