Eriarvoisuus: hyvinvointiyhteiskuntamme suurin uhka
Hallitus on tehnyt julkisen talouden tasapainottamiseksi lukuisia päätöksiä, jotka ovat osuneet erityisesti lapsiin, nuoriin, perheisiin, ikäihmisiin ja opiskelijoihin. THL:n mukaan lapsiperheköyhyys on lisääntynyt jopa 27 000 lapsella. Yhä useampi näkee tulevaisuutensa aiempaa epävarmempana. Tämä suunta voidaan kuitenkin muuttaa budjettiriihessä.
Leikkauksilla on pitkäaikaisia vaikutuksia, kun ihmiset jäävät vaille oikea-aikaista ja oikeanlaista tukea. On ristiriitaista, että hallitus tavoittelee säästöjä, mutta tekee samalla päätöksiä, joiden seurauksena kustannukset kasvavat pitkällä aikavälillä. Heikennykset lisäävät eriarvoisuutta, köyhyyttä ja pahoinvointia sekä rapauttavat koko hyvinvointiyhteiskuntamme perustaa.
Leikkaukset eivät ole pelkkiä budjettinumeroita, vaan myös arvovalintoja. Sosiaali- ja terveysjärjestöiltä suunnitellut säästöt heikentävät suoraan ihmisten mahdollisuutta saada tarvitsemaansa apua ja tukea – usein siellä, minne julkiset palvelut eivät yllä.
Kansalaisyhteiskunta luo turvaa ja vahvistaa demokratiaa
Järjestöt, kuten Setlementtiliitto ja sen paikalliset setlementit, ovat olennainen osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Olemme toimineet liikkeenä yli 100 vuotta, olleet mukana vahvistamassa yhteiskuntaa sotien, kriisien ja lamavuosien jälkeen.
Setlementtityö näkyy arjessa konkreettisesti mm.:
-
nuorten syrjäytymisen ehkäisynä ja tukena opiskeluun ja työhön,
-
ikäihmisten hoivana ja yksinäisyyden vähentämisenä,
-
matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, joissa syntyy yhteisöllisyyttä,
-
sekä perheiden rinnalla kulkemisena kriisitilanteissa.
Jokainen ennalta ehkäisty syrjäytyminen säästää yhteiskunnalle merkittäviä summia ja ennen kaikkea vähentää inhimillistä kärsimystä. Kuka tahansa voi elämässään joutua vaikeaan tilanteeseen, jossa kynnyksetön ja maksuton ammattilaisen apu, vapaaehtoisen kohtaaminen ja vertaistuki ovat pelastus. Tämä työ maksaa itsensä takaisin säästyneinä sote-kuluina.
Vetoomus hallitukselle:
-
Älkää katsoko järjestöjä vain kulueränä – ne ovat investointi ihmisten hyvinvointiin ja koko yhteiskunnan kestävyyteen.
-
Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat jo joutuneet sopeuttamaan toimintaansa aiempien leikkausten vuoksi. Kohtuutta tarvitaan: lisäheikennykset vaarantavat järjestöjen kyvyn tarjota ennaltaehkäisevää tukea juuri silloin, kun ihmiset sitä eniten tarvitsevat.
-
Turvatkaa järjestöjen toimintaedellytykset pitkäjänteisesti ja uudistakaa avustuskäytännöt maltillisesti yhteistyössä järjestöjen kanssa.
-
Hyödyntäkää järjestöjen ja yritysten osaamista vahvemmin julkisten palveluiden rinnalla, jotta hyvinvointipalvelujen saatavuus ja taloudellinen kestävyys voivat vahvistua.
Hyvinvoiva järjestökenttä on paitsi hyvinvointivaltion, myös toimivan demokratian kulmakivi. Me Setlementtiliitossa vaadimme hallitukselta vastuullisuutta ja rohkeutta torjua sote-järjestöille esitetyt lisäleikkaukset ja turvata järjestöjen toimintaedellytykset. Järjestötoimintaa on kehitettävä, vaikuttavuutta lisättävä, päällekkäisyyksiä karsittava ja rahoitusta selkeytettävä. Tämä työ on mahdollista tehdä kohtuullisesti ja reilusti, yhdessä, romuttamatta olemassa olevaa tukiverkostoa.
Suomen vetovoima perustuu hyvinvointiin, tasa-arvoon ja turvallisuuteen. Jos nämä murenevat, heikkenee myös maineemme maana, jossa halutaan elää, opiskella, tehdä työtä ja investoida. Kun ihminen saa ajoissa tukea, koko yhteiskunta säästää. Kun ihmiset voivat hyvin, myös Suomi voi hyvin.
