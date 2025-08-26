Uudet YAMK-tutkinnot täydentävät rakennusalan jatkokoulutusmahdollisuuksia

Tänään päättyy lausuntoaika rakennusarkkitehdin (YAMK) ja rakennusmestarin (YAMK) tutkintojen lisäämisestä valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista. Nämä rakennusalan tutkinnot ovat viimeisiä, joilla ei ole oman suuntautumisen mukaista YAMK-tutkintoa. Muihin tutkintoihin niillä silti voi hakea.

Insinööriliitto pitää tutkintojen perustamista johdonmukaisena toimena, jolla taataan kaikille tasa-arvoiset kehittymisen ja jatkokouluttautumisen mahdollisuudet. Nykyään jo 25 prosenttia maisteritason korkeakoulututkinnoista tulee ammattikorkeakouluista. Osuus todennäköisesti kasvaa yhä, sillä tutkinnon suorittaminen tuli mahdolliseksi suhteellisen hiljattain, vuonna 2005.

– Aiemmin epäiltiin, onko ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarpeen, mutta nyt voi sanoa, että siitä on tullut varsinainen menestystarina. YAMK-tutkintoja suoritetaan kaikilla aloilla, ja valmistuneet työllistyvät hyvin, vertaa Insinööriliiton erityisasiantuntija Miihkali Härkönen.

Rakennusalalle uudet tutkintoluvat merkitsisivät alan osaamisen kasvua, entistä parempaa työn laatua ja liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia. Alan nykyiset maisteritason opinto-ohjelmat ovat yleistasoisia ja teoreettisia eivätkä vastaa riittävästi työelämän tarpeita, ja rakennusalan muut YAMK-tutkinnot eivät täydennä rakennusarkkitehtien ja rakennusmestarien ammattiosaamista.

Jatkokoulutus auttaa opiskelijaa kasvattamaan ammattitaitoaan ja löytämään entistä vaativampia työtehtäviä. Työllistävälle yritykselle puolestaan työntekijän suorittama jatkotutkinto tuo kompetenssia muun muassa rakennushankkeiden kilpailutuksiin osallistumisessa.

– YAMK-koulutusten täydentäminen rakennusalalla hyödyttää kaikkia osapuolia. Kun työntekijöiden osaaminen kasvaa, se parantaa varmasti alan yritysten tuottavuutta, mitä valtiokin tavoittelee.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käsittelee asetusluonnoksesta annetut lausunnot, ja valtioneuvosto päättää asetuksesta käsittelyn jälkeen. Insinööriliitto odottaa, että sen pitkään suosittelema asetusmuutos menee läpi.

Liitto on pitänyt esillä myös tohtorikoulutuksen tarjoamista ammattikorkeakouluissa. Nykyään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on muodollinen oikeus hakea yliopistoon jatko-opintoihin. Käytännössä yliopistoon on vaikea päästä ammattikorkeakoulussa suoritetulla koulutuksella, vaikka YAMK-koulutus vastaa tasoltaan maisterin tutkintoa.

– Tohtorintutkinnon koulutusoikeuden myöntäminen ammattikorkeakouluille olisi seuraava looginen askel. Maassamme tarvitaan entistä korkeampaa osaamista, ja käytännönläheiseen tutkimukseen tähtäävillä ammattikorkeakouluilla ja niiden uudenlaisella tohtoritutkinnolla on tärkeä rooli Suomen menestyksen kannalta, Härkönen sanoo.