Pirkanmaan hyvinvointialue

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan psykiatrian avohoidon uudistuksesta 15. syyskuuta

28.8.2025 09:05:40 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Psykiatrian avohoito uudistuu syyskuussa ja samalla sosiaali- ja terveysasemien mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistetaan. Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää aiheesta tiedotus- ja keskustelutilaisuuden kumppanuustalo Arttelissa 15.9. kello 13–15.

Kumppanuustalo Artteli sijaitsee Tampereella osoitteessa Mustanlahdenkatu 22. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet, eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennalta.  

Tilaisuuden ohjelma: 

13.00: Tervetuloa, Pirkanmaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkoston puheenjohtaja Miika Joenperä 

13.05–14.00: Psykiatrian avohoidon uudistukset ja perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelut, toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen ja vastuualuejohtaja Kaisa Luoto 

14.00–14.30: Keskustelua 

14.30: Tilaisuus päättyy 

Tilaisuus on Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatrian toimialueen ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualueen yhdessä järjestämä.  

Saat tietoa psykiatrian avohoidon muutoksista myös verkkosivuiltamme osoitteesta pirha.fi/psykiatriauudistuu  

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus: Palvelut järjestetty alkuvuonna pääosin lain, talousarvion ja ikäihmisten kehittämisohjelman mukaisesti25.8.2025 11:59:56 EEST | Tiedote

Aluehallitus käsitteli maanantaina tammi-kesäkuun osavuosikatsausta, jonka mukaan palvelut on pystytty Pirkanmaalla järjestämään tiukasta taloustilanteesta huolimatta pääosin hyvin. Myös ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma (IKI2035) etenee pääsääntöisesti tavoitteiden mukaan. Maanantaina hallitus käynnisti myös yhteistoimintaneuvottelut, jotka johtuvat tietojärjestelmämuutoksista ikäihmisten kotihoidossa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye