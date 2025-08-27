Tulevaisuuden infratyömaalla yhä useampi kone voi työskennellä ilman kuskia – ihmistyön tarve ei silti katoa
Tulevaisuuden infratyömaalla moni työvaihe kuten kaivaminen, maansiirto ja tiivistäminen voidaan hoitaa automaattisesti, autonomisesti tai kauko-ohjauksella. Automatisaatio tuo lukuisia etuja ja Suomella on saumoja olla edelläkävijä. Edistysaskeleet edellyttävät kuitenkin enemmän investointeja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, pohtivat Maxpo-messuilla kohdanneet asiantuntijat. Maxpo 2025 -messut järjestetään torstaista lauantaihin 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä.
Työvaiheiden synkronointi ja parviohjaus nopeuttavat infratyömaan prosesseja ja vähentävät virheitä sekä mahdollistavat tarkan datan keruun. Energiankulutus ja hiilipäästöt pienenevät, kun työkoneet toimivat optimaalisemmin. Automaattiset järjestelmät voivat myös vähentää onnettomuusriskejä.
”Koneen kuljettajasta tulee enemmän valvoja ja kokonaisuuden etäohjaaja. Tässä roolissa ihmistä tarvitaan jatkossakin: infran ammattilaiset vastaavat työmaalla valvonnasta, päätöksenteosta ja yllättävien tilanteiden ratkaisemisesta”, kiteyttää SWARM-tutkimusprojektin vetäjä, professori Rauno Heikkilä Oulun yliopistosta.
SWARM-tutkimusprojekti on onnistunut automatisoimaan Oulun yliopiston työkoneparven koneet ja edennyt automaattisen parviohjauksen testaus- ja jatkokehitystasolle.
>> Oulun yliopiston SWARM-tutkimushankkeen tiedote
INFRA ry:n johtava asiantuntija Nina Raitanen korostaa infra-alan koulutustarvetta: ”Perusymmärrys työmaaprosesseista on jatkossakin välttämättömyys, mutta ammattilaisilta vaaditaan myös uutta osaamista ja koulutustarjonta tarvitsee päivityksiä. Alalle syntyy myös täysin uusia ammatteja.”
Pitkällä tähtäimellä robottityökoneiden, -ajoneuvojen ja -droonien kaltaiset innovaatiot parantavat infra-alan tuottavuutta ja mahdollistavat kustannussäästöjä, Heikkilä ja Raitanen uskovat. ”Infrahankkeissa julkisen rahoituksen osuus on iso, joten päättäjien kannattaa olla hereillä. SWARM on loistoesimerkki siitä, mihin ala pystyy, kunhan saadaan tutkimusohjelma käyntiin ja sille pitkäjänteinen rahoitus. Suomi tarvitsee infrasektorille oman tutkimusohjelman, jotta vastaavia edistysaskelia saadaan lisää.”
Maxpo 2025 -messuilla Hyvinkään lentokentällä nähtiin tänään Suomen ensimmäinen autonomisen työkoneparven työnäytös. Autonomiseen työmaahan voi tutustua messualueella torstaista lauantaihin 28. – 30.8.2025. Esitykset to 28.8. klo 13/parvidemo, klo 15/kaivinkonedemo, klo 16/puskutraktoridemo. Esitykset pe 29.8. klo 10/kaivinkonedemo, klo 12/puskutraktoridemo, klo 14/tiivistäjäkonedemo ja klo 16/parvidemo. Esitykset la 30.8. klo 10/kaivinkonedemo, klo 12/puskutraktoridemo ja tiivistäjädemo, klo 14/parvidemo.
Entistä suurempi, monipuolisempi ja toiminnallisempi
Suomen suurimmilla maarakennus- ja ympäristökoneiden Maxpo 2025 -messut järjestetään 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä. Maxpo-messut on avoinna to-pe 28. – 29.8. klo 9-17 ja la 30.8. klo 9-16.Messukeskus järjestää Maxpo-messut Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen toimeksiannosta. Tapahtumassa on mukana noin 250 yritystä ja messuneliöitä on varattuna tasan 47.000 m2.
Rekisteröidy tapahtumaan veloituksetta www.maxpo.fi
Lisätietoja
Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Karppinen, Dynaset Oy, puh 0400 625 799. reijo.karppinen@dynaset.fi
Maxpo-messuista: viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 3760804, teija.armanto@messukeskus.com
Oulun yliopisto: professori Rauno Heikkilä, puh. 040 538 5840, rauno.heikkila@oulu.fi
Infra ry: johtava asiantuntija Nina Raitanen, puh. 040 744 2996, nina.raitanen@infra.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Maxpo 2025 esittelee isot koneet torstaista lauantaihin Hyvinkäällä27.8.2025 10:21:55 EEST | Tiedote
Suomen suurimmat konemessut Maxpo 2025 esittelee isot koneet ja maarakennusalan palvelut alan ammattilaisille nyt loppuviikosta 250 näytteilleasettajan voimin. Tänä vuonna päästään tutustumaan myös autonomisiin työkoneisiin. Maxpo 2025 -messut järjestetään torstaista lauantaihin 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä.
I love me 2025 ohjelma on julkaistu – luvassa kolme päivää inspiraatiota ja hyvää oloa26.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Ilmiöksi kohonneen I love me:n ohjelmassa kuullaan ajankohtaisia aiheita, tutustutaan täysin uuteen saunakosmetiikan ja komeudenhoidon johdattelemana sekä pohditaan suosittujen täyteainehoitojen riskejä ja niiden ennaltaehkäisyä. Puhujina tapahtumassa ovat mm. Keikarikaksikko Sami ja Jorma, Katri Niskanen ja Julia Sangervo. Pohjois-Europan suurin ja energisin hyvän olon tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025.
Habitare Choice muistuttaa elämästä digitaalisen maailman ulkopuolella – mukana kestävän elämän elementtejä kännykkäpiilosta ihmisen viimeiseen esineeseen26.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Habitaressa kolmatta kertaa nähtävä Habitare Choice -alue tuo esiin ilmiöitä ja ideoita, jotka helpottavat vastuullisten valintojen tekemistä. Sisustusstylisti Susanna Venton kuratoimalla alueella on tänä vuonna mukana tuotteita, joilla on itseään suurempi merkitys. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 10.–14.9.2025.
Messukeskus investoi teknologiaan, joka mahdollistaa jatkuvuuden, skaalautuvuuden ja vastuullisuuden – tapahtuma kerrallaan25.8.2025 11:15:23 EEST | Tiedote
Suomen suurin tapahtumajärjestäjä Helsingin Messukeskus vahvistaa kasvustrategiaansa panostamalla entistä vahvemmin liiketoiminnan jatkuvuuteen, vastuullisuuteen ja digitaalisen infrastruktuurin kestävyyteen. Osana tätä kehitystä Messukeskus on valinnut Fortinetin tietoturvallisten ja skaalautuvien verkkoratkaisujen teknologiatoimittajaksi.
The income and employment impact of Helsinki Expo and Convention Centre’s record-breaking congress year has already exceeded 50 million euros for Helsinki21.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
The six international congresses hosted by Helsinki Expo and Convention Centre brought more than 25,000 congress guests to Helsinki during the first half of the year. The income and employment impact of the congresses for Finland and Helsinki amounts to more than 50 million euros. The goal of the Helsinki Tourism Advisory Board is to double the tourism revenue generated by foreign visitors and significantly increase employment in the sector in Helsinki by 2030.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme