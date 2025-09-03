Fyra byggnader tävlar om Finlandiapriset i arkitektur – ärkebiskop Tapio Luoma utser vinnaren

Finlands Arkitektförbund (SAFA) delar ut Finlandiapriset i arkitektur för tolfte gången. Finalistobjekten väljs ut av en jury som utsetts av Safas styrelse. Bland finalisterna utses vinnaren av en domare som byts ut varje år.

Vinnaren av Finlandiapriset i arkitektur väljs i oktober av ärkebiskop Tapio Luoma. Enligt Luoma var det en givande upplevelse att bekanta sig med priskandidaterna.

”Via fyra fina objekt upplever jag att jag har fått en ingående uppfattning om dagens finländska arkitektur och dess många lösningar. Det var också intressant att höra om växelverkan mellan byggnaderna och miljön”, berättar ärkebiskopen.

Luoma har varit ärkebiskop i Finlands evangelisk-lutherska kyrka sedan 2018. Under sin ärkebiskopsperiod har han tagit ställning till bland annat de fattigas situation och för människovärdet, som kommer i kläm vid nedskärningarna i samhället.

Finalisterna utsågs bland objekt som föreslagits i ett öppet ansökningsförfarande. Med undantag av den grundläggande renoveringen av Finlandiahuset är alla finalistobjekt nybyggen.

”Juryn bekantade sig med de mest lovande objekten på plats. De fyra bästa valdes ut efter att vi hade bedömt objekten ur olika arkitektoniska perspektiv, så mångsidigt som möjligt”, säger juryns ordförande, professor Matti Sanaksenaho.

Finlandiahuset renoverades med respekt för byggnadens atmosfär, utan att förlora patina

Den grundläggande renoveringen av Finlandiahuset, som pågick i nästan tre år, färdigställdes förra året. Den skyddade byggnaden, som har designats av Alvar Aalto, är en av Finlands mest ikoniska moderna byggnader.

Juryn bedömde att den tekniskt utmanande renoveringen planerades och genomfördes med respekt för byggnadens atmosfär, dock utan att förlora den patina som lämpar sig för modernismen. Den grundläggande renoveringen av Finlandiahuset ger enligt juryn riktlinjer för renovering av moderna värdefulla byggnader i Finland och utomlands.

Under renoveringen förbättrades Finlandiahusets energieffektivitet och tillgänglighet, förnyades tekniken och gjordes ändringar i hjälputrymmen och tekniska utrymmen. Marmorn på byggnadens fasader förnyades och i en ny utbyggnad placerades bland annat ett nytt kök.

För arkitektplaneringen i samband med renoveringen ansvarade Arkkitehdit NRT:s Teemu Tuomi (huvudplanerare) samt projektarkitekterna Tuomo Remes och Jaakko Haapanen.

Skatuddskajen har en optimistisk och ljus arkitektur

Den vita träbyggnaden Skatuddskajen inhyser både ett hotell och Stora Ensos huvudkontor. Skatuddskajen, som öppnade sina dörrar i fjol, är en fortsättning på tanken om att utvidga Salutorgets ljusa byggnadsbestånd till Skatudden, vilken uppstod hos Enso-Gutzeit-huvudkontoret planerat av Alvar Aalto.

Juryn beskrev Skatuddskajens arkitektur som lyskraftig och optimistisk, vilket återspeglar byggnadens framtidsinriktade mål. Man går in i byggnadens mitt, rakt in i byggnadens hjärta. Huvudentréns ljusschakt både skiljer åt och förenar byggnadens olika delar, som alla har olika karaktär.

Även materialvalet betraktas som lyckat. Trämaterialet binder kol, jämnar ut fuktigheten och skapar en behaglig akustik. Enligt juryn råder en avslappnande, tillåtande och människonära stämning i byggnaden.

Skatuddskajen planerades av Anttinen Oiva Arkkitehdits ansvariga arkitekt Selina Anttinen, Vesa Oiva och huvudplanerare Teemu Halme.

Meanders skulpturala form gav möjlighet att genomföra lägenheter som avviker från det vanliga

Arkitekt Steven Holl vann den tävling för inbjudna som ordnades om kompletterande byggande i det tidigare kasernkvarteret i Edesviken 2006. Efter många olika skeden färdigställdes det exceptionella bostadshuset förra hösten.

Byggnaden börjar lågt intill den tidigare kasernen och höjer sig sedan mot de höga våningshusen i grannskapet. Sockeldelen av den ormliknande byggnaden utgörs av loftbostäder i två våningar. Ovanpå dessa finns en bälte av balkonger med glasväggar, vilka skyddar de ovanliggande bostadsvåningarnas balkonger och träfasader.

Enligt juryns bedömning är Meander ett fint exempel på förtätning av den befintliga kvartersstrukturen, och den unika lösningen svarar på de utmaningar som en trång byggplats ställer. Alla de 115 lägenheterna i byggnaden har sin egen identitet. De mångsidiga gemensamma utrymmena främjar samhörigheten.

För planeringen ansvarade den amerikanska arkitektbyrån Steven Holl Architects, med planerarna Steven Holl, Noah Yaffe och Jongseo Lee samt finländska ARK-house arkkitehdit, med planerarna Pentti Kareoja och Pauli Terho. Steven Holl är också känd som planerare av museet för nutidskonst Kiasma (1998).

Nordsjö biovärmeverk visar att industribyggande kan vara arkitektoniskt ambitiöst

Nordsjö biovärmeverk, som togs i bruk 2023, är både tekniskt banbrytande och arkitektoniskt ambitiöst. Biovärmeverkets byggnader, transportörerna som förenar dem samt de många skorstenarna, trapporna, broarna och cisternerna utgör tillsammans ett fascinerande storlandskap.

Enligt juryns bedömning har arkitekterna till fullo dragit nytta av de tillgängliga beståndsdelarna: De sneda betongkonstruktionerna påminner om de yttre stödbågarna på monumentala gotiska kyrkor. De mindre byggnaderna är belägna i närheten av passager och den uppfinningsrika landskapsarkitekturen skapar ett trevligt gaturum för dem som rör sig i området.

Biovärmeverket har enligt juryn planerats alltigenom högklassigt, till och med lekfullt. Byggnaden förmår bidra med ett särpräglat tillägg till den industriella arkitekturens moderna tradition.

För planeringen av byggnaden ansvarade Kivinen Rusanen Arkkitehdits Tuomas Kivinen (huvudplanerare), Uros Kostic, Anna Blomqvist, Maija Hirvilammi och Tania Serrano.

Finlandiapriset i arkitektur

Finlandiapriset i arkitektur, som har delats ut sedan 2014, är Finlands mest ansedda arkitekturpris. Syftet med priset är att öka uppskattningen av kreativ högkvalitativ arkitektur samt lyfta fram arkitekturens kulturella värde och välfärdsökande betydelse.

Finlandiapriset i arkitektur delas ut för planering eller renoveringsplanering av en byggnad eller byggnadsgrupp, som blivit klar under de senaste tre åren. Priset kan också delas ut till antingen en finländsk eller en utländsk arkitekt eller arkitektbyrå för ett arbete som planerats i Finland eller till en finländsk arkitekt eller arkitektbyrå för ett arbete som planerats utomlands.

Medlemmarna i juryn för Finlandiapriset i arkitektur utses av Finlands Arkitektförbunds styrelse. Prisjuryn bestod i år av professor Matti Sanaksenaho, som lotsade juryn i egenskap av ordförande, biträdande professor Panu Savolainen samt arkitekterna Miia-Liina Tommila och Kirsi Korhonen. Juryns sekreterare var arkitekt Paula Huotelin.