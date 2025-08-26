Pellervon taloustutkimus PTT

Pikakommentti: Ei vieläkään valopilkkuja asuntomarkkinoilla

28.8.2025 08:50:11 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote

Jaa

Heikko kehitys Suomen asuntomarkkinoilla on jatkunut kesällä, ja merkkejä paremmasta on vaikea löytää, arvioi PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat heinäkuussa koko maassa 0,9 % verrattuna vuotta aiempaan. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat nousivat 0,2 %.

Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 1,1 % vuoden takaisesta ja 0,4 % edelliskuusta. Merkillepantavaa on, että Helsingissä hintojen luisu on vain jatkunut: heinäkuussa miinusta tuli vuodentakaiseen 1,5 %.

Kauppamäärät ovat heinäkuussa kasvaneet kymmenen prosenttia vuodentakaisesta, mutta keväästä lähtien määrien kehitys on polkenut paikallaan. Sieltäkään ei siis löydy markkinoiden veturia.

”Vieläkään ei näytä siltä, että asuntomarkkinat lähtisivät elpymään. Tilanne heijastelee sitä, että kuluttajien luottamus möyrii edelleen alamaissa, joten asunnonostoaikeetkin ovat vähäisiä”, sanoo Holappa.

Avainsanat

asuminenasunnotasuntojen hinnatasuntokauppaasuntomarkkinat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT

Webinaari Suomalaisen ruoan päivänä 4.9.: Muuttuva ruoka, muuttuva maailma - mikä on suomalaisen ruoan rooli?12.8.2025 09:23:07 EEST | Kutsu

Pellervon taloustutkimus PTT ja Ruokatieto Yhdistys ry järjestävät 4.9. Suomalaisen ruoan päivänä webinaarin, jossa pohditaan kotimaisen ruoan roolia muuttuvassa maailmassa. Miten ruoan kulutus kehittyy globaalisti, EU:ssa ja Suomessa – ja mitä se tarkoittaa suomalaisen ruoan näkökulmasta? Millaiset ovat kotimaisten toimijoiden mahdollisuudet sekä ruokaviennin näkymät?

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye