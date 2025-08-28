Kelan esite 65 v. täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta on nyt tilattavissa

65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu käynnistyy maanantaina 1.9.2025. Se tarjoaa ikääntyville mahdollisuuden päästä yksityiselle yleislääkärille julkisen hinnalla. Jos työskentelet yli 65-vuotiaiden parissa voit nyt auttaa meitä jakamaan tietoa valinnanvapauskokeilusta.

Uusi esite valinnanvapauskokeilusta sisältää asiakkaille tärkeät ohjeet. Nelisivuisen esitteen koko on A4. Esitteen voi antaa asiakkaalle mukaan, jolloin hän voi rauhassa tutustua ohjeisiin kotona. Lisäksi keräsimme keskeisimmät tiedot valinnanvapauskokeilusta A3-julisteeseen.

Valinnanvapauskokeilusta kertova esite ja juliste on tarkoitettu kumppaneidemme työn tueksi yhteisten asiakkaiden ohjaukseen ja neuvontaan. Esite ja juliste on kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Maksuttomia esitteitä voi tilata omaan toimipaikkaan kela.fistä. Julisteita voi tulostaa suoraan kela.fistä.

Näin tilaat Kelan esitteitä

Voit tilata esitteitä asiakkaalle jaettavaksi Kelan verkkosivujen tilauslomakkeella. Tilauksen minimimäärä on 10 kpl/esite ja maksimimäärä 100 kpl/esite. Esitteet lähetetään toimipaikkaasi suoraan painosta ilman postimaksua. Esitteet ovat maksuttomia.

Esitteiden tilauslomake on tarkoitettu Kelan yhteistyökumppaneille, kuten hyvinvointialueille, kunnille, työllisyysalueille ja järjestöille. Henkilöasiakkaat voivat noutaa esitteitä Kelan palvelupisteistä ja edellä mainituilta kumppaneilta.

Tilaa esite valinnanvapauskokeilusta

Siirry tilauslomakkeelle

Tutustu valinnanvapauskokeilun materiaaleihin

Esite, A4 (voi tilata painosta)

Juliste, A3 (voi tulostaa kela.fistä)