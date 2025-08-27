Tulevaisuuden infratyömaalla yhä useampi kone voi työskennellä ilman kuskia – ihmistyön tarve ei silti katoa

Työvaiheiden synkronointi ja parviohjaus nopeuttavat infratyömaan prosesseja ja vähentävät virheitä sekä mahdollistavat tarkan datan keruun. Energiankulutus ja hiilipäästöt pienenevät, kun työkoneet toimivat optimaalisemmin. Automaattiset järjestelmät voivat myös vähentää onnettomuusriskejä.

”Koneen kuljettajasta tulee enemmän valvoja ja kokonaisuuden etäohjaaja. Tässä roolissa ihmistä tarvitaan jatkossakin: infran ammattilaiset vastaavat työmaalla valvonnasta, päätöksenteosta ja yllättävien tilanteiden ratkaisemisesta”, kiteyttää SWARM-tutkimusprojektin vetäjä, professori Rauno Heikkilä Oulun yliopistosta.

SWARM-tutkimusprojekti on onnistunut automatisoimaan Oulun yliopiston työkoneparven koneet ja edennyt automaattisen parviohjauksen testaus- ja jatkokehitystasolle.



>> Oulun yliopiston SWARM-tutkimushankkeen tiedote

INFRA ry:n johtava asiantuntija Nina Raitanen korostaa infra-alan koulutustarvetta: ”Perusymmärrys työmaaprosesseista on jatkossakin välttämättömyys, mutta ammattilaisilta vaaditaan myös uutta osaamista ja koulutustarjonta tarvitsee päivityksiä. Alalle syntyy myös täysin uusia ammatteja.”

Pitkällä tähtäimellä robottityökoneiden, -ajoneuvojen ja -droonien kaltaiset innovaatiot parantavat infra-alan tuottavuutta ja mahdollistavat kustannussäästöjä, Heikkilä ja Raitanen uskovat. ”Infrahankkeissa julkisen rahoituksen osuus on iso, joten päättäjien kannattaa olla hereillä. SWARM on loistoesimerkki siitä, mihin ala pystyy, kunhan saadaan tutkimusohjelma käyntiin ja sille pitkäjänteinen rahoitus. Suomi tarvitsee infrasektorille oman tutkimusohjelman, jotta vastaavia edistysaskelia saadaan lisää.”

Maxpo 2025 -messuilla Hyvinkään lentokentällä nähtiin tänään Suomen ensimmäinen autonomisen työkoneparven työnäytös. Autonomiseen työmaahan voi tutustua messualueella torstaista lauantaihin 28. – 30.8.2025. Esitykset to 28.8. klo 13/parvidemo, klo 15/kaivinkonedemo, klo 16/puskutraktoridemo. Esitykset pe 29.8. klo 10/kaivinkonedemo, klo 12/puskutraktoridemo, klo 14/tiivistäjäkonedemo ja klo 16/parvidemo. Esitykset la 30.8. klo 10/kaivinkonedemo, klo 12/puskutraktoridemo ja tiivistäjädemo, klo 14/parvidemo.

Suomen suurimmilla maarakennus- ja ympäristökoneiden Maxpo 2025 -messut järjestetään 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä. Maxpo-messut on avoinna to-pe 28. – 29.8. klo 9-17 ja la 30.8. klo 9-16.Messukeskus järjestää Maxpo-messut Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen toimeksiannosta. Tapahtumassa on mukana noin 250 yritystä ja messuneliöitä on varattuna tasan 47.000 m2.



Lisätietoja

Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Karppinen, Dynaset Oy, puh 0400 625 799. reijo.karppinen@dynaset.fi

Maxpo-messuista: viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 3760804, teija.armanto@messukeskus.com

Oulun yliopisto: professori Rauno Heikkilä, puh. 040 538 5840, rauno.heikkila@oulu.fi

Infra ry: johtava asiantuntija Nina Raitanen, puh. 040 744 2996, nina.raitanen@infra.fi