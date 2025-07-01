Kurikkaan nousee päiväkoti Pohjan Timberin hirsielementeistä
Kurikan kaupunkiin nousee uusi 1700 m2 päiväkoti. Seinät tehdään Pohjan Timberin ekologisista ja hengittävistä hirsielementeistä. Kohteen pääurakoitsijana toimii merkittävistä julkisista massiiivipuurakennuksista tunnettu Hoivarakentajat Oy.
Rakentaminen uusilla elementeillä on tehokkaampaa kuin aiemmin ja edullisempaa kuin tavanomainen paikallarakentaminen esivalmistuksen ja lyhentyneen läpimenoajan ansiosta.
Hirren käyttö hoivarakentamisessa osoittaa lasten ja vanhusten arvostusta ja että halutaan tehdä julkisia tiloja turvallisesta rakennusmateriaalista.
Pohjan Timber on tunnistanut pitkään jatkuneen tuottavuuden nollakasvun massiivipuurakentamisessa. Sen vuoksi yritys on kehittänyt rakennusliikeiden tarpeisiin täysin uudenlaisen ratkaisun, massiivipuuseinäelementin tuottavuuden nostamiseksi rakentamisessa.
Timber-hirren kehitystyön tuloksena vaihe, joka on ennen jouduttu tekemään taivasalla tuulessa ja tuiskussa työmailla, siirtyy tehtaaseen tuoden massiivipuurakentamiseen ennennäkemätöntä tehokkuutta ja nopeutta.
Timber-hirsi Oy mullistaa innovatiivisilla ratkaisuillaan rakennusalan tuottavuutta. Yritys panostaa painumattoman CLT-hirren työstöteknologiaan ja valmiin seinäelementin valmistukseen, mikä tekee rakennustyömaista tehokkaampia.
Kurikassa rakennustyömaalla hirsielementit voivat olla jopa kahdeksan metriä leveitä ja noin 3,5 metriä korkeita. Elementit on tuotu Pohjan Timberin tehtaalta Haapavedeltä. Elementtejä on yhteensä 64 kappaletta.
Hirsirakentaminen on kasvattanut suosiotaan julkisrakentamisessa viime vuosina. ”Puutuoteteollisuudessa ja rakentamisessa tarvitaan uusia ajatuksia”, sanoo Pohjan Timber Oy:n toimitusjohtaja Onni Timlin.
Timlin kuvaa elementtien teon olevan hirsirakentamisen alalla Suomessa ja maailmankin mittakaavassa uutta. ”Olemme pionereeja. Betonipuolella ja talotehtaissa elementtejä on tehty, mutta hirsirakentamisen alalla niitä ei muualla tehdä.”
Elementtien merkittävä etu on, että aiemmin rakennustyömailla tehtyä työtä saadaan siirrettyä tehtaan suojiin. Esimerkiksi seinien pintakäsittelyt voidaan nyt toteuttaa sisätiloissa. Siten rakennusteollisuus ikään kuin ottaa mallia esimerkiksi laivanrakennusteollisuudesta, jossa suuri osa laivojen elementeistä tehdään alihankintayrityksissä eikä telakalla.
Yhteyshenkilöt
Onni TimlinToimitusjohtajaPuh:0400 649 330
Linkit
Tietoa Pohjan Timber-hirsi Oy:stä
Olemme Pohjois-Pohjanmaalla, Haapavedellä toimiva hirsituotevalmistaja. Valmistamme hirsirakenneratkaisuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaillemme kotimaassa ja viennissä.
Palvelemme asiakkaitamme hirsirakentamisen hankkeissa suoraan tehtaaltamme, läpi Suomen. Valmistamme ja asennamme hirsituotteet asiakkaidemme omien suunnitelmien mukaisesti.
Timber-hirsi on valmistanut jo yli 14 000 hirsikohdetta eri puolille maailmaa. Meillä on pitkät ja velvoittavat hirsirakentamisen perinteet, jotka takaavat sujuvan ja laadukkaan rakennuskokemuksen. Laaja kokemus ja moderni robotiikkaa hyödyntävä tuotantolinjamme varmistavat huippulaatuisen hirsiseinän juuri sinulle.
