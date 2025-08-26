Pikakommentti: Ei vieläkään valopilkkuja asuntomarkkinoilla

KUTSU: PTT-ennusteen julkistus Kuopiossa 25.9. – mitkä ovat ruokasektorin näkymät Suomessa ja Savossa? 14.8.2025 11:44:33 EEST | Kutsu

Miltä vaikuttavat Suomen maa- ja elintarviketalouden lähivuosien näkymät – lähteekö ruokavienti vetämään, miten kehittyvät maatalousyrittäjien markkinatuotot, elintarviketeollisuus ja ruuan hinta? Entä miten ennusteen arviot peilautuvat Pohjois-Savoon?