Eurooppa-foorumi 2025: Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien paneelikeskustelussa aiheena EU:n aluekehitysrahoitus

Kestävää kasvua vai puolustusta – Mihin EU:n aluekehitysrahoitus tulisi jatkossa kohdentaa

Miten voimme aluekehitysvaroilla parhaiten tukea kestävää kehitystä, innovaatioita ja Suomen talouskasvua, mutta kehittää samalla myös kokonaisturvallisuutta ja puolustusteollisuutta? Mitä tarkoittavat Euroopan komission suunnitelmat rahastojen yhdistämisestä ja kansallisen kirjekuoren mallista? Muun muassa näihin kysymyksiin pohdimme vastauksia panelistiemme kanssa.

Panelistit:

Elsi Katainen, europarlamentaarikko (Renew, kesk.)

Eero Heinäluoma, europarlamentaarikko (S&D, sd.)

Niina Pautola-Mol, maakuntajohtaja, Päijät-Häme

Moderaattori: Mikko Kangas, ELSA9 (Etelä-Pohjanmaan liitto)

Seuraa keskustelua livenä

Osallistu tilaisuuteen paikan päällä Turun kaupunginteatterissa tai seuraa verkkolähetystä tämän linkin kautta:

https://europeforum.fi/ohjelma/#calendar-ccbcfaa4-1b84-4783-8f57-8d3875930c34-event-lvulg025

TIlaisuuden järjestävät Etelä- ja Länsi-Suomen yhdeksän maakuntaa (ELSA9). ELSA9 on lyhenne Etelä-Pohjanmaan liiton, Hämeen liiton, Keski-Suomen liiton, Pirkanmaan liiton, Pohjanmaan liiton, Päijät-Hämeen liiton, Satakuntaliiton, Uudenmaan liiton ja Varsinais-Suomen liitto yhteistyöstä valmistautumisessa kohti tulevaa EU:n ohjelmakautta.