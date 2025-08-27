Elinkeinoelämän Suurlähettiläspalkinnot 2025 Kai Sauerille ja Indonesian Team Finland -joukkueelle

EK:n yrittäjät ovat palkinneet Team Finland -verkoston diplomaatteja, jotka ovat toimineet erityisen onnistuneesti Suomen viennin hyväksi. Vuoden 2025 Suurlähettiläspalkinnot saavat Suomen Saksan-suurlähettiläs Kai Sauer sekä suurlähettiläs Pekka Kaihilahden johtama Indonesian Team Finland -joukkue.

Kansainvälistymisen ja viennin edistäminen ovat avainasemassa, jotta onnistumme elintärkeässä talouden kasvukäänteessä. Siksi haluamme koko elinkeinoelämän puolesta kiittää Suomen suurlähettiläitä ja Team Finland -ammattilaisia, toteavat EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Anne Kangas (Hoitokoti Päiväkumpu) ja kansainvälistymis- ja uudistumisryhmän puheenjohtaja Bengt Westerholm (Beweship):

”Kasvua on pakko hakea Suomen rajojen ulkopuolelta – vientimarkkinoilta. Siksi Team Finland -uudistuksen onnistuminen on nyt ykkösprioriteetti. Huomio on käännettävä yrityksille tarjottaviin palveluihin ja niiden sisältöön.”

”Team Finland -uudistusta kirittää entisestään EK:n tuore tutkimusdata, jonka mukaan kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten määrä on kaksinkertaistunut vuoden sisällä. Nyt on ripeän etenemisen aika.”

EK tulee omalta osaltaan tukemaan kaikin tavoin Team Finland -uudistuksen läpivientiä. Käytännön toimenpiteenä käynnistämme vielä elokuun aikana Pro Ukraina -hankkeen, jossa rakennetaan Suomen vienninedistämisen uutta toimintamallia tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön ja muiden Team Finland -toimijoiden kanssa. Lisäksi valmistelemme digiliiketoimintaan liittyvää valmennusakatemiaa, jolla siivitetään pk-sektorin kansainvälistä skaalautumista.

Elinkeinoelämän Suurlähet­ti­läs­pal­kinnon saajat vuonna 2025

Suomen Saksan-suurlähettiläs Kai Sauer

Suomen Saksan-suurlähettiläs Kai Sauer on osoittanut esimerkillistä aktiivisuutta ja monipuolista osaamista niin vientikaupan, kansainvälistymisen kuin ajankohtaisen geotaloudenkin teemoissa. Elinkeinoelämä arvostaa erityisesti varhaisen vaiheen vaikuttamista ja ennakointia, jolla Sauer on auttanut yrityksiä valmistautumaan esimerkiksi Saksan infra- ja puolustushankintojen tarjoamiin vientimahdollisuuksiin. Sauer on ollut aina valmis auttamaan tarjoten terävää analyysiä ja tuoreinta tilannekuvaa.

Indonesian Team Finland -joukkue

Kentältä tulleen palautteen perusteella Indonesian Team Finland -joukkue on tehnyt erinomaista yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Suomen Indonesian-suurlähettiläs Pekka Kaihilahden johtama tiimi on osoittanut aitoa Team Finland -yhteishenkeä ja rakentanut aktiivista vuoropuhelua myös yrityskentässä. Sujuva joukkuepelinne on tuottanut oivallisia tuloksia, mitä yritykset arvostavat Indonesian kaltaisella nousevalla markkinalla. Näin annetaan esimerkkiä ja viedään Team Finland -uudistusta hienosti eteenpäin!

Lisätiedot:

pk-johtaja Petri Vuorio, puh. 050 323 2979

sähköpostit: etunimi.sukunimi@ek.fi