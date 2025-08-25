Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuosille 2025–2029

Talouden epävarmuus ja heikko luottamus painoivat asuntomarkkinoita ja rakentamista 2024 21.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Asuntomarkkinoiden ja rakentamisen toimintaympäristö pysyi edelleen haastavana vuonna 2024. Vaikka inflaatio hidastui ja korkotaso alkoi asteittain laskea, talouden epävarmuus ja kuluttajien heikko luottamus painoivat edelleen asuntomarkkinoita ja rakentamista. Asuntokauppa pysyi vaimeana ja asuntorakentamisen määrä jäi selvästi Helsingin tavoitteista.