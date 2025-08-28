Helsingissä on selviä asuinalue-eroja viikonloppuisin koetussa turvallisuudessa – turvallisuuden tunne pysynyt samalla tasolla pidemmän aikaa
Helsinkiläisten turvallisuuden tunne asuinalueellaan on yleisesti hyvä kaikissa kaupunginosissa, mutta viikonloppuiltaisin turvattomuuskokemukset ovat joillakin alueilla tavallisia. Tieto selviää Helsingin kaupungin toteuttamasta turvallisuustutkimuksesta.
Helsinkiläisistä 15 prosenttia kokee olonsa turvattomaksi tai melko turvattomaksi kävellessään yksin ulkona viikonloppuiltoina omalla asuinalueellaan, kun taas 77 prosenttia kokee olonsa vähintään melko turvalliseksi ja 8 prosenttia ei ota kantaa.
Ilta-aikaan koettu turvallisuus on pysynyt ennallaan
Turvattomuuskokemusten yleisyys ei ole juuri muuttunut kolmen tai kuuden vuoden takaisesta kyselystä.
Helsingin asuinalueiden välillä on selviä eroja viikonloppuiltojen koetussa turvallisuudessa. Muutamassa peruspiirissä turvattomuutta kokevien osuus ylittää neljäsosan, kun taas joillakin alueilla osuus on viiden prosentin suuruusluokkaa.
Turvattomuuden alue-erot ovat pysyneet ennallaan viime vuosina. Muita enemmän turvattomuutta kokevat esimerkiksi joissakin itäisissä ja koillisissa kaupunginosissa asuvat helsinkiläiset. Turvattomuuskokemukset ovat muita yleisempiä sosioekonomisesti heikommilla alueilla.
Väkivalta- ja huumehavainnot yhteydessä turvattomuuskokemuksiin
Omalla asuinalueella nähty väkivalta ja huumehavainnot ovat voimakkaasti yhteydessä turvattomuuskokemuksiin viikonloppuiltoina. Näiden lisäksi turvattomuuskokemuksiin liittyvät myös aiemmat uhrikokemukset, heikko terveydentila ja vähäinen luottamus muiden asukkaiden apuun. Naiset kokevat turvattomuutta kaupunkitilassa huomattavasti yleisemmin kuin miehet.
– Kaupunkitilan turvallisuuden lisäämisessä rikosten ehkäiseminen on keskeistä. Turvallisuuden tunnetta voidaan tukea myös vahvistamalla luottamusta muihin lähiympäristön ihmisiin ja huolehtimalla kaikkien kaupunkilaisten terveydestä, kertoo tutkija Jenni Erjansola Helsingin kaupungilta.
Helsinki kysyy kaupunkilaisten kokemuksia turvallisuudestaan laajassa turvallisuustutkimuksessa aina kolmen vuoden välein. Tuorein Helsingin turvallisuustutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2024. Kysely lähetettiin noin 12 000 satunnaisotannalla poimitulle iältään 15–79-vuotiaalle helsinkiläiselle. Heistä tutkimukseen osallistui 52 prosenttia (6 205 henkeä), ja kyselyaineisto edustaa helsinkiläisen aikuisväestön näkemyksiä hyvin. Turvallisuustutkimuksen tuloksia julkaistaan lisää myöhemmin.
Tämä tiedote julkaistaan hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.
Jenni Erjansola, tutkija, Helsingin kaupunginkanslia, kaupunkitietopalvelut
Jukka Hirvonen, tutkija, Helsingin kaupunginkanslia, kaupunkitietopalvelut
Sanna Lokkila, Erityisasiantuntija, Helsingin kaupunginkanslia, turvallisuus ja valmius
