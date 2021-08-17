Kolibrí Festivaali juhlii 10:ttä vuotta monimuotoisuutta lastenkulttuurin parissa
Kolibrí Festivaali juhlii 10-vuotista taivaltaan tuomalla ohjelmaansa ensimmäistä kertaa saamelais- ja romanikulttuuria. Maksuton ja monikielinen lastenkulttuuritapahtuma tarjoaa 53 aktiviteettia 20 eri kielellä Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä 13.–27.9.2025. Festivaalin kansainvälisinä vieraina Suomeen saapuvat espanjalainen lastenrunoilija Mar Benegas ja argentiinalainen kuvittaja Gusti, jotka osallistuvat ohjelmaan
- Kolibrí Festivaali on maksuton, monitieteinen ja -kulttuurinen festivaali lapsille ja heidän perheilleen.
- 40 taiteilijaa 20 eri kansallisuudella tarjoavat eläväisen ohjelman, joka sisältää taidetyöpajoja, satuhetkiä, esityksiä, pelejä ja konsertteja koko perheelle.
- Festivaalin erityisvieraita ovat espanjalainen runoilija Mar Benegas ja argentiinalainen kuvittaja ja kirjailija Gustavo Ariel Rosemffet Abramovich ‘Gusti’.
- Vuoden 2015 ensimmäisestä Kolibrí Festivaalista lähtien yli 20 000 eri-ikäistä osallistujaa on päässyt nauttimaan Kolibrín monipuolisesta ohjelmasta.
- Tule mukaan juhlimaan 13.–27.9.2025 Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä!
Kolibrí Festivaali juhlii 10-vuotista taivaltaan erityisellä juhlavuoden ohjelmalla, jonka teemana on Toiveet. Kymmenessä vuodessa Kolibrí on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista lasten kulttuuritapahtumista – tarjoten eniten maksuttomia ja monikielisiä aktiviteetteja.
Kolibrí on ainutlaatuinen festivaali, joka yhdistää kulttuurin, hauskanpidon ja moninaisuuden kaikenikäisille.
Yli 20 000 osallistujaa on vuosien varrella päässyt kokemaan laadukasta, maksutonta, monikulttuurista ja monikielistä ohjelmaa. Satojen aktiviteettien kautta yli 200 kansainvälistä taiteilijaa ja organisaatiota on saanut tilan tuoda esiin kulttuuriaan Suomessa vähemmistökielillä.
Sámi- ja romanikulttuurit mukana Kolibríssa:
Yksi vuoden tärkeimmistä uutuuksista on ohjelman laajentuminen ensimmäistä kertaa pohjoissaamen ja romanin kielille.
Sámi-kasvattaja ja taiteilija Petra Biret Magga-Vars saapuu Lapista ohjaamaan joiku- ja taidetyöpajoja Annantalossa (27.9.).
Romanitaiteilija Anette Åkerlund esittää flamencoa ja romanien perinnemusiikkia koko perheelle Sellon kirjastossa (Espoo – 13.9.).
Näiden Suomen Kulttuurirahaston tukemien aktiviteettien kautta perheet pääsevät tutustumaan näihin kulttuureihin ja kieliin – tarjoten samalla tilan yhteisöille juhlia omaa kulttuuriaan yhdessä.
Kansainväliset erityisvieraat:
Juhlavuoden kunniaksi Kolibríssa vierailee kaksi merkittävää kansainvälistä taiteilijaa.
18.9. espanjalainen runoilija Mar Benegas pitää kaksi luentoa lastenkirjallisuudesta Helsingin yliopistossa ja kulttuurikeskus STOAssa. Lisäksi hän ohjaa satuhetkiä perheille Lastenkulttuurikeskus Pessissä (Vantaa – 20.9.).
Lue lisää hänen tuotannostaan ja aikataulustaan TÄÄLTÄ
Argentiinalainen kuvittaja ja kirjailija Gustavo Ariel Rosemffet Abramovich eli “Gusti” on suunnitellut festivaalin vuoden 2025 virallisen kuvan. Teemaan "Toiveet" pohjautuva visuaalinen ilme esittää kolibria tähtikuviona, joka symboloi toiveita monimuotoisuudesta, inkluusiosta ja monikielisyydestä.
Gusti vierailee Suomessa ohjaamassa ammattilaisille Ammattiopisto LIVE suunnattuja taidetyöpajoja (24.9.) sekä perheille suunnatun työpajan Annantalossa (Helsinki – 27.9.).
Lue lisää hänen tuotannostaan ja aikataulustaan TÄÄLTÄ
Festivaali tarjoaa taidetyöpajoja, satuhetkiä, pelejä ja konsertteja koko perheelle.
Kolibrín perhepäivät:
-
13.9.2025 Sellon kirjasto, Espoo | klo 11–17
-
20.9.2025 Lastenkulttuurikeskus Pessi, Vantaa | klo 11–17
-
27.9.2025 Annantalo, Helsinki | klo 11–17
Pessi ja Annantalo isännöivät myös perinteisiä lastenkirjamessuja espanjaksi ja portugaliksi. Messuilla tulee olemaan myynnissä uusia ja käytettyjä lastenkirjoja – mukaan lukien Mar Benegasin ja Gustin signeerattuja teoksia.
Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa: www.kolibrifestivaali.org
Seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa: @kolibrifestivaali
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Marta Bermúdez, viestintäkoordinaattori
marta.bermudez@ninho.fi
Avainsanat
Kuvat
Liitteet
Linkit
Kolibrí Festivaali juhlii 10:ttä vuotta monimuotoisuutta lastenkulttuurin parissa
Kolibrí Festivaali juhlii 10-vuotista taivaltaan erityisellä juhlavuoden ohjelmalla, jonka teemana on Toiveet. Kymmenessä vuodessa Kolibrí on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista lasten kulttuuritapahtumista – tarjoten eniten maksuttomia ja monikielisiä aktiviteetteja.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.