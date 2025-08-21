Päijät-Hämeen liitto

Eurooppa-foorumi 2025: Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien paneelikeskustelussa aiheena EU:n aluekehitysrahoitus

28.8.2025 08:30:37 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Perjantaina 29.8.2025 Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol keskustelee europarlamentaarikkojen Eero Heinaluoman ja Elsi Kataisen kanssa EU:n aluekehitysrahoituksen kohdentamisesta. Paneelileskustelu on osa Turun Eurooppa-foorumin ohjelmaa ja sen järjestävät yhdeksän Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntaa.

Tummansinisellä pohjalla kahden naisen ja yhden miehen kasvokuva ja Eurooppa-forumi 2025 logo. Teksti: Turku 27.-29.8.2025. Kestävää kasvua vai puolustusta - mihin EU:n aluekehitysrahoitus tulisi jatkossa kohdentaa? Puhujat Eero Heinäluoma, Elsi Katainen, Niina Pautola-Mol. Moderaattori Mikko Kangas. europeforumi.fi. 30 Suomi euroopan unionissa.
Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien paneelikeskustelu Eurooppa-foorumissa 29.8.2025 Varsinais-Suomen liitto

Kestävää kasvua vai puolustusta – Mihin EU:n aluekehitysrahoitus tulisi jatkossa kohdentaa

Miten voimme aluekehitysvaroilla parhaiten tukea kestävää kehitystä, innovaatioita ja Suomen talouskasvua, mutta kehittää samalla myös kokonaisturvallisuutta ja puolustusteollisuutta? Mitä tarkoittavat Euroopan komission suunnitelmat rahastojen yhdistämisestä ja kansallisen kirjekuoren mallista? Muun muassa näihin kysymyksiin pohdimme vastauksia panelistiemme kanssa.

Panelistit:

Elsi Katainen, europarlamentaarikko (Renew, kesk.)
Eero Heinäluoma, europarlamentaarikko (S&D, sd.)
Niina Pautola-Mol, maakuntajohtaja, Päijät-Häme
Moderaattori: Mikko Kangas, ELSA9 (Etelä-Pohjanmaan liitto)

Seuraa keskustelua livenä

Osallistu tilaisuuteen paikan päällä Turun kaupunginteatterissa tai seuraa verkkolähetystä tämän linkin kautta:

https://europeforum.fi/ohjelma/#calendar-ccbcfaa4-1b84-4783-8f57-8d3875930c34-event-lvulg025

TIlaisuuden järjestävät Etelä- ja Länsi-Suomen yhdeksän maakuntaa (ELSA9). ELSA9 on lyhenne Etelä-Pohjanmaan liiton, Hämeen liiton, Keski-Suomen liiton, Pirkanmaan liiton, Pohjanmaan liiton, Päijät-Hämeen liiton, Satakuntaliiton, Uudenmaan liiton ja Varsinais-Suomen liitto yhteistyöstä valmistautumisessa kohti tulevaa EU:n ohjelmakautta.

