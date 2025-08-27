Juha Itkosen Anna minun rakastaa enemmän ilmestyy leffapokkarina elokuvajulisteen kannella

”Anna minun rakastaa enemmän on toinen romaanini, mutta itse asiassa ensimmäinen, joka minulla oli mielessäni - kirja, jonka kirjoittamisesta haaveilin. Soitin parikymppisenä bändissä ja halusin kirjoittaa siitä maailmasta: musiikista, unelmista ja nuoruudesta. Syntyi kirja, josta olen edelleen ylpeä ja ehkä vähän ihmeissäni. En osaisi kirjoittaa samanlaista romaania enää. On hienoa, että kirjan tarina taipuu elokuvaksi juuri nyt, kaksikymmentä vuotta myöhemmin,” muistelee kirjailija Juha Itkonen.



Anna minun rakastaa enemmän on vahva tarina rakkaudesta, musiikista ja itsensä löytämisen monimutkaisista poluista. Elokuvan keskiössä ovat pikkukaupungin kasvatit, muusikonalku Antti ja kirjallisuudenopiskelija Suvi, jotka tapaavat kotibileissä ja rakastuvat ensisilmäyksellä. Heidän rakkautensa kumpuaa intohimosta musiikkiin. Antti on aina unelmoinut rocktähteydestä ja pyytää Suvin laulajaksi bändiinsä. Hetken kaikki on täydellistä ja yhdessä jaettua. Kun menestyksen portit aukeavat vain Suville, Antti jää miettimään toteutumattomia unelmiaan. Olivatko he toisilleen oikeita, mutta hetki vain väärä?



Elokuvan pääosissa nähdään Pyry Kähkönen (Ohjus, Vikings: Valhalla, Kosto) sekä ensimmäisen elokuvaroolinsa näyttelevä Rita Behm, joka on valloittanut Suomen musiikkimaailman moninkertaisilla platinalevyillä ja kahdeksalla Emma-palkinnolla. Muissa rooleissa nähdään mm. Mimosa Willamo, Tuomas Nilsson, Jasir Osman, Evelyn Rasmussen Osazuwa ja Aimo Räsänen.



Elokuvan on tuottanut Anniina Leppänen Helsinki-filmiltä, ja sen levittää SF Studios. Ensi-ilta on perjantaina 3.10.2025.



Elokuvan rahoittajia ovat Suomen elokuvasäätiö ja Pohjoismainen elokuva- ja TV-rahasto. Hämeenlinnan kaupunki toimii elokuvan pääyhteistyökumppanina, ja mukana yhteistyössä on myös Otava. Yle on hankkinut elokuvan televisiointioikeudet.

Elokuvan tiedot:

Ohjaaja: Oskari Sipola

Käsikirjoitus: Oskari Sipola Juha Itkosen romaanin pohjalta

Tarinan adaptaatio: Oskari Sipola, Daniela Hakulinen ja Joona Kivirinta

Rooleissa mm. Rita Behm, Pyry Kähkönen, Mimosa Willamo, Tuomas Nilsson, Jasir Osman, Evelyn Rasmussen Osazuwa ja Aimo Räsänen.

Tuottaja: Anniina Leppänen / Helsinki-filmi





OTAVA

Kustannusosakeyhtiö Otava on vuonna 1890 perustettu suomalainen perheyritys, joka kustantaa monipuolista kauno-, tieto- ja lasten- ja nuortenkirjallisuutta sekä oppimateriaaleja. Kustannusosakeyhtiö Otavaan kuuluvat myös Karisto, Like, Atena, Moreeni, Nemo ja F-Kustannus.





HELSINKI-FILMI OY

Vuonna 2002 perustettu Helsinki-filmi on yksi Suomen menestyneimpiä tuotantoyhtiöitä ja on vuodesta toiseen tuottanut elokuvia, jotka valloittavat sekä yleisöt että kriitikot. Yhtiö on tuottanut yli 30 pitkää elokuvaa ja useita draamasarjoja, ja sen menestyneimpiin elokuviin kuuluvat Tove, Prinsessa Pikkiriikki, Teräsleidit, Tom of Finland, Leijonasydän, Napapiirin sankarit ja draamasarjoihin Koodinimi Annika, Sijainen, Ehtoolehto ja Jään vangit. Helsinki-filmistä tuli Aurora Studiosin tytäryhtiö vuonna 2021.



SF STUDIOS on ollut Pohjoismaiden johtava elokuvayhtiö sadan vuoden ajan. Sillä on pääkonttori Tukholmassa ja tytäryhtiöt Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. SF Studios tuottaa viihdesisältöä valkokankaalle, televisioon ja tallennelevitykseen. Lisäksi se on johtava pohjoismaisen ja ulkomaisen elokuvan levitysyhtiö Pohjoismaiden markkinoilla. Liiketoiminta-alueita ovat pohjoismainen tuotanto sekä pohjoismaiset ja kansainväliset yhteistuotannot, elokuvateatteri- ja Home Entertainment -levitys, kansainvälinen myynti ja digitaaliset suoratoistopalvelut.





AURORA STUDIOS

Aurora Studios -konserni on pitkien elokuvien ja tv-sarjojen kehittelyyn, rahoitukseen, tuotantoon ja levitykseen erikoistunut yhtiö. Aurora Studiosin alla toimivat Aurora Pictures Oy, Helsinki-filmi Oy ja Cinemanse Oy. Kaikki konsernin elokuvat ja draamasarjat tuotetaan Helsinki-filmi-brändin alaisuudessa. Elokuvien maahantuonnista ja levityksestä vastaa Cinemanse Oy. Aurora Studios Oy hallinnoi Finnish Impact Film Fundia (FIFF). Lisäksi Aurora Studios omistaa 40% kansainvälisesti menestyneestä animaatiostudiosta Anima Vitae Oy:stä.





