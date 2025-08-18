Fira modernisoi MaarinPortti-toimistokiinteistön Espoossa
Rakentamisen palveluyhtiö Fira on aloittanut Espoon Pohjois-Tapiolassa, Otaniemen kupeessa toimistomodernisoinnin sisävaiheen. MaarinPortin kiinteistön omistaa Evlin kiinteistökehitysrahasto EAB Value Added Fund III Ky. NeuvotON Oy Kiinteistökehityspalvelut toimii rakennuttajan neuvonantajana.
MaarinPortin saneeraus aloitettiin viime talvena Firan tekemällä julkisivuremontilla, jonka avulla parannettiin energiatehokkuutta. Hankkeessa rakennukselle tavoitellaan LEED Platinum -ympäristösertifikaattia. Maailman suosituimman ympäristösertifioinnin korkein taso asettaa korkeat vaatimuksen muun muassa energiatehokkuudelle, vedenkäytölle ja sisäilmalaadulle.
Nyt hankkeessa on aloitettu sisätilojen modernisointiurakka. Rakennuksessa on vuokrattavaa tilaa yhteensä noin 6.000 neliömetriä ja ensimmäiset vuokralaiset on jo kiinnitetty. Toimistorakennus sijaitsee kehittyvässä Pohjois-Tapiolassa aivan Otaniemen vieressä.
- Olemme kehittäneet hanketta yhteistyössä Firan kanssa pitkään. Fira on vakuuttanut asiantuntemuksellaan liittyen kustannustietoisuuteen, aikatauluhallintaan sekä ympäristösertifikaatin vaatimuksiin, kertoo NeuvotON Oy:n projektijohtaja Jouni Puhakka.
Sisätilojen täydellisessä modernisoinnissa vuokrattaviin tiloihin suunnitellaan ja toteutetaan perusparannuksien lisäksi vuokralaisten tilat avaimet käteen -periaatteella. Lisäksi rakennuksen alakertaan remontoidaan lounasravintola.
- Toimistorakennuksien modernisoinnilla saadaan rakennukset muutettua energiatehokkaiksi ja viihtyisiksi. Firalla on pitkä kokemus vaativista toimistosaneerauksista hyvin eri ikäkauden rakennuksissa. MaarinPortista rakentuu houkutteleva, täysin uusittu moderni toimistotalo, joka palvelee käyttäjien tarpeita, kertoo Firan tuotantojohtaja Mika Lindvall.
Fira on rakennusalan rohkea uudistaja. Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Tavoitteenamme on tarjota ylivoimaista palvelurakentamista, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät. Siksi kehitämme rakentamisen ja asumisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön sekä ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa. Olemme merkittävä rakentaja pääkaupunkiseudulla, ja liikevaihtomme oli 248,9 miljoonaa euroa vuonna 2024. Palvelualueitamme ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, modernisointi sekä putkiremontit ja asuntokorjaukset.
