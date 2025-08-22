Rajat auki? -kirja paljastaa Euroopan ja Suomen maahanmuuton tulevaisuuden
Rajat auki? -kirja avaa Suomen ja Euroopan maahanmuuttopolitiikan tulevaisuuden näkymiä. EU:n muuttoliike- ja turvapaikkapakti luo raamit EU-jäsenmaiden toivotulle suunnalle. Suomessa oikeistohallitus rajoittaa maahanmuuttoa rajalailla ja monilla ulkomaalaislain tiukennuksilla. Rita Gustava Pulli esittelee ilmiötä syvällisesti ja monipuolisesti lain, politiikan ja käytännön näkökulmista, unohtamatta monenlaisten maahanmuuttajien ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten haastatteluita ja äärioikeiston nousun vaikutusta maahanmuuttovastaisuuden lisääntymiseen.
Rajat auki? esittää Suomen maahanmuuttopolitiikan viimeisimpiä kehityskulkuja unohtamatta luodata Euroopan maahanmuuttopoliittiseen kehitykseen viime vuosikymmeninä. Kahdenvälisillä kumppanuussopimuksilla Euroopan Unioni pyrkii sälyttämään vastuun maahanmuutosta Euroopan ulkopuolisille maille ja haalimaan ensisijaisesti sinisellä kortilla tulevia korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia. Eu:n toukokuussa 2024 voimaan tullut muuttoliike- ja turvapaikkapakti korostaa tehokkaampia rajamenettelyitä, tiukempaa ulkorajavalvontaa, laillista maahanmuuttoa ja taakanjakoa turvapaikanhakijoiden osalta.
Rajat auki -kirjassa valaistaan suomalaisen maahanmuuttopolitiikan viimeaikaisia muutoksia, jotka näkyvät esimerkiksi rajalakina ja ulkomaalaislain tiukennuksina. Kirjassa on parisen kymmentä erilaisen maahantulijan haastattelua: mukana on negatiivisen ja positiivisen turvapaikkapäätöksen saaneita, paperittomia ja monenlaisia muunlaisia maahanmuuttajia unohtamatta maahanmuuton asiantuntijoita evankelis-luterilaisen kirkon työntekijästä tutkijaan ja oikeusavustajana pitkään toimineeseen asianajajaan. Kirjassa käydään läpi myös äärioikeiston nousua Puolan, Unkarin ja Italian kaltaisissa maissa, unohtamatta maahanmuuttovastaisen median esittelyä muutamissa Euroopan maissa.
Kirjan tekijä on 23 teosta julkaissut VTM, FM, medianomi (YAMK), AmO Rita Gustava Pulli (ent. Dahl), joka on itsekin asunut useissa Euroopan ja sen ulkopuolisissa maissa ja kirjoittanut viisi matkakirjaa. Matkakirjoissaan hän on käsitellyt maita kuten Brasilia, Kypros, Etelä-Meksiko, Kap Verde ja Portugali. Pulli on kirjoittanut lisäksi sananvapaudesta, Suomen kaivospolitiikasta ja itsensä työllistävistä taiteilijoista Suomessa. Hän toimii kirjailijan- ja kääntäjäntyönsä ohessa suomen kielen opettajana. Pulli on seurannut maahanmuuttopolitiikan muutoksia jo lähes parinkymmenen vuoden ajan Lampedusan pakolaisten noustua uutisotsikoihin.
