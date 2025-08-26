R-kioski juhlii 115-vuotista taivaltaan avaamalla uudenlaisen, ruokaan keskittyvän kioskin Helsingin Elielinaukiolle

”R-kioski on ollut osa suomalaisten arkea jo vuodesta 1910. Olemme seuranneet yhteiskunnan ja kuluttajien tarpeiden muutosta yli vuosisadan ajan ja nyt on aika ottaa jälleen seuraava askel. Elielinaukion kioski toimii pilottina, jonka avulla testaamme rohkeasti uusia ideoita tulevaisuuden kioskeja varten.”, sanoo R-kioskin konseptista vastaava markkinointijohtaja Tarmo Kirjonen.

Uuden ajan kioski Elielinaukiolla

Elielinaukion uudistettu kioski tarjoaa asiakkaille entistä näyttävämmän ja ruokaisamman valikoiman, johon sisältyy muun muassa salaatteja, leipiä, pizzoja sekä paisto- ja leipomotuotteita. Osa tuotteista on suunniteltu yhteistyössä huippukokki Serko Rantasen kanssa. Nuorille suunnatut juomainnovaatiot, kuten ensimmäisenä Suomessa tarjolle saatava hiilihapotettu jäähilejuoma ja paikan päällä valmistetut smoothiet, tuovat raikkaan lisän valikoimaan.

Pikakassat puolestaan helpottavat ja nopeuttavat asiointia. Vaikka kioski säilyttääkin asiakkaille tutut palvelut, uudistettu konsepti painottaa erityisesti ruoka- ja juomakokemusta.

Historiallinen merkkipaalu

R-kioskin tarina alkoi vuonna 1910, kun Rautatiekirjakauppa Osakeyhtiö avasi ensimmäiset kioskinsa rautatieasemille tarjotakseen lehtiä junamatkustajille. Jo varhaisessa vaiheessa kioskit alkoivat laajentaa tarjontaansa: vuonna 1926 myyntiin tulivat raha-arvat ja vuoden 1932 lopulla kioskeilta sai jo makeisia ja virvoitusjuomia. Säännöllinen veikkaustoiminta puolestaan käynnistyi vuonna 1940.

Ensimmäisinä vuosikymmeninä R-kioskit olivat pääosin irtokioskeja, mutta 1960-luvulle tultaessa alkoivat ne vallata myös kivijalkoja ja ostoskeskuksia. Nimi muutettiin Rautakirja Oy:ksi vuonna 1974, ja se on jäänyt nimenä vahvasti suomalaisten mieleen, vaikka kioskiyrityksen virallinen nimi on ollut jo yli vuosikymmenen R-kioski Oy. Toiminnan kehitys oli ripeää: ensimmäiset yrittäjävetoiset kioskit avattiin jo vuonna 1978, ja franchising-toiminta käynnistyi virallisesti vuonna 1987. 1980-luvulla R-kioski toi valikoimiinsa kahvin. Tuotteesta, joka aluksi täydensi valikoimaa, tuli vuosien varrella yksi ketjun tärkeimmistä asiakasmagneeteista. Myös videovuokraus löysi paikkansa kioskeissa 1980-luvun alusta parinkymmenen vuoden ajaksi. Kansainvälistymisen ensiaskeleet otettiin 90-luvun alkupuolella, kun ensimmäiset kioskit avattiin Viroon.

Vuodesta 2012 alkaen R-kioski Oy on ollut osa norjalaista Reitan-konsernia, ja nykyisin suuri osa kioskeista toimii franchising-periaatteella.

Tänään avattu “Ärrä” tuo R-kioskin toimintaan jälleen uusia tuotteita ja uuden tavan toimia.

”115 vuotta on pitkä matka, ja olemme ylpeitä voidessamme juhlistaa sitä näin merkittävällä uudistuksella. Haluamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden hoitaa arjen tarpeensa helposti, nopeasti ja edullisesti. Valikoimamme yhdistää klassiset suosikit ja uudet löydöt, jotka sammuttavat janon ja nälän sekä vastaavat arjen äkillisiin mielitekoihin. Lisäksi tarjoamme palveluja, jotka tekevät arjesta yksinkertaisempaa.”, jatkaa Kirjonen.

Pilotti näyttää tietä tulevaisuuteen

Elielinaukion kioski toimii testialustana tulevaisuuden R-kioskille. Syksyn aikana seurataan tarkasti, mitkä uudistuksista toimivat parhaiten. Kauppias Marko Nystedt ja hänen tiiminsä ovat ottaneet uudistuksen innolla vastaan ja odottavat asiakkaita kokeilemaan kioskia jo avajaispäivästä lähtien.

”Olemme todella innoissamme siitä, että saamme olla ensimmäisinä kokeilemassa R-kioskin uutta ruokaisampaa valikoimaa ja entistä houkuteltavampaa kioski ilmettä. On hienoa päästä tarjoamaan asiakkaille uudistettu ja entistä maukkaampi valikoima, joka tuo nopeaa arjen helpotusta ja houkuttelee myös uusia kävijöitä. Haluamme tehdä asioinnista mahdollisimman sujuvaa ja varmistaa, että asiakkaat saavat vaivattomasti täytettyä ruoka- ja juomatarpeensa. Nyt voimme tarjota kaiken tämän täysin uudistetussa kioskissa”, kertoo kauppias Nystedt.

”Avajaisaamuna jaoimme 115 ensimmäiselle asiakkaalle 15 euron lahjakortin, ja niin sanottu ’ämpärikansa’ oli jo hyvissä ajoin ennen kello kuutta odottelemassa oven takana”, Nystedt kertoo hymyillen.