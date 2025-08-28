Nelipyörä Seinäjoki avaa ovensa 1. syyskuuta

Nelipyörä osti kesäkuussa Eepee Autotalon Seinäjoen liiketoiminnan. Nelipyörä Seinäjoella on nyt automyynti, huolto, katsastus, rengashotelli ja varaosakauppa. Merkkiedustukset ovat Hyundai ja Peugeot, sekä uusina merkkeinä Suzuki ja Isuzu.

Nelipyörän tavoitteena on jatkaa kasvua valtakunnallisena autokauppana.

"Harkitsemme uusia paikkakuntia, ja tulemme laajentamaan toimintaamme myös tulevaisuudessa. Maahantuojat haluavat tehdä yhteistyötä suurempien kumppaneiden kanssa, ja uusien autojen osalta näyttää siltä, että markkina tulee siirtymään isommille toimijoille. Seinäjoki on meille tärkeä, koska haluamme toimia kaikilla Suomen merkittävillä alueilla", kertoo Nelipyörän toimitusjohtaja Johan Lillbroända.

Nelipyörällä on hyviä kokemuksia autokaupan laajentamisesta. Nelipyörä laajensi toimintaansa tämän vuoden alussa Etelä-Karjalaan.

"Merkkimuutoksemme ovat onnistuneet hienosti, ja olemme yksi merkittävimmistä Škoda-jälleenmyyjistä. Nelipyörän myynti on ollut alkuvuonna vahvaa, ja olemme kasvaneet sekä orgaanisesti että yrityskauppojen myötä", Lillbroända jatkaa.

Vuonna 2025 Nelipyörän myynnin arvioidaan olevan noin 220 miljoonaa euroa. Nelipyörässä työskentelee yli 300 alan ammattilaista.

Auton osto ja huolto Bonuksen piirissä

Nelipyörän liikkeissä asioivat asiakasomistajat saavat Bonusta auton ostosta. Bonuksen piiriin kuuluvat lisäksi kaikki huollon palvelut, kuten varaosat, renkaat ja kolarikorjauksen omavastuu.

"Meille on tärkeää voida tarjota asiakkaillemme kilpailukykyisiä etuja. Meidän palveluistamme saa S-Etukorttia näyttämällä Bonusta", Lillbroända kertoo.

Nelipyörä toimii kahdeksalla paikkakunnalla: Lahdessa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Kouvolassa, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa, Imatralla ja Seinäjoella.