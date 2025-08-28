Osuuskauppa Hämeenmaa

Nelipyörä Seinäjoki avaa ovensa 1. syyskuuta

1.9.2025 08:45:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Jaa

Osuuskauppa Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan omistama Nelipyörä Oy avaa uuden toimipaikan Seinäjoelle maanantaina 1.9.2025.

Nelipyörä osti kesäkuussa Eepee Autotalon Seinäjoen liiketoiminnan. Nelipyörä Seinäjoella on nyt automyynti, huolto, katsastus, rengashotelli ja varaosakauppa. Merkkiedustukset ovat Hyundai ja Peugeot, sekä uusina merkkeinä Suzuki ja Isuzu.

Nelipyörän tavoitteena on jatkaa kasvua valtakunnallisena autokauppana.

"Harkitsemme uusia paikkakuntia, ja tulemme laajentamaan toimintaamme myös tulevaisuudessa. Maahantuojat haluavat tehdä yhteistyötä suurempien kumppaneiden kanssa, ja uusien autojen osalta näyttää siltä, että markkina tulee siirtymään isommille toimijoille. Seinäjoki on meille tärkeä, koska haluamme toimia kaikilla Suomen merkittävillä alueilla", kertoo Nelipyörän toimitusjohtaja Johan Lillbroända.

Nelipyörällä on hyviä kokemuksia autokaupan laajentamisesta. Nelipyörä laajensi toimintaansa tämän vuoden alussa Etelä-Karjalaan.

"Merkkimuutoksemme ovat onnistuneet hienosti, ja olemme yksi merkittävimmistä Škoda-jälleenmyyjistä. Nelipyörän myynti on ollut alkuvuonna vahvaa, ja olemme kasvaneet sekä orgaanisesti että yrityskauppojen myötä", Lillbroända jatkaa.

Vuonna 2025 Nelipyörän myynnin arvioidaan olevan noin 220 miljoonaa euroa. Nelipyörässä työskentelee yli 300 alan ammattilaista.

Auton osto ja huolto Bonuksen piirissä

Nelipyörän liikkeissä asioivat asiakasomistajat saavat Bonusta auton ostosta. Bonuksen piiriin kuuluvat lisäksi kaikki huollon palvelut, kuten varaosat, renkaat ja kolarikorjauksen omavastuu.

"Meille on tärkeää voida tarjota asiakkaillemme kilpailukykyisiä etuja. Meidän palveluistamme saa S-Etukorttia näyttämällä Bonusta", Lillbroända kertoo.

Nelipyörä toimii kahdeksalla paikkakunnalla: Lahdessa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Kouvolassa, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa, Imatralla ja Seinäjoella.

Avainsanat

nelipyöräosuuskauppa hämeenmaakymen seudun osuuskauppaautokauppaseinäjokiautoilu

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa

Nopeus on suurin riski – ruokarobotit muistuttavat koulujen alkaessa valppaudesta liikenteessä7.8.2025 11:15:00 EEST | Tiedote

Suomalaisista lähes jokainen pitää tärkeänä, että koulujen lähellä noudatetaan nopeusrajoitusta. Silti Liikenneturvan toteuttamissa tutkauksissa neljä viidestä kuljettajasta ajaa ylinopeudella koulujen lähistöllä oleville suojateille. Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella tutuksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit kerääntyivät Lahdessa ja Forssassa koulun lähelle muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye