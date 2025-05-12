Hyvinvointi on työelämän tärkein pääoma – sen rakentaminen kannattaa aloittaa jo opiskeluaikana

1.9.2025 09:00:00 EEST | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote

Aivan liian moni nuori palaa loppuun jo ennen työelämään siirtymistä. Ammattiliitto Pro ja vaikuttaja Hanna Tikander yhdistävät voimansa lievittääkseen opiskelijoiden suorituspaineita ja kääntämään katsetta heidän hyvinvointiin. Opiskelijoille suunnattu aamupalakiertue Löydä rohkeus voida hyvin vierailee syksyn aikana kuudessa opiskelijakaupungissa.

Vaikuttaja Hanna Tikander ja Pron yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen.
Vaikuttaja Hanna Tikander ja Pron yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen. Kuva: Sara Lehtomaa

Opiskelijat ja nuoret työntekijät kohtaavat jatkuvasti paineita, jotka voivat uuvuttaa jo ennen kuin ura ehtii edes alkaa. Mielenterveysongelmat ovat yleisin syy nuorten suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeille, ja mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot ovat jatkaneet kasvuaan. Ammattiliitto Pro on huolissaan nuorten mielenterveydestä ja heihin kohdistuvista paineista.

– Nuorten elämän ei pitäisi olla pelkkää suorittamista. Nuorten syyllistämisen sijaan meidän tulisi puhua työelämän liiallisista odotuksista ja työelämän psykologisista pelisäännöistä. Työelämä tulisi olla ihmisen kokoinen, Pron yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen sanoo.

Työelämän kasvava kuormitus, kuten jatkuva uuden oppiminen, vajavainen perehdytys, epäselvä ja heikko johtaminen aiheuttaa monille työntekijöille jaksamisongelmia. Pro tekee työtä kestävämmän työelämän puolesta.

Hanna Tikander on muun muassa suositun Selvin päin -podcastin juontaja ja perustaja. Hanna puhuu päihteettömän stressinhallinnan puolesta ja korostaa, että jokaisella on oikeus voida hyvin. Mikään opintojen deadline ei ole tärkeämpi kuin oma hyvinvointi.

– Rajojen tunnistaminen on taito, jonka harjoittaminen kannattaa aloittaa jo ennen kuin työelämän paineet kasvavat. Kiertue tarjoa käytännön vinkkejä siihen, miten jaksaminen kantaa myös tulevaisuudessa, Tikander sanoo.

Kiertue Löydä rohkeus voida hyvin starttaa Vaasassa 10.9. ja vierailee syyskuun aikana kuudessa opiskelijakaupungissa. Tapahtumat ovat opiskelijoille ilmaisia, mutta vaativat ilmoittautumista.

Kiertueen aikataulu

Vaasa 10.9.  

Oulu 11.9. 

Turku 23.9. 

Tampere 24.9.  

Helsinki 30.9.  

Helsinki 1.10. 

