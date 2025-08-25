Suomi tarvitsee tekoälyä – nyt on aika toimia

Julkisen sektorin resurssien tehokas käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Näemme yhä liian usein, kuinka rutiininomaisia tehtäviä hoidetaan manuaalisesti, vaikka tekoäly voisi automatisoida niitä tehokkaasti ja edullisesti. Paperiset prosessit, hidas tiedonkulku ja päätöksenteon viivästyminen heikentävät julkisten palveluiden laatua ja syövät veronmaksajien varoja. Tekoäly ei ole tulevaisuuden uhkakuva, vaan jo tämän päivän mahdollisuus ja ratkaisu.

Tekoälyllä voidaan

Tehostaa prosesseja eli automatisoida rutiinitehtäviä, kuten asiakaspalvelua, asiakirjojen käsittelyä ja tietojen syöttöä.

Parantaa päätöksentekoa eli tarjota dataperusteista tietoa ja ennusteita, jotka auttavat tekemään parempia ja nopeampia päätöksiä.

Vapauttaa asiantuntijaresursseja eli antaa virkamiehille ja asiantuntijoille aikaa keskittyä vaativampiin ja lisäarvoa tuottaviin tehtäviin.

Luoda uusia palveluita eli mahdollistaa täysin uudenlaisten, kansalaisten arkea helpottavien digitaalisten palveluiden kehittämisen.

Tuoda merkittäviä kustannussäästöjä eli vähentää manuaalisen työn tarvetta ja optimoida resurssien käyttöä.

Suomen on otettava tekoäly käyttöön laajasti julkisella sektorilla, kuten tapahtuu jo monissa maissa, joissa tekoälyä hyödynnetään aktiivisesti palveluiden parantamiseksi ja hallinnon tehostamiseksi. On riski, että Suomen julkinen sektori jää jalkoihin tässä murroksessa, jos emme toimi päättäväisesti ja nopeasti.

"Julkisen sektorin ei pidä pelätä tekoälyä, vaan omaksua se mahdollisuutena. Meillä on valtava potentiaali parantaa palveluita ja lisätä tuottavuutta investoimalla älykkäisiin ratkaisuihin. Kyse ei ole pelkästä teknologiasta, vaan kyvystä vastata kansalaisten tarpeisiin tehokkaammin ja vastuullisemmin”, sanoo Wellbitin toimitusjohtaja Erkki-Jussi Welling.

Kehotamme poliittisia päättäjiä ja ministeriöiden virkamiehiä luomaan strategian, joka kannustaa ja mahdollistaa tekoälyn laajamittaisen käyttöönoton julkisella sektorilla. Tarvitaan selkeitä linjauksia, riittävää rahoitusta ja joustavia hankintamenettelyjä, jotta suomalaiset pk-yritykset ja teknologiayhtiöt pääsevät mukaan rakentamaan tehokkaampaa julkista hallintoa. Tämän kehityksen vauhdittaminen vaatii myös selkeää mandaattia ja tukea maan ylimmältä johdolta. Vain päättäväisellä ja koordinoinnilla ylimmältä taholta voimme varmistaa tekoälyn täyden potentiaalin hyödyntämisen Suomen eduksi.