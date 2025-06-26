Elisa Gebhard SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtajaksi
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä järjestäytyi kokouksessaan keskiviikkona 27.8. Ryhmälle valittiin uusi puheenjohtaja ja 3 varapuheenjohtajaa.
SDP:n valtuustoryhmä lähtee kunnianhimoisesti kohti uutta valtuustokautta. Erinomainen strategianeuvotteluiden tulos siivittää ryhmän matkaa kohti uudenlaista kaupunkipolitiikkaa ja reilumpaa Helsinkiä. Ryhmä kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen, jossa valittiin ryhmälle uusi puheenjohtajisto.
Valtuustoryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Elisa Gebhard. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Niilo Toivonen, toiseksi varapuheenjohtajaksi Minna Salminen ja kolmanneksi Jenni Hjelt.
Elisa Gebhard aloittaa innolla luotsaamaan valtuustoryhmää.
– Saimme kuntavaaleissa vahvan mandaatin puolustaa helsinkiläisten palveluita, hoitoonpääsyä, kohtuuhintaista asumista ja koulujen pienempiä ryhmäkokoja. Näiden asioiden puolesta koko ryhmämme tulee tekemään yhdessä työtä tällä valtuustokaudella. On ilo ja kunnia päästä luotsaamaan valtuustoryhmäämmme, Gebhard sanoo.
SDP:n valtuustoryhmä kasvoi kuntavaaleissa kahdeksalla paikalla 21 paikkaan, tehden sosialidemokraattisesta ryhmästä yhtä suuren suurimman puolueen kokoomuksen kanssa.
Ryhmän pitkäaikainen puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma väistyi paikaltaan, mutta jatkaa valtuustokaudella kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävässä.
– Strategiatulos on kannaltamme erinomainen, ja tästä ryhmän on hyvä jatkaa työtä eteenpäin kaikkien helsinkiläisten puolesta. Aktiivisena kaupunginvaltuuston puheenjohtajana aion pitää Helsingin etua esillä valtakunnan päätöksenteossa sekä osallistaa helsinkiläisiä yhä enemmän päätöksentekoon, Heinäluoma kertoo.
Elisa Gebhard
