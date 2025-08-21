Eurooppa-foorumi 2025: Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien paneelikeskustelussa aiheena EU:n aluekehitysrahoitus
Perjantaina 29.8.2025 Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol keskustelee europarlamentaarikkojen Eero Heinaluoman ja Elsi Kataisen kanssa EU:n aluekehitysrahoituksen kohdentamisesta. Paneelileskustelu on osa Turun Eurooppa-foorumin ohjelmaa ja sen järjestävät yhdeksän Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntaa.
Kestävää kasvua vai puolustusta – Mihin EU:n aluekehitysrahoitus tulisi jatkossa kohdentaa
Miten voimme aluekehitysvaroilla parhaiten tukea kestävää kehitystä, innovaatioita ja Suomen talouskasvua, mutta kehittää samalla myös kokonaisturvallisuutta ja puolustusteollisuutta? Mitä tarkoittavat Euroopan komission suunnitelmat rahastojen yhdistämisestä ja kansallisen kirjekuoren mallista? Muun muassa näihin kysymyksiin pohdimme vastauksia panelistiemme kanssa.
Panelistit:
Elsi Katainen, europarlamentaarikko (Renew, kesk.)
Eero Heinäluoma, europarlamentaarikko (S&D, sd.)
Niina Pautola-Mol, maakuntajohtaja, Päijät-Häme
Moderaattori: Mikko Kangas, ELSA9 (Etelä-Pohjanmaan liitto)
Seuraa keskustelua livenä
Osallistu tilaisuuteen paikan päällä Turun kaupunginteatterissa tai seuraa verkkolähetystä tämän linkin kautta:
https://europeforum.fi/ohjelma/#calendar-ccbcfaa4-1b84-4783-8f57-8d3875930c34-event-lvulg025
TIlaisuuden järjestävät Etelä- ja Länsi-Suomen yhdeksän maakuntaa (ELSA9). ELSA9 on lyhenne Etelä-Pohjanmaan liiton, Hämeen liiton, Keski-Suomen liiton, Pirkanmaan liiton, Pohjanmaan liiton, Päijät-Hämeen liiton, Satakuntaliiton, Uudenmaan liiton ja Varsinais-Suomen liitto yhteistyöstä valmistautumisessa kohti tulevaa EU:n ohjelmakautta.
Yhteyshenkilöt
Niina Pautola-MolMaakuntajohtaja / Regional MayorPäijät-Hämeen liittoPuh:044 077 3010niina.pautola-mol@paijat-hame.fi
Linkit
