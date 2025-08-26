Uudet YAMK-tutkinnot täydentävät rakennusalan jatkokoulutusmahdollisuuksia
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on luonnollinen välivaihe ammattitaidon kehittämisessä ja polku myöhemmin mahdolliseen AMK-tohtorin tutkintoon.
Tänään päättyy lausuntoaika rakennusarkkitehdin (YAMK) ja rakennusmestarin (YAMK) tutkintojen lisäämisestä valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista. Nämä rakennusalan tutkinnot ovat viimeisiä, joilla ei ole oman suuntautumisen mukaista YAMK-tutkintoa. Muihin tutkintoihin niillä silti voi hakea.
Insinööriliitto pitää tutkintojen perustamista johdonmukaisena toimena, jolla taataan kaikille tasa-arvoiset kehittymisen ja jatkokouluttautumisen mahdollisuudet. Nykyään jo 25 prosenttia maisteritason korkeakoulututkinnoista tulee ammattikorkeakouluista. Osuus todennäköisesti kasvaa yhä, sillä tutkinnon suorittaminen tuli mahdolliseksi suhteellisen hiljattain, vuonna 2005.
– Aiemmin epäiltiin, onko ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarpeen, mutta nyt voi sanoa, että siitä on tullut varsinainen menestystarina. YAMK-tutkintoja suoritetaan kaikilla aloilla, ja valmistuneet työllistyvät hyvin, vertaa Insinööriliiton erityisasiantuntija Miihkali Härkönen.
Rakennusalalle uudet tutkintoluvat merkitsisivät alan osaamisen kasvua, entistä parempaa työn laatua ja liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia. Alan nykyiset maisteritason opinto-ohjelmat ovat yleistasoisia ja teoreettisia eivätkä vastaa riittävästi työelämän tarpeita, ja rakennusalan muut YAMK-tutkinnot eivät täydennä rakennusarkkitehtien ja rakennusmestarien ammattiosaamista.
Jatkokoulutus auttaa opiskelijaa kasvattamaan ammattitaitoaan ja löytämään entistä vaativampia työtehtäviä. Työllistävälle yritykselle puolestaan työntekijän suorittama jatkotutkinto tuo kompetenssia muun muassa rakennushankkeiden kilpailutuksiin osallistumisessa.
– YAMK-koulutusten täydentäminen rakennusalalla hyödyttää kaikkia osapuolia. Kun työntekijöiden osaaminen kasvaa, se parantaa varmasti alan yritysten tuottavuutta, mitä valtiokin tavoittelee.
Opetus- ja kulttuuriministeriö käsittelee asetusluonnoksesta annetut lausunnot, ja valtioneuvosto päättää asetuksesta käsittelyn jälkeen. Insinööriliitto odottaa, että sen pitkään suosittelema asetusmuutos menee läpi.
Liitto on pitänyt esillä myös tohtorikoulutuksen tarjoamista ammattikorkeakouluissa. Nykyään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on muodollinen oikeus hakea yliopistoon jatko-opintoihin. Käytännössä yliopistoon on vaikea päästä ammattikorkeakoulussa suoritetulla koulutuksella, vaikka YAMK-koulutus vastaa tasoltaan maisterin tutkintoa.
– Tohtorintutkinnon koulutusoikeuden myöntäminen ammattikorkeakouluille olisi seuraava looginen askel. Maassamme tarvitaan entistä korkeampaa osaamista, ja käytännönläheiseen tutkimukseen tähtäävillä ammattikorkeakouluilla ja niiden uudenlaisella tohtoritutkinnolla on tärkeä rooli Suomen menestyksen kannalta, Härkönen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Insinööriliiton erityisasiantuntija Miihkali Härkönen, 050 307 5587
Linkit
Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 75 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita. Insinööriliitto tekee työtä parempien työpäivien puolesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Insinööriliitto IL ry
Osaajat kannattaa saada mahdollisimman nopeasti töihin26.8.2025 08:41:24 EEST | Tiedote
Vaikka talouden suhdanne on parantunut, työvoiman kysyntä ei ole vielä alkanut elpyä. Työllisyyden kasvattaminen vaatisi työllisyyspalveluiden parantamista.
Survey shows increasingly fewer international experts plan to stay in Finland permanently26.8.2025 08:01:18 EEST | Tiedote
The Union of Professional Engineers in Finland and Academic Engineers and Architects in Finland TEK are concerned about research findings on the position of international experts. The unions propose means of getting top experts into employment more effectively and motivating them to remain in Finland.
Tutkimus: Yhä harvempi kansainvälinen huippuosaaja aikoo jäädä pysyvästi Suomeen26.8.2025 08:00:50 EEST | Tiedote
Insinööriliitto ja Tekniikan akateemiset (TEK) ovat huolissaan tutkimustuloksista kansainvälisten osaajien asemasta. Liitot ehdottavat keinoja, joilla huippuosaajia saataisiin työllistettyä nykyistä paremmin ja houkuteltua jäämään maahan.
Epävarma työllisyystilanne vaikeutti vastavalmistuneiden insinöörien työllistymistä18.8.2025 08:53:49 EEST | Tiedote
Koulutusta vastaavan työpaikan saaminen vaikeutui kolmatta vuotta peräkkäin, selviää Insinööriliiton tekemästä sijoittumistutkimuksesta.
Mielenterveyden ongelmat suistavat nuoria ulos työelämästä EMBARGO 26.6.2025 klo 1626.6.2025 12:09:54 EEST | Tiedote
Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo vaatii päättäjiä ratkaisemaan kiireellisesti mielenterveyden kriisin. Vaarana on, että mielenterveyden ongelmat luhistavat monen nuoren työuran ennen kuin se ehtii kunnolla alkaakaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme