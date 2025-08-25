Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuosille 2025–2029
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona 27. elokuuta Helsingille uuden kaupunkistrategian. Valtuusto merkitsi myös tiedoksi kaupungin ympäristöraportin 2024 ja hyväksyi kaavamuutokset Kamppiin, Pukinmäkeen sekä Vuosaareen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27. elokuuta kaupunkistrategian Helsinki josta voimme olla ylpeitä vuosiksi 2025–2029. Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2026 talousarvioehdotusta sekä muita valtuustokauden talousarvioita ja toimenpiteitä.
Valtuusto päätti myös, että strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa sekä kaupunginvaltuuston arviointikeskusteluin valtuustokauden puolivälissä ja lopussa.
Hyväksytty strategia on luettavissa päätöstiedotteesta.
Kaupungin ympäristöraportti 2024
Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2024, jossa kuvataan kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteiden edistymistä ja toiminnan ympäristövaikutuksia.
Raportista käy ilmi muun muassa, että tavoite ympäristöasioiden hallinnan jatkuvasta parantamisesta on luonteva osa kaikkea johtamista kaupungilla. Helsingin uuden luonnonsuojelualueohjelman myötä uusia luonnonsuojelualueita perustetaan Helsinkiin huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Vesiensuojelutyössä korostuvat rehevöitymisen torjunta, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja hulevesien hallinta.
Helsingillä on myös kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, ja tavoitteena on saavuttaa nettonollatilanne (päästöt ja hiilen poisto tasapainossa) vuoteen 2040 mennessä.
Ympäristöraportti on luettavissa päätöstiedotteesta.
Kaavamuutokset Kamppiin, Pukinmäkeen ja Vuosaareen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksia Kamppiin, Pukinmäkeen ja Vuosaareen.
Valtuusto hyväksyi myös Ressun peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman.
Kokouksessa käsiteltiin lisäksi Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmäaloitetta ruotsinkielisten palvelujen tavoitetason nostamisesta yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.
Valtuuston keskustelu on nähtävissä Helsinki-kanavalla tallenteena 28.8 alkaen.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.
Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 509 64 10
maisa.hopeakunnas@hel.fi
