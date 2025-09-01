Susi ja metsästyskoira – miten pienentää vahingon riskiä?

Hirvenmetsästyskauden käynnistyessä toden teolla myös metsästyskoirien turvallisuus nousee entistä ajankohtaisemmaksi. Metsissä liikkuu jahdin aikana tuhansittain metsästyskoiria.

– On tärkeää ymmärtää, että susi kohtelee koiraa reviirilleen tunkeutujana. Tämä tekee metsästystilanteista riskialttiita, ja siksi tiedon ja varautumisen merkitys korostuu, sanoo suurpetosuunnittelija Mikko Jokinen Suomen riistakeskuksesta.

Valtion varoista korvataan vuosittain 35–55 suden aiheuttamaa koiravahinkoa. Suurimmassa vaarassa ovat itsenäisesti ja kaukana omistajastaan työskentelevät metsästyskoirat.

– Metsästyskoira on usein keskeinen osa onnistunutta jahtia. Koiran turvallisuudesta huolehtiminen on koko jahtiseurueen yhteinen asia, Jokinen korostaa.

Näin pienennät riskiä ennen koiran irti laskua

Selvitä alueen susitilanne Luonnonvaratieto-sivustolta (luonnonvaratieto.luke.fi). Huomioi, että tuoreimman kanta-arvion (maaliskuu 2025) tiedot ovat saatavilla syyskuun lopusta lähtien.

Kartoita tuoreet susihavainnot paikallisilta asukkailta ja petoyhdyshenkilöiltä. Hyödynnä myös koiratutkasovellusten susihavaintoja.

Tarkista alueen aiemmat koiravahingot Riistavahingot-sivustolta (riistavahingot.fi).

Harjoittele koiran kanssa luoksetuloa, jotta se on kutsuttavissa pois riistatyöstä.

Metsästyksen aikana

Pidä koira valvonnassa ja mahdollisimman lähelläsi.

Seuraa koiran työskentelyn muutoksia ja reagoi niihin nopeasti.

Huolehdi, ettei koira jää työskentelemään pimeään.

Harkitse suojaliivin käyttöä. Liivi ei estä hyökkäystä, mutta voi vähentää vammoja ja antaa lisäaikaa koiran pelastamiseen.

Pakkotila ja toiminta vahingon sattuessa

Metsästäjällä on oikeus puolustaa koiraansa suden hyökätessä pakkotilasäännöksen mukaisesti, jos vaara on välitön ja pakottava. Tällaisissa tilanteissa on otettava heti yhteyttä hätäkeskukseen (112). Poliisi tekee aina esitutkinnan suden vahingoittamisesta tai tappamisesta.

Pakkotilan käyttöä arvioitaessa punnitaan tilanteen yllätyksellisyys sekä vaaran todennäköisyys ja välittömyys. Riskin suden hyökkäykselle tulee olla suuri ja välitön, jolloin ei ole aikaa odottaa todennäköisen vahingon syntymistä. Kaiken varalta toimiminen tai jälkikäteinen ”kosto” ei ole pakkotilasäädöksen mukainen peruste.

Jos susi hyökkää koiran kimppuun, on tärkeää ilmoittaa siitä välittömästi paikalliselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja riistanhoitoyhdistykselle. Vahingonkorvauksen edellytyksenä on viranomaisten suorittama maastokatselmus.