Kurikkaan nousee päiväkoti Pohjan Timberin hirsielementeistä

Hirren käyttö hoivarakentamisessa osoittaa lasten ja vanhusten arvostusta ja että halutaan tehdä julkisia tiloja turvallisesta rakennusmateriaalista.

Pohjan Timber on tunnistanut pitkään jatkuneen tuottavuuden nollakasvun massiivipuurakentamisessa. Sen vuoksi yritys on kehittänyt rakennusliikeiden tarpeisiin täysin uudenlaisen ratkaisun, massiivipuuseinäelementin tuottavuuden nostamiseksi rakentamisessa.

Timber-hirren kehitystyön tuloksena vaihe, joka on ennen jouduttu tekemään taivasalla tuulessa ja tuiskussa työmailla, siirtyy tehtaaseen tuoden massiivipuurakentamiseen ennennäkemätöntä tehokkuutta ja nopeutta.

Timber-hirsi Oy mullistaa innovatiivisilla ratkaisuillaan rakennusalan tuottavuutta. Yritys panostaa painumattoman CLT-hirren työstöteknologiaan ja valmiin seinäelementin valmistukseen, mikä tekee rakennustyömaista tehokkaampia.

Kurikassa rakennustyömaalla hirsielementit voivat olla jopa kahdeksan metriä leveitä ja noin 3,5 metriä korkeita. Elementit on tuotu Pohjan Timberin tehtaalta Haapavedeltä. Elementtejä on yhteensä 64 kappaletta.

Hirsirakentaminen on kasvattanut suosiotaan julkisrakentamisessa viime vuosina. ”Puutuoteteollisuudessa ja rakentamisessa tarvitaan uusia ajatuksia”, sanoo Pohjan Timber Oy:n toimitusjohtaja Onni Timlin.

Timlin kuvaa elementtien teon olevan hirsirakentamisen alalla Suomessa ja maailmankin mittakaavassa uutta. ”Olemme pionereeja. Betonipuolella ja talotehtaissa elementtejä on tehty, mutta hirsirakentamisen alalla niitä ei muualla tehdä.”

Elementtien merkittävä etu on, että aiemmin rakennustyömailla tehtyä työtä saadaan siirrettyä tehtaan suojiin. Esimerkiksi seinien pintakäsittelyt voidaan nyt toteuttaa sisätiloissa. Siten rakennusteollisuus ikään kuin ottaa mallia esimerkiksi laivanrakennusteollisuudesta, jossa suuri osa laivojen elementeistä tehdään alihankintayrityksissä eikä telakalla.