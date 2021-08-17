Kolibrí Festivaali juhlii 10:ttä vuotta monimuotoisuutta lastenkulttuurin parissa

Kolibrí Festivaali juhlii 10-vuotista taivaltaan tuomalla ohjelmaansa ensimmäistä kertaa saamelais- ja romanikulttuuria. Maksuton ja monikielinen lastenkulttuuritapahtuma tarjoaa 53 aktiviteettia 20 eri kielellä Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä 13.–27.9.2025. Festivaalin kansainvälisinä vieraina Suomeen saapuvat espanjalainen lastenrunoilija Mar Benegas ja argentiinalainen kuvittaja Gusti, jotka osallistuvat ohjelmaan