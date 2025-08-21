Espoon kaupungin taidelahja 50-vuotiaalle Hanaholmenille paljastettiin taidepuistossa

Anne Meskanen-Barmanin taideteos Kahvitauko (Fikapaus) paljastettiin tänään Hanaholmenin taidepuistossa Espoossa. Pronssiveistos, joka on Espoon kaupungin lahja Hanaholmenin 50-vuotisjuhlan kunniaksi, esittää katettua kahvipöytää herkkuineen.

"Olemme erittäin kiitollisia Espoon kaupungin taidelahjoituksesta Hanaholmenille. Se on lahja myös kaikille kotimaisille ja kansainvälisille vieraille, jotka käyvät taidepuistossamme. Anne Meskanen-Barmanin Kahvitauko-teoksen äärelle pysähtyvät vieraat saavat todeta kohtaamisten merkityksen Hanaholmenin toiminnassa", toteaa Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Kahvin nauttiminen on suoranainen instituutio ja itsestään selvä osa ruotsalaista ja suomalaista arkea. Kahvin tarjoaminen kakun tai pullan kera on vieraanvarainen ele, joka viestii vieraalle tai vieraille, että he ovat lämpimästi tervetulleita. Anne Meskanen-Barmanin pronssinen kahvipöytä on katettu reilusti kahdelle henkilölle. Kahvikupit on täytetty piripintaan ja kakkuvadit pursuavat herkkuja.

"Halusin kehittää ajatusta kahvitauosta katettua kahvipöytää pitemmälle, surrealistiseen suuntaan. Siksi lisäsin teokseen leijuvan käden kaatamaan kermaa kahvikuppiin, toisen käden kurottamaan kakkupalaa ja kolmannen nostamaan kahvikuppia. Huulten jäljet kahvin pinnalla luovat tunteen historiasta, ajasta ja tilasta. Myös ne osat, jotka eivät näy ulospäin, eli ne tulkinnat, joita katsoja itse tuo teokseen, ovat vähintään yhtä tärkeitä", Anne Meskanen-Barman kertoo.

Kahvitauko-veistos on toteutettu yhteistyössä Espoon modernin taiteen museon EMMAn kanssa ja se on osa Hanaholmenin taidekokoelmaa, johon kuuluu tällä hetkellä noin 300 teosta. Kahvitauko on sijoitettu Hanaholmenin rakennuksen edustalle, pääsisäänkäynnille johtavan käytävän vasemmalle puolelle.

"Hanasaaren merkitys Espoolle on vertaansa vailla. Se on korkeatasoisten keskustelujen areena, upea taiteen, designin ja kulttuurin keskus ja myös yksi merellisen Espoon helmistä. Hanasaari houkuttelee sekä kotimaisia että kansainvälisiä vieraita ja palvelee kulttuuriohjelmallaan ja taidepuistollaan myös espoolaisia vapaa-ajanpalveluillaan ja ulkoilukohteena. Uskon, että hyvin moni espoolainen jakaa kanssani saman ajatuksen: Olemme ylpeitä, että meillä on näin upea kohde. Taidelahjan myötä Espoo haluaa onnitella merkkivuottaan juhlivaa Hanasaarta ja samalla kiittää hyvästä ja pitkäaikaisesti kumppanuudesta”, kommentoi Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.

Liitteenä olevat valokuvat on ottanut Karl Vilhjalmsson, ja mediat voivat käyttää niitä vapaasti. Valokuvaajan nimi ja Hanaholmen tulee mainita.

Tietoa taiteilijasta

Anne Meskanen-Barman (s. 1966) on toteuttanut useita moniosaisia teoksia julkiseen tilaan, mm. työt Lähteellä Karin kampukselle Raumalle (2024), Jäljenjättäjä Porvoon Länsirannalle (2023), Etsijät Tampereen Multisillan kaupunginosaan (2020) ja Hyppy Ruusupuiston alikulkutunneliin Jyväskylään (2015).

Lisätietoja: Hanaholmenin viestintäjohtaja Håkan Forsgård: puh. + 358 40 767 7373, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi