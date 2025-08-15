Varman työkykykyselyt: Lähes 40 prosenttia työntekijöistä kokee merkittävää kognitiivista kuormitusta
Varman tuore analyysi lähes 32 000 työntekijän vastauksista asiakasorganisaatioidemme työkykykyselyissä tuo esiin havaintoja työn voimavaroista ja kuormitustekijöistä. Vaikka työntekijöiden työkyky on keskimäärin hyvällä tasolla, noin joka neljäs arvioi työkykynsä korkeintaan kohtalaiseksi.
Varman kyselyillä asiakasorganisaatiomme kartoittavat työntekijöiden työkykyä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Analysoimme liki 32 000 kyselyyn vuosina 2023–2025 tullutta vastausta.
Kognitiivinen kuormitus yleistä hoiva- ja sosiaalityössä, asiantuntijoilla sekä asiakaspalvelussa
Työssä esiintyvistä kuormitustekijöistä korostuu erityisesti kognitiivinen kuormitus. Lähes 40 prosenttia vastaajista raportoi merkittävää kuormitusta esimerkiksi tietotulvasta sekä keskeytyksistä. Yleisintä kognitiivinen kuormitus oli hoiva- ja sosiaalityössä, asiantuntija- sekä asiakaspalvelu- ja toimistotyössä.
– Kognitiivista kuormitusta voidaan työpaikoilla vähentää esimerkiksi kehittämällä työn organisointia ja sopimalla pelisäännöistä työn tekemisen tavoille sekä ajan ja keskeytysten hallinnalle. Nämä kaikki edellyttävät yhteistä tekemistä ja keskustelua, tutkimuspäällikkö Auli Airila sanoo.
Työssään merkittävää fyysistä kuormitusta arvioi kokevansa reilu viidennes vastaajista.
Työkyky keskimäärin hyvällä tasolla, haasteet tunnistettava ajoissa
Tulostemme mukaan työn voimavarat – kuten työn merkityksellisyys, selkeät tavoitteet ja vaikutusmahdollisuudet – ovat keskimäärin hyvällä tasolla, ja ne ovat jopa hieman vahvistuneet kolmen vuoden aikana.
Keskimäärin työkyky Varman asiakasorganisaatioissa on hyvällä tasolla. Työkyvyn keskiarvo on 8,2 asteikolla 0–10. Kuitenkin noin joka neljäs arvioi työkykynsä korkeintaan kohtalaiseksi.
– Työpaikalla kannattaakin panostaa työn erilaisten kuormitustekijöiden hallintaan ja vähentämiseen sekä samanaikaisesti työn voimavarojen vahvistamiseen. Lisäksi työkyvyn haasteisiin on tärkeää reagoida varhaisessa vaiheessa, Auli Airila painottaa.
– Hienoa, että olemme nyt ensimmäistä kertaa analysoineet syvällisemmin Työkyky-kyselymme tuloksia kyselyn nykyisessä muodossa. Vaikka palvelu on ensisijaisesti suunnattu työkyvyttömyysriskin tunnistamiseen yritystasolla, on merkityksellistä, että voimme tulosten avulla muodostaa yleisempää kuvaa Varman vakuutuskannan työkyvyttömyysriskistä. Näin voimme kehittää entistä vaikuttavampia työkykypalveluita asiakkaidemme käyttöön, kehitysjohtaja Toni Pekka toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Auli AirilaTutkimuspäällikkö
Työkykypalvelut
Toni PekkaKehitysjohtaja
Työkykypalvelut
Hanna LeskeläViestintäpäällikkö
Varman hallinto, eläkepalvelut, työkyvyttömyysriskin hallinta, vastuullisuus
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 993 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2024 Varman maksutulo oli 6,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2025 lopussa 64,9 miljardia euroa.
