Pikakommentti: Ei vieläkään valopilkkuja asuntomarkkinoilla
Heikko kehitys Suomen asuntomarkkinoilla on jatkunut kesällä, ja merkkejä paremmasta on vaikea löytää, arvioi PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat heinäkuussa koko maassa 0,9 % verrattuna vuotta aiempaan. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat nousivat 0,2 %.
Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 1,1 % vuoden takaisesta ja 0,4 % edelliskuusta. Merkillepantavaa on, että Helsingissä hintojen luisu on vain jatkunut: heinäkuussa miinusta tuli vuodentakaiseen 1,5 %.
Kauppamäärät ovat heinäkuussa kasvaneet kymmenen prosenttia vuodentakaisesta, mutta keväästä lähtien määrien kehitys on polkenut paikallaan. Sieltäkään ei siis löydy markkinoiden veturia.
”Vieläkään ei näytä siltä, että asuntomarkkinat lähtisivät elpymään. Tilanne heijastelee sitä, että kuluttajien luottamus möyrii edelleen alamaissa, joten asunnonostoaikeetkin ovat vähäisiä”, sanoo Holappa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veera Holappavanhempi ekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 631 7217veera.holappa@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT
Pikakommentti: Työllisyyden kehitys iso pettymys26.8.2025 10:02:47 EEST | Tiedote
Uusimmat tilastotiedot Suomen työmarkkinoilta ovat odotettua huonompia ja huolestuttavia, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk.
KUTSU: PTT-ennusteen julkistus Kuopiossa 25.9. – mitkä ovat ruokasektorin näkymät Suomessa ja Savossa?14.8.2025 11:44:33 EEST | Kutsu
Miltä vaikuttavat Suomen maa- ja elintarviketalouden lähivuosien näkymät – lähteekö ruokavienti vetämään, miten kehittyvät maatalousyrittäjien markkinatuotot, elintarviketeollisuus ja ruuan hinta? Entä miten ennusteen arviot peilautuvat Pohjois-Savoon?
Webinaari Suomalaisen ruoan päivänä 4.9.: Muuttuva ruoka, muuttuva maailma - mikä on suomalaisen ruoan rooli?12.8.2025 09:23:07 EEST | Kutsu
Pellervon taloustutkimus PTT ja Ruokatieto Yhdistys ry järjestävät 4.9. Suomalaisen ruoan päivänä webinaarin, jossa pohditaan kotimaisen ruoan roolia muuttuvassa maailmassa. Miten ruoan kulutus kehittyy globaalisti, EU:ssa ja Suomessa – ja mitä se tarkoittaa suomalaisen ruoan näkökulmasta? Millaiset ovat kotimaisten toimijoiden mahdollisuudet sekä ruokaviennin näkymät?
Blogi: Ruokamenojen osuus kokonaiskulutuksesta säilynyt yllättävänkin vakaana26.6.2025 11:50:15 EEST | Tiedote
Ruuan suhteellinen osuus kotitalouksien kulutusmenoista on pysynyt 2000-luvun mittaan yllättävänkin vakaana, kirjoittaa PTT:n tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg tänään julkaistussa blogissaan. Osuus pysyi viime vuonna lähes edellisen vuoden tasolla ja oli noin 12,7 prosenttia. Ruuan hinnan nousua on kompensoitu kulutusta muuttamalla ja sopeuttamalla.
Pikakommentti: Sahausliike jatkuu asuntomarkkinoilla – kauppamäärät yhä alamaissa26.6.2025 09:02:20 EEST | Tiedote
Hintojen sahausliike jatkuu edelleen Suomen asuntomarkkinoilla, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa tuoreita tilastotietoja. Tilanne on pysynyt samankaltaisena jo yli vuoden päivät.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme